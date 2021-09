Elevă de 12 ani, refuzată la testarea Covid-19 şi la rapel. Familia: „Vaccinul lipseşte, iar pentru testare trebuia aprobarea directoarei DSP“

Bunica unei fete de 12 ani din Slatina a relatat că se află într-o situaţie imposibilă. Nepoata are luni, 20 septembrie 2021, programare pentru vaccinarea cu doza a doua a vaccinului anti-COVID, însă fata învaţă în sistem online de joia trecută, de când în clasă a apărut un caz pozitiv şi toţi cei 25 elevi au fost trimişi acasă, netestaţi. „Deşi învaţă din faţa calculatorului, copiilor nu li s-ar fi impus şi alte restricţii“, spune Laura Mira, bunica elevei.

În aceste condiţii, bunica a cerut ca înainte de efectuarea rapelului fetiţa să fie testată, pentru a se asigura că nu este şi ea pozitivă. Acest sfat l-a primit chiar de la reprezentanţii centrului de vaccinare, pe care i-a contactat la sfârşitul săptămânii trecute, expunându-le situaţia.

Cei din centru au îndrumat-o să ia legătura cu reprezentanţii DSP, lucru care s-a şi întâmplat, iar în dimineaţa de luni ar fi trebuit ca eleva să fie testată la centrul DSP. Bunica a primit însă, pe ultima sută de metri, vestea că testarea nu poate avea loc, pentru că testarea trebuie aprobată punctual de către directorul instituţiei, Elena Ioniţă.

„Câte testări o fi avizat înainte?!“

„Vineri am vorbit cu DSP-ul. La momentul la care am vorbit, anunţase şcoala că o clasă de la «Nicolae Titulescu» este în online pentru că au un caz pozitiv. Am spus că luni am rapelul şi că trebuie să o testez obligatoriu şi persoana cu care am vorbit mi-a spus că revine cu telefon. A revenit, mi s-a transmis să merg luni la Policlinica Veche. În această dimineaţă, urcând în maşină să merg la testare, am primit din nou telefon: «a intervenit ceva şi copilul nu poate fi testat decât cu acordul doamnei director. Asta înseamnă că trebuie să vă duceţi la DSP la dânsa, să cereţi acordul»“, a povestit Laura Mira cele întâmplate.

Nu s-a putut vedea cu directorul DSP, i s-a transmis că „este într-o şedinţă“. Între timp femeia a aflat şi că nepoata nu poate fi vaccinată oricum la ora 8.00, pentru că... centrul de vaccinare nu are acel vaccin.

Laura Mira este jurnalist local, iar în perioada pandemică a publicat mai multe articole care au vrut drept subiect presupuse nereguli în activitatea şefei DSP. Jurnalista suspectează că din acest motiv a fost nevoită să înfrunte o astfel de atitudine şi precizează că hărţuirea la care a fost supusă pentru un test care se impunea, având în vedere situaţia nepoatei, nu va rămâne fără urmări. „Am vorbit deja cu avocatul şi îi fac plângere penală pentru hărţuire şi pentru împiedicarea testării. Mă întreb câte testări o fi avizat înainte?!“, a spus Mira.

Situaţia creată a ajuns şi la urechile prefectului judeţului. „Am luat legătura şi cu domnul prefect, care a aflat de la mine că nu au vaccin la ora asta… Până la urmă, pentru faptul că trebuia să mă duc la ora 8.00 şi nu au vaccin până la ora 12.30 – 13.00, după cum mi s-a transmis, am putut să sun Ambulanţa şi să vină acasă să ne testeze. Dar dacă era vaccin, eu întârziam“, a mai spus Mira.

„Testele se efectuează potrivit şi cu respectarea procedurilor legale în vigoare“

Directorul DSP Olt, Elena Ioniţă, a explicat la solicitarea „Adevărul“ că procedura legală prevede ca şeful instituţiei să-şi dea acordul pentru testele efectuate, prin urmare nu s-a greşit cu nimic. „Referitor la presupusa dispoziţie de a fi efectuate teste exclusiv cu acordul meu, vă precizez că: la nivelul DSP Olt testele de detectare a infecţiei cu SARS-COV-2 se efectueaza potrivit şi cu respectarea procedurilor legale în vigoare, acest lucru însemnând, din partea mea, ca şi conducător al instituţiei, aprobare, în sensul punerii în aplicare a prevederilor legale“, a precizat Ioniţă.

Cât despre lipsa vaccinului în centrul de vaccinare, şefa DSP a precizat că va dispune un control. „Coordonatorul centrului de vaccinare are obligaţia de a verifica stocurile de vaccin existente de la sfârşitul fiecarei zilei şi să solicite aprovizionarea astfel încat să nu se perturbe procesul de vaccinare. Pe baza solicitarilor primite de la toate cele 6 centre, DSP Olt a programat şi efectuează un transport de vaccin de la Centrul Regional Craiova, luni, 20 septembrie, ora 11.00. Cantitatea aprovizionată va asigura suficient vaccin pentru perioada următoare. În funcţie de solicitările pentru vaccinare, DSP Olt va efectua un nou transport de vaccin. În ceea ce priveşte disfuncţionalitatea de astăzi, voi dispune efectuarea unui control la centrul de vaccinare Slatina şi voi lua măsurile care se impun“, a transmis Ioniţă.

Elevii din clasa care învaţă în online vor fi testaţi

Conform ordinului comun semnat de miniştrii Educaţiei, respectiv Sănătăţii, după 8 zile de la înregistrarea cazului pozitiv elevii care învaţă în sistem online vor fi testaţi, în cazul în care testele sunt negative putând să se întoarcă fizic la şcoală. Părinţii, conform celor declarate de Laura Mira, nu au fost - până la momentul discuţiei cu reporterul „Adevărul“ - înştiinţaţi când ar trebui să-i ducă pe copii la şcoală pentru a fi testaţi.

În cursul zilei de luni, 20 septembrie, însă, la nivelul şcolii s-a decis ca părinţii să fie înştiinţaţi să vină cu elevii la şcoală, testarea, conform directorului unităţii şcolare, prof,. Carmen Boiangiu, urmând să aibă loc miercuri, cel mai probabil.

