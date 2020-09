EXCLUSIV-VIDEO Pacienţii cu handicap, pozitivi la SARS-CoV-2, pe care nu-i vrea nimeni. „Spitalul Slatina nu-i primeşte, Spitalul Caracal nu, noi stăm ca proştii“

Unui pacient din ambulanţă i s-a făcut rău, după ore bune în care autospeciala a stat în soare FOTO. AM

Cu trei zile în urmă, într-un centru de îngrijire şi asistenţă din structura DGASPC Olt a fost confirmat un prim caz de COVID-19, la un pacient.

A doua zi numărul crescute deja la câteva zeci, pentru ca astăzi, în cea de-a treia zi, numărul testelor pozitive să ajungă la 44 în rândul asistaţilor din Centrul Spineni şi 33 din rândul personalului, practic peste jumătate din totalul sufletelor din centrul amintit.

Centrul a fost plasat în carantină, iar DSP Olt a dispus evaluarea tuturor pozitivilor. Aici se pare că se împotmolesc grav lucrurile, pentru că niciunul dintre spitalele care tratează patologie COVID-19 nu-şi asumă să-i interneze.

SJU Slatina nu ar avea spaţii speciale pentru bolnavii psihic (asistaţii din centru au afecţiuni psihice), vine o explicaţie pe căi ocolite, iar de la Spitalul Municipal Caracal nu am reuşit să obţinem nicio reacţie, o şedinţă convocată la Prefectura Olt strict cu acest scop adunându-i în această după-amiază pe şefii tuturor instituţiilor implicate.

Cei care n-au mai răbdat însă situaţia au fost cei obligaţi să-i transporte pe pacienţi, şi care după ore bune de stat în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina au răbufnit.

„E strigător la cer, de două ore stăm aici, la ora 11,00 am ajuns aici (n.r. – era, însă, deja ora 15,00). Spitalul Slatina nu-i primeşte, Spitalul Caracal nu-i primeşte, noi stăm aici ca proştii... Vrem să audă domnul Raed Arafat, să vină să rezolve aici situaţia, că nu se mai poate. Aşteptăm să vedem unde o să-i ducem, sunt bolnavi cu handicap, oligofreni, făcuţi pe ei, nu se poate aşa ceva! Asta nu e normal. Ia uitaţi cum suntem, de nu ştiu câte ore! Avem şi noi nevoi, suntem oameni, nu?! Nu se poate, trăim într-o ţară... E al doilea rând de pacienţi. Ceilalţi sunt la Caracal, nici nu i-a internat, că de-aia nici nu ni-i mai primeşte pe ăştia. E al doilea transport şi mai urmează încă unul. Sunt 46 de pacienţi (n.r. - de adus)“, a reacţionat un membru al echipajului de pe ambulanţă.

În timpul cât acesta îşi expunea nemulţumirea, unui pacient din autospeciala de victime multiple i s-a făcut rău. Temperatura de afară era insuportabilă, iar oamenii erau deja în acea „cutie“ de ore bune.

În cele din urmă, membrii celor două echipaje au mai primit încă o dată indicaţia de a pleca spre spitalul din Caracal. Într-o primă fază echipajele au ezitat, aşteptând să primească OK-ul din dispecerat, suspectând că ar putea trăi şi la spitalul din Caracal aceeaşi situaţie.

Cum stau lucrurile în teorie

Pentru a primi lămuriri despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile am contactat reprezentanţii mai multor instituţii. Până la ora redactării acestui articol nu am primit un răspuns oficial de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina (în schimb, în timpul desfăşurării evenimentelor, agenţii de pază ne-au impus să părăsim curtea spitalului, pentru că nu aveam permisiunea managerului pentru a filma). Nu am reuşit să luăm legătura nici cu managerul Spitalului Municipal Caracal şi nici cu reprezentanţii DSP Olt sau cu cei ai DGASPC Olt. În schimb, managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, Marinela Prina, a declarat că tot ce fac echipajele este să preia pacienţii şi să-i transporte acolo unde li se spune. În cazul acesta, cei care ar fi trebuit să le spună nu s-au pus de acord, este deducţia logică.

Reprezentanţii Prefecturii Olt au declarat, la rândul lor, că s-a stabilit ca pacienţii să fie evaluaţi de Spitalul Slatina, după care se hotărăşte, în funcţie de starea lor de sănătate, unde să fie transferaţi. „Pacienţii centrului care au teste pozitive sunt aduşi pentru evaluare la spitalul din Slatina, iar de aici, în funcţie de starea de sănătate, se decide unde vor fi trataţi: la Spitalul Caracal pe comorbidităţi, la Centrul Spineni în situaţia în care ar fi asimptomatici. La Spineni sunt două pavilioane, se poate face o departajare a cazurilor pozitive de cazurile non-COVID. De ajuns, nu ştim cum s-a ajuns în această situaţie, nici dacă o să se menţină ce am stabilit. Asta s-a decis. Aşa s-a discutat şi aseară, aşa s-a discutat şi acum în şedinţă, numai că pe teren se întâmplă alte lucruri“, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Olt, Andreea Asan.

Pe de altă parte, surse din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă spun că celor opt pacienţi din ambulanţele cu care s-a aşteptat cu orele în curtea spitalului Slatina nu li s-a făcut nicio evaluare înainte de a fi trimişi, în cele din urmă, la Caracal, aceştia nefiind coborâţi din ambulanţe.

