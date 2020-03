Evoluţie neaşteptată în cazul nou-născutului abandonat de mamă, infirmieră, într-o casă părăsită. Cine îl îngrijeşte

La sfârşitul lunii ianuarie, o ştire cutremurătoare ajungea în presa din toată ţara. O infirmieră de la Spitalul Orăşenesc Balş a dat naştere unui copil, pe care la scurt timp l-a ascuns într-o casă părăsită care a aparţinut bunicilor săi, fără uşi şi ferestre, alăptându-l o singură dată pe zi. După trei zile, un localnic din Morunglav, localitatea de domiciliu a mamei bebeluşului, i-a auzit scâncetele şi a făcut descoperirea. Copilul a fost dus la spital, iar timp de câteva zile medicii s-au luptat să-i reechilibreze starea, în primele ore suspectându-se chiar că va avea de suferit din cauza degerăturilor. În cele din urmă această suspiciune nu s-a adeverit, în schimb, lipsa hranei şi a îngrijirii fizice absolut necesare în acele prime zile îşi vor pune amprenta, se tem medicii, pe evoluţia ulterioară. Cel mai mare risc este acela că micuţul ar putea rămâne cu sechele neurologice.

Copilul a stat trei zile într-o casă fără uşi şi fără ferestre, până când a fost auzit de un localnic

Între timp cea care i-a dat viaţă, infirmiera Tatiana Truţă, văduvă, mamă a altor doi copii, a fost expertizată psihiatric în cadrul dosarului penal deschis pentru rele tratamente aplicate minorului, aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balş. Femeia s-a întors la lucru şi chiar şi-a reluat viaţa socială, spun surse din localitatea Balş.

Deşi în primele zile se avansa varianta ca nou-născutul să ajungă, după externarea sa din spital, în grija unui asistent maternal, acesta este îngrijit în prezent în familia.... tatălui său. Un bărbat s-a prezentat la spital şi l-a recunoscut ca fiind fiul său, astfel că micuţul a ajuns în familia acestuia. Direcţia Generală de Asiostenţă şi Protecţia a Copilului monitorizează însă în continuare cazul, în acest sens derulând deja o anchetă socială la domiciliul bărbatului.

„Noi am făcut o anchetă socială la domiciliu, am trimis şi noi o echipă, am urmărit dacă este înscris la medicul de familie, să se ocupe de starea de sănătate, şi facem şi monitorizarea prin asistenta socială de la domiciliu“, a declarat directorul DGASPC, Rădiţa Piroşca.