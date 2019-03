Fotografia care a câştigat Salonul „Etnografica“, realizată de un artist slătinean. „E ca o recunoaştere a faptului că îmi place să fac artă, să fotografiez“

Expoziţia în care se regăsesc lucrări reprezentative ale Salonului Naţional de Artă Fotografică „Etnografica“, ediţia a VIII-a, organizată sub egida Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Olt, a fost vernisată, miercuri după-amiază, 27 martie 2019, în foaierul Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina. Zeci de fotografii realizate de peste 30 de fotografi participanţi la taberele de creaţie organizate în judeţul Olt, în perioada 2013-2017, se regăsesc în expoziţie.

„Aveam în portofoliu lucrările realizate de artiştii fotografi invitaţi să participe la tabăra de trei zile şi trei nopţi în judeţul Olt, oameni cu care am bătut toate zonele etnografice şi care puteau fi exploatate din punct de vedere imagistic, fie pe gastronomie, fie pe arhitectură tradiţională.

Rezultatul este acesta, o expoziţie absolut extraordinară şi reprezintă numai trei procente din totalul lucrărilor realizate în aceste tabere. Dacă vi se pare mult, vă spun că au fost aproximativ 30 şi ceva de artişti invitaţi, nu este deloc mult.

Niciunul dintre ei nu a fost zgârcit cu imaginile, pentru că fiind în era digitală, iată, ne permitem să facem sute de fotografii. Nu asta-i ideea, ideea este că tot ce este în expoziţie şi ce s-a mai realizat sunt fotografii reale, nu sunt evenimente contrafăcute, aşa cum se mai întâmplă pe ici-pe colo, să facem ceva pentru a fi fotografiat. Ele există în teren, pot fi vizitate, atât atelierele meşterilor populari, cât şi zonele cu bogată tradiţie şi cu specific aparte în gastronomie, cum este sudul judeţului Olt. Chiar dacă a fost rezultatul unor tabere, am făcut-o sub forma unui concurs“, a precizat principalul organizator al salonului, artistul fotograf Valeru Ciurea.

S-au acordat trei premii, premiul cel mare revenind Danielei Iancu, profesor de arte vizuale în cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina. Fotografia câştigătoare a fost făcută în curtea meşterului olar Ştefan Truşcă, de la Româna, lângă Balş, o zonă cu o impresionantă tradiţie în olărit.

„Această expoziţie spune dacă nu totul, foarte mult despre tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Olt. Eu am câştigat cu o fotografie în care meşterul olar îşi făcea meseria, practic, şi am reuşit o fotografie în care aduceam într-o parte a ei ceea ce făcea olarul şi în partea cealaltă era, practic, materia neprelucrată. Am zis eu să fac o trecere, la asta m-am gândit pe moment. Premiul pentru mine este o surpriză uriaşă, nu m-aş fi aşteptat să câştig. E, aşa, ca o recunoaştere a faptului că îmi place să fac artă, să fotografiez. Sunt mulţi care ar putea să câştige premiul acesta“, a declarat câştigătoarea, menţionând că experienţa în tabăra de creaţie, explorând zone de care auzise, dar pe care nu a avut ocazia să le cunoască, a fost foarte frumoasă. „Am fost acasă la ei şi am văzut că sunt oameni oarecare, îşi văd de grijile lor, îşi îngrijesc copiii, şi printre astea făceau chestii. Am fost atât de plăcut impresionată încât am vrut neapărat să cumpăr de la oamenii ăştia“, a mai spus Iancu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: