Femeia care a influenţat destinul Elvirei Godeanu, regina teatrului românesc. „Lângă ea am absolvit o facultate fără să-mi dau seama“

Despre Elvira Godeanu, actriţă română de film, teatru şi radio, înzestrată cu o voce deosebită, una din marile interprete ale rolului celebru„ Zoe Trahanache“ din cunoscuta operă „O scrisoare pierdută“ a lui Ion Luca Caragiale, se cunosc multe amănunte. Cum a ajuns, însă, regina teatrului românesc, considerată cea mai frumoasă artistă a scenei româneşti din secolul XX, să cunoască succesul, cine i-a îndrumat paşii în adolescenţă şi prima tinereţe, este o poveste care merită toată atenţia şi pe care am descoperit-o în cartea „Femei din Romanaţi“ semnată de istoricul Dumitru Botar, apărută în acest an la Editura Hoffman.

Elvira Godeanu, născută în Bucureşti şi urmând şcoala primară în Târgu-Jiu, s-a stabilit la Caracal, judeţul Romanaţi, alături de masa sa, după Primul Război Mondial, mama ocupând postul de secretar administrativ al liceului din Caracal.În anii grei de după război, în afara slujbei de la liceu, mama viitoarei actriţe îngrijea şi de casa profesoarei Lili Puricescu, profesoară de franceză, doctor în litere la Sorbona, cunoscătoare de asemenea a limbilor greacă, latină şi sanscrită şi omul care avea să-I modeleze parcursul tinerei Elvira.

„Pe lângă mama, lumina copilăriei mele, cea care mi-a sădit şi dezvoltat gustul pentru citit, care mi-a cizelat sufletul a ost profesoara Puricescu. Absolventă al Sorbona. Am locuit câţiva ani împreună şi am avut fericirea să mă înveţe franceza şi germana, ea mai preda engleza şi greaca. Era distinsă şi extrem de cultivate. Cărţile pe care le citea ea, le citeam şi eu. Lângă ea am absolvit o facultate fără să-mi dau seama“, spunea despre profesoara Elena Puricescu actriţa Elvira Godeanu.

„Ironică cu codaşii, în special cu cei îmbuibaţi şi bine îmbrăcaţi“

Profesoara cu o aleasă educaţie, o personalitate a şcolii caracalene şi romanaţene, născută în 1871, le permitea elevilor săi să-I spună „Tanti Lili“. „Era mica de statură, dar cu o memorie excepţională, cunoscuţii numind-o 1»enciclopedie ambulatorie“, vorbea şi scria la perfecţie în limbile franceză, germane, engleză, română şi greacă. Avea o metodă excelentă de predare şi îndrumare, intransigentă cu elevii în ceea ce priveşte vorbirea şi scrierea, ironică cu codaşii, în special cu cei îmbuibaţi şi bine îmbrăcaţi. Avea fruntea lată pe care lateral o acoperea cu părul său cărunt, tăiat scurt, călca uşor încât aveai impresia că nu atinge pământul. Căsătorită cu un magistrate, mort de tânăr, pe care l-a iubit enorm, a renunţat a-şi mai afce un nou cămin, era modest îmrbăcată, nelipsită de manşon, fular şi şoşoni în sezonul rece. Fiind uşor mioapă, adesea se servea de ochelari când trebuai să citeascăun text din vreo opera literară.

Elvira Godeanu (foto) a beneficiat de talentul pedagogic deosebit al Elenei Puricescu

Era respectată, admirată şi chiar iubită de elevi, care o numeau «tanti Lili» fiindcă aceştia simţeau că trăieşte în ea sinceritatea şi responsabilitatea profesorului ce se îngrijeşte pentru a le pregăti un viitor luminous în viaţă“, o descrie autorul cărţii „Femei din Romanaţi“, Dumitru Botar.

„Pe fiica femeii ce o ajuta în gospodărie a ţinut-o pe cheltuiala ei la liceu“

Elena Puricescu, fără copii fiind, a ajutat de-a lungul vieţii mai mulţi tineri să-şi găsească drumul. Printre ei, şi Elvira Godeanu.

„Pe fiica femeii ce o ajuta în gospodărie a ţinut-o pe cheltuiala ei la liceu“, notează istoricul, artista care a avut, la rândul său, un parcurs extraordinar având faţă de fosta sa profesoară „cele mai nobile sentimente de respect, recunoştinţă şi admiraţie.

„A învăţat-o să scrie şi să vorbească în limba franceză, să-şi însuşească o cultură clasică aleasă şi cum aceasta avea şi talent a ajuns societară a Teatrului Naţional din Bucureşti“, a scris istoricul Dumitru Botar.

Elena Puricescu a murit în 1957, la 86 de ani.