Fondurile repartizate de minister pentru bolnavii care suferă un accident vascular cerebral s-au epuizat. Medic: „Pe ministră o doare în bască!“

Programul de tromboliză intravenoasă a salvat doar în câteva luni mii de pacienţi în toată ţara, care altfel ar fi rămas cu sechele neurologice grave, sau chiar şi-ar fi putut pierde viaţa.



Tromboliza intravenoasă, pe de altă parte, este o procedură care presupune intervenţia cu medicaţie specifică într-un interval de timp optim de la producerea accidentului vascular cerebral, primele ore fiind decisive. Tromboliza este susţinută din acest an, în zeci de spitale din ţară, din fonduri alocate prin program naţional de Ministerul Sănătăţii, după o pilotare a programului în 15 spitale. Aceste fonduri s-au epuizat însă, iar spitalele sunt lăsate să se descurce pe cont propriu, în aşteptarea rectificării bugetare.

„Astăzi nu se va face tromboliza la spital şi nu avem garanţia că mâine nu va fi la fel! S-au epuizat fondurile! Aceeasi situatie şi în ţară!

Ne-am zbătut toţi să facem programul de tromboliză funcţional si pauză. Programul de la Olt a deservit pacientii din 3 judete, dar banii au rămas aceiasi! Iar ministerul întarzie să facă rectificarea care să ne aducă banii necesari! ! În disperare, conducerea spitalului a achizitionat din fonduri proprii 10 flacoane.S-au terminat şi acestea. Au decis să mai cumpere, dar nu pot achiziţiona direct cantităţi mari şi livrarea are mici întârzieri! În acest timp pacienţii suferă! Pe ministră o doare în bască! În acest moment programul naţional este menţinut de spital din fonduri proprii! Unde s-a mai pomenit asa ceva?“, este mesajul postat luni, 21 octombrie 2019, pe contul personal de Facebook, de dr. Carmen Stancu, medic neurolog în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unul dintre spitalele în care tromboliza intravenoasă a salvat viaţa a peste 20 de pacienţi, din Olt, Dolj şi Vâlcea, în doar câteva luni.

Chiar dacă la nivelul spitalului slătinean s-a decis susţinerea în continuare a programului cu fonduri proprii, micile sincope care apar în aprovizionare s-ar putea traduce în pacienţi pentru care medicaţia să nu fie disponibilă la timp. Un pacient are nevoie de două fiole din medicamentul care s-a dovedit că face minuni, costul total fiind de 3.000 lei/ pacient.

„S-au făcut referate, am aprobat şi am făcut comandă. Situaţia de pe secţie la momentul actual n-o ştiu exact. De fiecare dată când secţia a solicitat am aprobat referatul şi am făcut comanda pe loc. Cred că nu sunt probleme. Într-o zi-două medicamentele vin. Banii vin pe programul de Terapie Intensivă. Atunci când nu sunt bani, suplimentăm noi, doar să ni se comunice“, a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Cătălin Rotea.



„S-au alocat 20 de trombolize pe centru. Care au atins 20, la revedere“

Medicul neurolog Renică Diaconescu, senator, cel care a susţinut în discuţiile purtate în cadrul comisiilor din minister demersul generalizării procedurii trombolizei intravenoase la nivelul tuturor spitalelor judeţene, spune că problema a apărut pentru că decidenţii nu au luat în seamă semnalele venite din teritoriu. „S-au aprobat 20 de trombolize pe centru. Cei care au atins 20, la revedere. (…) La noi (n.r. – la SJU Slatina) s-au cumpărat din fondurile spitalului 10 fiole, aşteptăm încă două tranşe de câte 7 şi o ultimă tranşă astfel încât să ajungem la 30“, a declarat dr. Diaconescu, şeful secţiei Neurologie din cadrul SJU Slatina.