„Exploratorii“ de la sat, în vacanţa de vis câştigată de dirigintă. „Toată lumea ştia de noi, grupul Super Teach“

Povestea ai cărei protagonişti sunt elevii clasei a VI-a A de la Şcoala Gimnazială Găneasa, din judeţul Olt, începe în 2020, când profesoara Claudya Neacşa, participantă la o conferinţă online Super Teach promovată de mediul privat, a cucerit cu o problemă ridicată în cadrul conferinţei. Profesoara întreba ce soluţii s-ar putea identifica astfel încât copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) să poată fi efectiv ajutaţi de către consilierii şcolari, asta în condiţiile în care un consilier şcolar (era vorba de cel din şcoala pe care o reprezenta) asigură servicii de consiliere în cinci localităţi, asta însemnând şapte şcoli, astfel că nu are timp nici măcar să-i cunoască bine, cu atât mai puţin să-i poată integra într-un program.

„În viaţă, tot ce am obţinut, am obţinut prin muncă, or acesta a fost un dar frumos“

„În cadrul conferinţelor online ne-au invitat să punem întrebări, iar întrebările cele mai interesante, la obiect şi care îi provocau şi pe ei (n.red. - promotorii experienţelor Super Teach în care se promovează valorile mentalităţii deschise în educaţie) foarte tare erau premiate. S-a întâmplat ca gândurile mele să placă, să ajungă la inimile lor, preocuparea mea să li se pară interesantă şi atunci m-au premiat. Nu m-am aşteptat. În viaţă, tot ce am obţinut, am obţinut prin muncă, or acesta a fost un cadou, un dar frumos. Fiind pandemie n-am reuşit atunci, a trecut timpul, a început anul 2021, am luat dirigenţie, am început să fac demersuri către persoanele care îmi anunţaseră premiul, ideea este că prin martie-aprilie se concretizase deja că putem beneficia“, a explicat prof. Claudya Neacşa cum a început totul.

Mai rămânea o problemă de rezolvat: tabăra era pentru 10 elevi, iar profesoara avea în clasă 13.

„Le-am spus că am 13 elevi şi că n-aş vrea să fac diferenţe, lucru cu care au fost de acord, iar asta a însemnat pentru mine foarte mult. Între timp, trei dintre ei, din motive obiective, n-au reuşit să mai vină, şi am ajuns tot cu zece“, a adăugat profesoara.

Aventura a început la miezul nopţii, în gara din Slatina

Tabăra de la Sfântul Gheorghe a fost prima din viaţa de elev a fiecăruia dintre participanţi. Opt dintre ei nici cu trenul nu mai merseseră vreodată, alţi doi îşi aminteau vag de o astfel de călătorie. Au plecat către experienţa verii, însoţiţi de diriginta Claudya Neacşa şi de soţul său, preotul Constantin Neacşa, pe care copiii îl cunosc din multele acţiuni de binefacere, aproape de miezul nopţii, cu un tren din gara Slatina. Au ales trenul pentru că cei mici aveau călătoria gratuită şi „am vrut ca darul să fie dar până la capăt, să nu fie nevoie să cheltuiască nimic“. N-a adormit niciunul până când au schimbat trenul, la Medgidia, iar de acolo până la Tulcea au mai aţipit câţiva.

„La 9,30 am fost în Tulcea. Vorbiserăm între timp şi pentru microbuz, ne-a aşteptat un microbuz care ne-a dus la Murighiol, şi de la Murighiol am mai aşteptat cam o oră până când a venit barca pusă la dispoziţie tot de cei de la Green Village (tabăra a fost oferită de către unul dintre fondatorii Super Teach, Dragoş Anastasiu), care au făcut transbordarea pe canal, de la Murighiol la staţiune. Am stat în camping, în căsuţe de câte doi, şi asta a fost grozav pentru ei“, a explicat diriginta.

Aventura micilor exploratori (diriginta a denumit, la începutul anului şcolar 2021/2022, clasa elevilor săi „Exploratorii“) a început la scurt timp. Trei din cele cinci zile pline de aventuri le-au petrecut, dimineaţa, la mare, pe plaja la care ajungeau în 10-15 minute de mers pe jos.

„O zi am ţinut-o special pentru explorare. Am găsit cea mai bună variantă, iar cel care ne-a dus cu barca, fost cadru militar, făcuse Biologie şi toate informaţiile au fost deosebit de preţioase, şi pentru noi şi pentru copii. Călătoria a durat 4 ore şi timpul parcă a fost scurt“, a povestit profesoara. Au fost învăţaţi cum să recunoască diferite specii de păsări. Au văzut nuferii de aproape şi au învăţat că sunt specii protejate, au văzut caii - li s-a povestit - eliberaţi sau scăpaţi de la o fermă din zonă, şi care de câţiva ani trăiesc în sălbăticie, au fotografiat ce li s-a părut interesant.

În camping, de asemenea, s-au bucurat, tot gratuit, de toate facilităţile pentru care în mod normal turiştii plătesc. Au mers şi la piscină, au jucat volei, au jucat fotbal, s-au întrecut şi la masa de ping-pong, au explorat satul, au mers şi la biserica din sat... Masa a fost de cinci stele, însă şi impresia pe care copiii de la sat le-au lăsat-o celor din resort a fost pe măsură. „Au ţinut atât de mult cont de ceea ce le-am spus... Scaunele aranjate la masă după ce ne ridicam, farfuriile strânse, au fost grozavi. Toată lumea ştia de noi, grupul Super Teach. Au fost acolo familii, adulţi cu copii, însă noi am avut un statut special“, a completat prof. Neacşa.

„Se poate fără telefoane“

Copiii şi-au început, cu ocazia vacanţei petrecute alături de diriginta lor şi de preotul Constantin Neacşa, şi un jurnal. Unii aveau ceva exerciţiu în a completa în jurnal, alţii l-au dobândit. Fără să-şi dea seama, elevii au mai făcut ceva foarte important: au uitat de telefoane, iar asta fără să fie o regulă impusă.

„Au avut telefoanele, dar nu prea le-au folosit. Le spuseserăm părinţilor să nu-i sune atât de des, să-i sune seara. Şi le lăsau în cameră, le lăsau uitate. Încă, o mămică mi-a spus că se supărase că nu sunase copilul acasă, a sunat după două zile. Ca să vedeţi că se poate şi fără telefoane. Am fotografiat eu cât de mult am putut, am folosit grupul de şcoală şi am transmis pe grupul în care sunt şi părinţii. Au fost informaţi moment de moment, şi cum dormeau, şi cum au fost cazaţi, m-am dus şi i-am fotografiat şi dormind, părinţii au ştiut clipă de clipă ce fac copii, cum e, i-au văzut la coadă la mâncare, servindu-se la micul dejun, i-au văzut peste tot, cumva n-au avut nevoie să folosească ei telefonul“, a mai spus profesoara.

Ziua în care s-au întors acasă ar fi vrut să fie cea mai lungă, iar împrejurarea a făcut ca fix aşa să se întâmple. Drumul a durat 17 ore, fiind nevoiţi să aştepte în mai multe puncte, însă până şi acest lucru l-au luat ca pe o aventură. „Nu s-au plâns de tren, nu s-au plâns de aşteptat, dacă le-a mai fost rău pe microbuz nu s-au panicat, doar mi-au spus... Au fost grozavi. Pentru noi toţi a fost o experienţă de suflet, ceva inedit“, a descris doamna dirigintă experienţa.

Prima tabără a prof. Claudya Neacşa alături de elevii săi, o parte dintre ei cu posibilităţi atât de reduse încât copiii au mărturisit că cel mai mult i-a impresionat... mâncarea, şi-au propus să nu fie şi ultima, iar pentru asta chiar au pus la cale un plan de economisire, dacă nu se va mai putea să obţină o nouă tabără gratuită. Înţelegerea a fost să fie, însă, cu toţii, inclusiv cei trei colegi rămaşi acasă de data aceasta, iar la şcoală să facă eforturi şi să obţină toţi bursă.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Familia care luptă pentru un strop de bucurie în viaţa celor năpăstuiţi: „Preoţia nu e o meserie, e o misiune“

Cum revoluţionează o comunitate de profesori sistemul de învăţământ: „Am învăţat să nu mai aştept ajutor din altă parte“

Felix Tătaru, iniţiator SuperTeach: „După familie, prima Românie pe care copilul o vede este şcoala“