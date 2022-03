Durerea fără margini a unei mame căreia bebeluşul i-a murit în Maternitate. Sarcina a decurs perfect, copilul era sănătos. „Ce ne-aţi făcut?“

Tânăra mămică a aşteptat cu emoţie cel de-al doilea copil. Daniela Ionela Moraru (30 ani) a mers la ultimul control, la ginecologul Moushel Adam, în 28 februarie, atunci când medicul care i-a monitorizat sarcina (la fel ca şi prima sarcină) i-a şi făcut programarea pentru cezariană, în 7 martie.

În ziua programată femeia a venit la spital, i s-au făcut analize, s-a constatat că totul este în regulă şi s-a intrat în sala de operaţie, spunându-i-se că se află în săptămâna 39 de sarcină. Copilul s-a născut la ora 10,19.

„Mi-am dat seama în timpul operaţiei că s-a întâmplat ceva, pentru că domnul doctor l-a scos, l-a dat cu faţa în jos, a plâns de trei ori. În momentul când domnul doctor neonatolog l-a preluat şi l-a ridicat cu faţa în sus, copilul n-a mai plâns, s-a înecat şi s-a învineţit. Apoi au cerut masca de oxigen. Mi-era foarte rău, n-am mai putut să scot un cuvânt, să întreb ce se întâmplă, i-au pus masca şi apoi mi-au spus că o să-l ducă cu incubatorul sus“, a povestit mama.

Câteva ore mai târziu soţul femeii a reuşit să vorbească cu mediul ginecolog, iar medicul i-a transmis că totul a decurs bine, sunt bine şi mama şi copilul. „Undeva la cinci seara s-a întâlnit cu domnul doctor şi l-a asigurat că este bine, că operaţia a decurs bine, că nu s-a întâmplat nimic şi că amândoi suntem bine“, a povestit femeia.

De luni şi până miercuri, când a putut efectiv să meargă să-şi vadă copilul, medicul care i-a urmărit sarcina i-ar fi spus mamei că cel mic „este bine, dar se adaptează mai greu“.

„Miercuri, când am coborât la el, mi s-a spus că e un copil prematur“

La două zile de la naştere, femeia a putut să meargă la secţia de Neonatologie să-şi vadă copilul, care se afla în continuare la incubator.

„Am aflat miercuri, mi-a spus doamna doctoriţă Alexe, că este un copil prematur. Am întrebat: «Ce înseamnă la dumneavoastră prematur?». A spus că intră în categoria de prematuri nu din cauza kilogramelor, pentru că copilul a avut 3.070 grame, ci din cauză că nu este la termen“, a relatat Daniela Moraru.



Atunci a auzit pentru prima oară că de fapt vârsta sarcinii ar fi fost mai mică cu aproape 2 săptămâni decât stabilise ginecologul şi tot atunci i s-a spus că nu ar fi trebuit să se facă o cezariană programată la acel moment, spune femeia.

Zilele care au urmat a pendulat între speranţa că în curând totul va fi bine şi îngrijorarea că cel mic, pe care stabiliseră să-l numească Ayan Darius Mihai, se adaptează greu la mediul extrauterin.

„Domnul doctor venea la mine şi-mi spunea: «Dacă copilul tău nu e bine, eu m-arunc pe geam. Se adaptează mai greu, că aşa sunt unii bebeluşi», dar în fiecare zi, credeţi-mă, de luni până miercuri, mi-a spus acelaşi lucru, până când am coborât eu la el. Copilul meu a murit duminică şi luni-dimineaţa, când au venit ai mei să mă ia de la spital - pentru că i-am cerut să mă externeze - i-a spus soţului meu că el nu ştia de copil, că el doar ce a aflat de la mamă că e bine. Nu pot să cred! Spunea că el ştie de la mine, că lor nu li se dau informaţii, că el a aflat de la mine. Fals, că el venea la mine şi-mi spunea că să nu-mi fac probleme, că e bine“, a mai spus mama.

„Mi-am dat seama că se întâmplă ceva grav din moment ce a plecat SMURD-ul fără el“

Mama şi-a văzut copilul câteva minute pe zi şi nu i s-a permis să-l atingă sau să-l strângă la piept. „Miercuri, când am fost prima dată la el, mi-a zis doamna doctoriţă că dacă am lapte pot să mă mulg şi să dau lapte în cănuţă, aveau acolo căni sterilizate. Am început să fac procedeul acesta şi dădeau eu, din trei în trei ore, cu cănuţa lapte, iar el era hrănit printr-un furtun. El în toate cele şase zile a stat numai şi numai în incubator“, a rememorat, cu durere, femeia. O singură dată l-a văzut fără oxigen şi a sperat că sunt în sfârşit pe drumul cel bun, însă lucrurile au luat din nou o întorsătură nefavorabilă.

