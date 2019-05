Fenomen post-alegeri în Olt: USR-Plus, asaltată de oameni care vor să depună adeziune. „Facem o selecţie amănunţită, avem nişte criterii de integritate“

Alianţa USR-PLus a obţinut al treilea scor la Olt, după PSD şi PNL, deşi are doar 11 organizaţii FOTO:: Alina Mitran

Alianţa USR-Plus, care în Olt a obţinut peste 10% din voturi (şi 21% la Slatina), fiind a treia formaţiune creditată de alegători, după PSD şi PNL, înregistrează un val de cereri de adeziune după scorul bun obţinut.

Deşi USR are în Olt organizaţii în doar 11 localităţi şi contacte în alte câteva, perspectivele privind îmbunătăţirea infrastructurii de partid sunt foarte bune. „A doua zi după alegeri, la poarta unuia dintre membrii noştri a venit cineva şi a spus: eu vreau să fac organizaţie. Sunt şi cazuri din astea, noi facem o selecţie amănunţită, avem nişte criterii de integritate, în USR nu se poate intra oricum, în sensul în care persoane cu probleme penale nu au ce să caute, iar dintre cei care au mai făcut politică, da, pot veni, dar nu orice fel de persoane“, a declarat Gheorghe Bondoc, vicepreşedinte USR Olt, preşedintele Silviu Anton făcând o precizare şi mai clară: „de la PSD le spun acum să nu vină“.

Regulile impuse organizaţiilor sunt acelea ca 80% din membrii unei structuri să fie oameni noi în politică, însă fiecare adeziune va fi discutată separat. Asta pentru că noua alianţă are nevoie de oameni, la orizont fiind bătălii politice importante, care se dau şi cu o bună organizare de partid, au devenit conştienţi proaspeţii politicieni. „Pentru noi este un început bun. Se poate şi mai bine de-atât, ne-am apucat de muncă începând de-a doua zi după alegeri, ştim capitolele la care nu am excelat în judeţul Olt şi încercăm să îndreptăm, ca următoarele alegeri să ne prindă şi mai bine pregătiţi şi să obţinem un scor şi mai bun, pentru că noi suntem convinşi că putem un scor şi mai bun în judeţul Olt. Suntem pe val şi cel mai greu de gestionat este succesul“, a declarat şi coordonatorul Plus Olt, Daniel Militaru.

Principalul obiectiv al alianţei judeţene este înfiinţarea de organizaţii în toate oraşele judeţului, iar asta ar urma să se întâmple până în toamnă. Următoarea organizaţie pe care USR Olt o va avea va fi, însă, la Cungrea, a mai spus Anton, localitatea în care primar este preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu.

