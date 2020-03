Ferma şefului DSVSA Olt, nepotul lui Paul Stănescu, pe cale să fie închisă din cauza dejecţiilor. „Am văzut ceva în autorizaţie, iar acolo cu totul altceva“

Controlul Gărzii de Mediu a fost realizat la mai bine de două săptămâni de la depunerea unei sesizări de către cetăţenii din Curtişoara, care semnalau că sunt nevoiţi să facă faţă unui miros pestilenţial şi că dejecţiile de la ferma de porci sunt deversate pe domeniul public, într-o baltă, punând în pericol forajele prin care se alimentează cu apă municipiul Slatina. Cetăţenii au făcut o sesizare în 3 februarie, comisarii Gărzii de Mediu au mers în control, nu l-au găsit pe reprezentantul firmei (tatăl directorului DSVSA), aşa că s-au întors în control în 20 februarie, fix în ziua în care şi Uniunea Salvaţi România – filiala Olt adresa o sesizare aceleiaşi instituţii. USR a şi făcut publice, de altfel, rezultatele controlului, în baza răspunsului primit de la Garda de Mediu Olt.

„În urma sesizării trimise de USR Olt, Garda de Mediu Olt a desfăşurat trei controale la S.C. Agrobolbi-Florver, situată în localitatea Curtisoara, jud. Olt, care s-au finalizat cu o amendă de 50.000 de lei, precum şi propunerea de suspendare a autorizaţiei de mediu pentru firma S.C. Agrobolbi-Florver, din cauza nerespectării obligaţiei de a depozita dejecţiile animaliere (materii fecale, urina) pe amplasamente autorizate, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare, de notificare a autorităţilor pentru modificarea amplasamentului de stocare a dejectiilor. De asemenea, la data controlului din 21 şi 27 februarie, s-a constatat o acumulare cu aspect şi miros specific de dejecţii animaliere pe un teren din vecinătatea amplasamentului firmei respective - teren care este domeniu public - în care a fost identificată o conductă de PVC al cărei traseu ajungea până în apropierea bazinelor de colectare dejecţii de la halele de procine. Astăzi, 4 martie 2020, ca urmare a controlului în urma sesizarii USR olt şi măsurilor întreprinse mai sus de Garda de Mediu, APM Olt a emis o notificare pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu, solicitand societăţii comerciale să realizeze marimile menţionate în document în termen de 60 de zile, iar în caz de neconformare, societăţii respective îi va fi suspendată autorizaţia de mediu, şi în acest timp desfăşurarea activităţii este interzisă prin lege“, a transmis USR.

Ferma lui Bolborea, situată pe malul stâng al Oltului, cumpărată de la un cetăţean care pe fondul unor probleme financiare a fost executat silit, a fost populată toamna trecută, activitatea începând în condiţiile unei autorizaţii noi de mediu. De la demararea activităţii, dejecţiile nici nu au fost vidanjate şi împrăştiate pe terenurile agricole, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, aşa cum Bolborea se angaja prin autorizaţia de mediu, dar nici nu au fost depozitate în bazine supraterane, care, mai mult, la data controlului Gărzii de Mediu de-abia erau în construcţie.

Comisarul-şef al Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neacşa, vorbeşte chiar de inadvertenţe în autorizaţia de mediu, în sensul în care această autorizaţie prevedea două obligaţii care se cam exclud, dincolo de faptul că autorizaţia a fost emisă fără ca cel care a solicitat-o să îndeplinească efectiv condiţiile menţionate în respectivul act.

„Noi am văzut ceva în autorizaţie şi la faţa locului era cu totul altceva“

„Era o neconcordanţă în autorizaţie, adică ce avea pe teren nu corespondea cu ceea ce era trecut în autorizaţie. În autorizaţie era că vidanjează, şi în a doua (n.r. – obligaţie) că sunt nişte bazine supraterane. N-a fost corectă exprimarea din autorizaţie, pentru că trebuia să spună or vidanjează, or se duc dejecţiile în bazinele supraterane şi de acolo vidanjează. În autorizaţie erau două obligaţii trecute, una că vidanjează din fermă, dar tot în autorizaţie scria şi din bazine supraterane, ceea ce nu este normal. Adică or vidanjezi dintr-un loc, or vidanjezi din celălalt loc, dar nu şi-şi. În mod normal, trebuia ca bazinele supraterane să fie trecute în autorizaţie dacă erau la faţa locului, că aici s-a pus problema. Noi am văzut ceva în autorizaţie şi la faţa locului era cu totul altceva“, a declarat Neacşa.

Dacă faptul că dejecţiile se deversau necontrolat este deja o evidenţă, comisarii Gărzii de Mediu găsind la faţa locului, la săptămâni de la prima încercare de control, urme ale acestei deversări, încă nu este clar un alt aspect ce ţine, de asemenea, de autorizare. Locul în care funcţionează ferma, pe malul stâng al Oltului, la câteva sute de metri de cursul râului, ar putea fi în situl Natura 2000, care presupune îndeplinirea unor rigori stricte.



Comisarul-şef al Gărzii de Mediu Olt precizează că instituţia a cerut lămuriri suplimentare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru a se putea stabili dacă ferma este într-o arie protejată, caz în care înainte de autorizare ar fi fost nevoie şi de un aviz de la ANMPA, sau dacă este într-o arie aflată în administrarea unui custode, caz în care, de asemenea, era nevoie de un aviz suplimentar.

Directorul DSVSA Olt, Veronel Bolborea, nu a putut fi contactat pentru a comenta toate aceste informaţii.