„La început a fost cu un tub de oxigen, cel care se bagă pe nas, ulterior l-au schimbat pe mască de oxigen, vineri l-au scos de pe masca de oxigen. Nu aveam voie decât o singură dată pe zi, la ora 13,30, şi nu stăteam decât 10 minute la el.

Vineri mi s-a spus că este bine, că, după cum văd, este fără mască de oxigen, iar sâmbătă avea din nou masca de oxigen, ca ulterior să-mi spună doamna doctor Tamara Constantinescu că situaţia s-a înrăutăţit foarte rău şi că analizele sunt mult mai proaste. Joi îi făcuseră prima transfuzie cu plasmă, pentru că mi-a spus că a făcut nişte edeme la cap, apoi duminică mi-a spus că să-mi dau acordul să-i facă a doua transfuzie de sânge. (…)

Şi mi-a spus că a cerut transferul, tocmai duminică, la patru spitale din Capitală şi la cel din Craiova, însă nu sunt locuri libere, dar a zis că a cerut transferul în cazul în care situaţia se înrăutăţeşte mai rău. Şi că nimeni nu are loc liber.

Dacă dumneavoastră ştiaţi că este aşa rău, de ce nu s-a cerut în a doua, a treia, a patra zi? De ce atunci când nu se mai putea face nimic?“, se întreabă astăzi femeia, întrebări pe care cel mai probabil le va pune foarte curând şi prin intermediul avocaţilor.

Duminică, 13 martie 2022, la ora 8,00 seara, mama a fost anunţată că unul dintre spitale a acceptat transferul.

„Mi-au dat telefon şi mi-au spus că au primit acordul de la Cantacuzino, că este loc liber şi că o să-l transfere. Am semnat actele, venise SMURD-ul în curtea spitalului, soţul meu era jos în tot acest timp, în curtea spitalului. Mi-a spus că este SMURD-ul, i-am spus să mă sune să îmi spună când pleacă şi mi-a spus că a plecat incubatorul, cu ce transportă ei, dar că acea cutie este goală. N-a durat un minut şi mi-au spus să cobor la Neonatologie. Mi-am dat seama că se întâmplă ceva grav din moment ce a plecat SMURD-ul fără el“, a povestit tânăra mamă.

Femeii i s-a transmis că „situaţia s-a înrăutăţit foarte rău, că a făcut hemoragie la burtică şi cap când au vrut să-l transfere şi o să aplice manevrele de resuscitare. L-au resuscitat de faţă cu mine, dar nu…“, şi-a amintit în lacrimi mama.

Tatăl nu şi-a văzut copilul în viaţă nici măcar o dată. Ca şi mama, se întreabă ce s-a întâmplat de fapt, devreme ce pe toată perioada sarcinii nu s-a semnalat nici măcar o problemă minoră, femeia s-a prezentat la toate controalele indicate şi s-au făcut toate investigaţiile recomandate de medic.

Pe certificatul constatator al decesului, cauza directă este stopul cardiorespirator, iar cauzele determinante sunt bronhopneumopatia acută bilaterală şi hipoxia la naştere.

Ce spun reprezentanţii spitalului

Părinţii bebeluşului s-au adresat cu o plângere şi la Colegiul Medicilor, însă vor formula şi o plângere penală, a declarat mama. La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina se cercetează acest caz, întrunindu-se mai multe comisii, inclusiv comisia de decese intraspitaliceşti, reprezentanţii conducerii fiind la acest moment rezervaţi în declaraţii.

„Durează până când avem nişte rezultate concrete. Este o tragedie fără margini, sunt părinte şi nu mă pot imagina în locul părinţilor copilului. Eu am născut în spitalul acesta doi copii, puteam să plec cu unul sau fără niciunul în aceleaşi circumstanţe şi chiar ne dorim să aflăm ce s-a întâmplat pentru a lua toate măsurile să nu se mai întâmple dacă a fost din vina noastră“, a declarat managerul SJU, Angela Nicolae.

