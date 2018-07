Fata de primar cu media 10 la Bacalaureat. „N-a făcut o oră de meditaţie, iar până în clasa a VIII-a a studiat în comună“

A absolvit Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“ Corabia, iar rezultatul excepţional nu este o surpriză, Diana Căpriţă fiind o obişnită a concursurilor şcolare cu miză mare. A concurat trei ani la rând, în liceu, cu rezultate foarte bune, la Olimpiada Naţională de Fizică. Tânăra a studiat la o clasă de matematică-informatică intensiv, şi colegii săi de liceu obţinând rezultate demne de laudă.

Roxana Diana Căpriţă este fata primarului comunei oltene Grojdibodu şi, spune tatăl ei, a fost o elevă preocupată de studiu tot timpul. „Credeţi-mă că n-a făcut o oră de meditaţie. I-a plăcut mai mult partea asta reală, mă moşteneşte, cred, şi eu am făcut inginerie, chiar dacă n-am apucat să profesez, pentru că viaţa m-a purtat pe alt drum“, a spus primarul aflat la primul mandat.

Absolventa a urmat cursurile şcolii gimnaziale în comuna Grojdibodu, „pentru că nu e nevoie să-ţi muţi copilul la oraş, niciodată nu am fost de părerea asta. Şi eu tot de la ţară am plecat şi cred că dacă vrei, poţi să faci performanţă“, a mai spus tatăl absolventei de 10.

Roxana ar vrea să se îndrepte către Fizică, pasiune pe care a descoperit-o graţie profesorului din liceu. „Eu am sfătuit-o să meargă la Automatică, ea vrea Fizică, până la urmă o las să-şi aleagă singură drumul. Există şi varianta să dea admitere la amândouă“, a mai spus tatăl absolventei.

În judeţul Olt, conform situaţiei înainte de contestaţii, s-a înregistrat o singură medie de 10 la Bacalaureatul 2018, promovabilitatea fiind 64,9%.