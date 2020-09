Fermierul de plante exotice din câmpia Olteniei. „Am cultivat granadilla, kiwi, kumquat, fructul pasiunii, lămâi roşii“

Micul fermier Marius Delcea este, se poate spune, un „îmblânzitor“ al speciilor de plante şi arbuşti exotici: în sera sa de la Cilieni, Olt, creşte tot felul de flori ornamentale, arbuşti şi copaci aduşi din toate colţurile lumii. Din curtea sa a cules fructe precum granadilla, kumquat şi fructul pasiunii, iar în prezent se îngrijeşte de kiwi.

„Cum văd câte-o plantă mai rară, o încerc“, spune Marius Delcea, mic fermier care creşte în sera proprie tot felul de plante exotice.

În ultimii cinci ani, de când a început această afacere cu soiuri de pe alte meleaguri, a produs de toate, de la rodii şi curmale la portocale amare, lămâi roşii şi grepfrut. I-au trecut prin mâini sute de feluri de plante, însă nu s-a săturat. Tot mai caută să încerce să crească şi altele noi.

Încă aşteaptă să ajungă pe rod kiwi, arborele de tomate, fructul pasiunii, granadilla – numit şi „fructul copiilor“. Lucru curios pentru neiniţiaţi, Marius Delcea a reuşit să obţină adevărate culturi din seminţele fructelor cumpărate din supermarket. Le-a sădit, iniţial, din pură curiozitate. N-a fost o muncă uşoară. A trebuit să aclimatizeze plantele şi a învăţat singur, de pe Internet, cum să le altoiască. Uneori, a dat greş, dar s-a ambiţionat şi a luat-o de la capăt de fiecare dată. În prezent, din sera de la Cilieni, judeţul Olt, pleacă zeci, chiar sute de plante săptămânal către cumpărători care îşi iau arbuştii acasă cu fructele în pârg.

A făcut o adevărată pasiune pentru cactuşi Sursa arhiva personală

„Nu le vând niciodată spunându-le: «Ştii, uite aşa va face planta ta florile, fructele», le dau cu fructe. Nu s-a plâns nimeni. Cei mai mulţi vin acasă şi le văd în seră“, spune Marius, care vinde palmieri, tot soiul de cactuşi şi alte plante cu preţuri mult mai mici decât se găsesc în florării sau în serele mari. Are zece soiuri de citrice deosebite, pentru care a găsit substratul propice şi îi învaţă şi pe alţii cum să le îngrijească pentru a ajunge să mănânce din propria ogradă fructele importate pe care le iau din supermarket. „ULTIMA GENERAŢIE DE SCLAVI ÎN SOLAR“ Fermierul a pornit cu două solarii de mici dimensiuni, dar afacerea a crescut şi trebuie să separe plantele. Din toamna aceasta până în primăvară, mai construieşte unul. Spune că afacerea are un viitor sigur, pentru că plantele lui ornamentale se caută, oricum, mai mult decât roşiile, ardeiul, varza şi castraveţii pe care încă le mai cultivă, alături de familie, dar care se dovedesc uneori o alegere neinspirată.

Lămâile roşii au un gust deosebit Sursa arhiva personală

„Cu legumele nu ştii niciodată cum se termină anul. Am fost nevoit să fac ceva. Foarte mulţi renunţă, pleacă în străinătate, cam toţi încearcă să-şi convingă copiii să facă altceva. Suntem ultima generaţie care munceşte în grădină. Ultima generaţie de sclavi în solar. Pe noi, ăştia mici, oricum ne vor scoate de pe piaţă marii fermieri, care au luat fonduri europene. Acum primesc tot ei subvenţii mari. Aşa că m-am gândit să găsesc ceva care nu există în zonă. Mie mi se pare OK cât vând acum, fără promovare, doar pe la pieţele şi târgurile din jur. Şi, desigur, vin cumpărători şi pentru că se duce vorba, din client în client. Când o să fac solarul mare, probabil că o să dau mai mare importanţă şi promovării online“, spune Delcea.

Micul fermier Sursa arhiva personală

„Acum băiatul îmi spune că se face inginer horticultor şi o să mă ajute. Vedem, încă e mic, are 13 ani“, zâmbeşte femierul.

Fiecare specie are nevoile ei, iar Marius Delcea le ştie pe toate. Cu unele se află încă în faza de experimente, în timp ce pe altele le creşte de mult.

„Am adunat tot felul de soiuri. Vreau să produc aici plante verzi care sunt aduse din Olanda. De la soiurile calathea, filodendroni, la suculente – toate felurile. Acum încerc strelitzia augusta. Am 250 de palmieri, 70-80 de curmali, 100 de lămâi, care sper că la anul intră pe rod. Am strâns peste zece soiuri rare de citrice, pe care aş vrea să le înmulţesc. Afară, citricele nu merg pe timp de iarnă, dar palmierii, când li se îngroaşă tulpina mai bine, merg până la minus 10 grade. Rodiile s-au comportat bine, sunt în al treilea an, atât că au pierdut florile, ca pomii noştri în primăvară, când au venit îngheţurile târzii. Am avut clienţi care i-au protejat cu agril, au avut şi 100 de flori“, spune el, explicând faptul că arbuştii sunt cumpăraţi atât pentru aspectul lor, dar şi pentru fructe.

„ÎNVĂŢ ÎNCERCÂND“

În prezent, Marius Delcea experimentează kiwi. Vrea să vadă cum trece peste iarnă. Niciodată nu vinde plantele înainte de a le testa în toate anotimpurile. La început, s-a bazat pe informaţiile pe care le găsea pe Internet, dar acum ştie: „Nu toate sunt corecte. Le-am făcut şi rău plantelor, aplicând ceea ce am citit. Am îndreptat lucrurile analizând şi gândindu-mă bine unde aş fi putut să greşesc. Nu există o comunitate, nu prea ai cu cine să te sfătuieşti. Învăţ încercând.“

Sursa arhiva personală

Are acum în testare plante din care nu vinde până când nu reuşeşte să obţină cel puţin câte 100 de exemplare din fiecare. Sunt soiuri cel puţin la fel de interesante ca cele pe care le-a aclimatizat deja. „Ultimele sunt kiwi, măsline şi câteva soiuri de citrice pe care vreau să le înmulţesc – portocal amar, portocal vărgat. Mai am kumquat (n.r. – miniportocală cu coajă comestibilă) pe rod, mandarini pe care vreau să-i înmulţesc, lămâi roşu cu frunza vărgată. Face şi fructe, dar este şi ornamental“, arată fermierul.

Sursa arhiva personală

La pieţele în care ajunge, cele din localităţile aflate aproape de Cilieni, nu vinde niciodată la fel. Oamenii sunt mai întâi uimiţi de ce văd, se întreabă şi de ce e preţul aşa mic, iar cei care îi calcă pragul serei se conving pe deplin că pot avea încredere în produsele lui.

„Când merg la piaţă nu vând două duminici la fel. Dar e o afacere promiţătoare. Ce am luat până acum am investit din nou. În doi-trei ani sper să mă bucur şi de profit. Au mers bine palmierii. Am plante pe care le înmulţesc şi le dau la un sfert din preţul la care le iau. Vreau să înmulţesc foarte multe soiuri, să fac cel puţin câte 100 din fiecare, să nu rămân fără acea plantă, chiar dacă durează un an-doi“, mai spune Marius.

