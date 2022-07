Elevii care au câştigat un concurs naţional învăţând în lungi plimbări prin parc. Cum le-a anulat războiul din Ucraina şansa la etapa internaţională

„Tineri în pădurile Europei“ este unul dintre concursurile „altfel“, care îi provoacă pe elevi să folosească informaţia din manuale în teren. Concursul este în calendarul Ministerului Educaţiei, se organizează cu sprijinul Regieni Naţionale Romsilva şi are şi fază internaţională, 11 ţări participând, încă din 2011, la competiţie cu echipaje formate din elevi de liceu. În acest an, un echipaj din judeţul Olt a câştigat competiţia naţională, deşi proba de foc s-a dat în pădurile Maramureşului, cu totul necunoscute adolescenţilor de la câmpie. Tristeţea celor trei liceeni este că nu vor putea reprezenta România la faza internaţională, pentru că organizatorii au suspendat confruntarea finaliştilor, programată să se desfăşoare în Ucraina.

Elevii de la Mate-Info dornici să-şi testeze cunoştinţele

Alina Ţone (clasa a X-a), Emanuel Stegaru (clasa a XI-a) şi Alexandra Preda (clasa a XI-a) sunt cei trei elevi ai Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina care s-au calificat la faza internaţională a concursului din calendarul Ministerului Educaţiei - „Tineri în pădurile Europei“. Profesoara lor, Geanina Pîrvu, i-a „antrenat“ în timpul unor lungi plimbări prin parcurile Slatinei, provocarea fiind aceea de a identifica toate speciile de arbori şi arbuşti observaţi. Tinerii recunosc, de altfel, că au rămas cu reflexul de a se întreba ce specie au în faţă de fiecare dată când ajung într-un loc nou.

Pentru a ajunge la rezultatul de excepţie care, în alte condiţii, i-ar fi făcut participanţi la faza internaţională, elevii din Olt au învins, în două etape, alţi aproximativ 600 liceeni din toată ţara. Dacă pentru etapele eliminatorii au avut de învăţat, dintr-un material informativ pus la dispoziţie în limba engleză, despre flora şi fauna din pădurile Europei, la faza naţională lucrurile s-au complicat şi mai tare, la proba practică participând la o „vânătoare de comori“.

Cei trei sunt elevi la profilul Matematică-Informatică, însă pentru profesoara lor n-a fost o surpriză interesul lor pentru acest concurs. Prof. Pîrvu, care predă Biologia, participă pentru al treilea an la acest concurs şi spune că de fiecare dată, deşi le-a vorbit mult mai multor elevi despre această întrecere, elevii de la Mate-Info au fost cei mai receptivi. Totul a început ca o joacă, Alexandra chiar mărturisind: „Doamna pe noi ne-a pregătit spunându-ne poveşti, ne pregătea spunându-ne tot felul de lucruri despre specii, sau de amintiri de-ale dumneaei. Ne plimbam pe alei, doamna ne povestea despre copaci...“, a descris Alexandra cum a decurs pregătirea. Cel mai des vizitat a fost parcul Piteşti din municipiu, car, deşi nu este de dimensiuni impresionante, are specii variate, permiţându-le tinerilor să-şi testeze cunoştinţele.

„Avantajaţi au fost cei care au fost şi la alte ediţii. Pentru cei care au fost pentru prima dată a fost mai greu“, a punctat la rândul său profesoara.

„Ne plăcea natura, dar nu eram cunoscători“

Cea mai provocatoare a fost, în cadrul etapei naţionale, proba practică. Au avut de identificat mai multe specii de arbori, triluri de păsări, urme lăsate de animalele sălbatice, dar şi de adus „comori“, totul în 15 minute. După proba practică, spun elevii, aveau speranţe că vor câştiga cel puţin o menţiune, însă rezultatul a fost chiar mai bun, s-au clasat pe locul II. Proba teoretică a fost hotărâtoare.

„E adevărat, unele specii nu le cunoşteam decât din teorie sau din imagini. Şi acolo, cât am stat, continuu am citit, pentru că probele erau destul de dificile, de la recunoaşteri de specii, la cântec de păsări, urme de animale, foarte multe noţiuni de biologie, să identifici fructe, seminţe, tipuri diferite de arbori, iar la proba de teorie e o legislaţie destul de vastă din domeniul silvic, 90 de pagini despre toate ţările din Europa, păduri, câte sunt private, ce fond forestier au şi specii dominante. Testul final la teorie a constat din 30 de întrebări, din care 12 erau în română şi 18 în limba engleză, ceea ce şi făcea diferenţa. Cei care s-au adaptat mai repede, care au reuşit să traducă într-o oră, s-au descurcat mai bine“, a explicat profesoara.

„Treasure hunt“, proba care le-a pus inclusiv condiţia fizică la încercare, desfăşurându-se contra-cronometru, le-a plăcut mult elevilor. Profesoara spune chiar că va folosi această metodă pentru a-şi evalua elevii de la clasă.

Elevii s-au bucurat de toată experienţa FOTO: A.M.

„A fost ceva inedit, nu mai experimentasem aşa ceva până atunci, şi a fost în sine o provocare, cred că a fost cea mai interesantă probă a concursului, pentru că pe lângă cunoştinţele teoretice aveam nevoie şi de puţină condiţie fizică, să putem să adunăm în 15 minute toate plantele, insectele şi ce ne-au mai cerut“, a explicat Alina Ţone.

Alexandra a precizat la rândul său că luna petrecută cercetând în detaliu speciile de arbori întâlniţi i-a creat o nouă obişnuinţă. „Ne plăcea natura, dar nu eram cunoscători“, recunoaşte tânăra. Emanuel Stegaru este singurul care avea experienţa unor lungi plimbări prin pădure, iar pentru acest lucru ţine să-i mulţumească bunicului său. Tot el a urmărit, din copilărie, documentare de tot felul, însă spune că experienţele trăite „pe viu“ întrec totul.

Singurul mare regret este că nu pot merge mai departe în acest concurs, iar vestea a venit chiar atunci, la faza naţională, pentru că şi-ar fi dorit, a mai spus Emanuel, să trăiască experienţa extraordinară de a întâlni tineri din toată Europa. „Nu o să mai am eu vreodată şansa să mă duc în altă ţară, să interacţionez cu oameni din toate colţurile Europei, din culturi diferite, să aflu lucruri în general noi, niciodată n-o să mai am eu şansa asta, la asta m-am gândit (n. red. – când a auzit că etapa internaţională nu va mai avea loc)“, a spus tânărul.

Cei trei elevi iau în calcul să-şi încerce şansa şi anul viitor când, cu siguranţă, concurenţa, poate chiar şi din şcoala lor, se aşteaptă să fie şi mai mare.

Pe lângă experienţa deosebită, elevii au fost premiaţi cu câte un voucher de 500 lei pentru a-şi cumpăra cărţi, iar rezultatul le va aduce şi premii din partea administraţiei locale şi judeţene, concursul fiind echivalat cu o olimpiadă şcolară. Calificarea la etapa internaţională le aduce, de asemenea, şi o bursă de performanţă.

