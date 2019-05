Două medalii naţionale într-o săptămână, la matematică şi fizică. Profesor: „Este la nivelul la care poate să studieze singură“

În vacanţa de Paşte, adolescenta Simina Bilauschi a făcut un adevărat maraton educaţional: a participat mai întâi la Olimpiada Naţională de Matematică, unde a obţinut cel mai mare punctaj la clasa a VI-a şi medalia de aur din partea Societăţii de Matematică, apoi, cinci zile mai târziu, a obţinut locul al II-lea la Olimpiada Naţională de Fizică şi medalie de argint. În intervalul dintre cele două a găsit puţin timp pentru a petrece Paştele alături de familie. Colegii de la clasa a VI-a la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Slatina, judeţul Olt, au întâmpinat-o la întoarcerea la şcoală cu aplauze, iar diriginta şi directoarea şcolii, care îi este profesoară de română, i-au pregătit un tort.

„Părinţii mă susţin să fac ce vreau eu“

Deşi surpriza pregătită a impresionat-o, Simina se bucură rezervat. Stăm de vorbă şi cântăreşte fiecare răspuns. „E foarte exigentă cu ea“, confirmă profesorul ei de matematică Florin Năsui, cel care a ajutat-o să descopere frumuseţea lumii cifrelor. Eleva, care a fost la un pas de faza naţională şi anul trecut, când a obţinut al doilea punctaj pe judeţ, spune că n-a mers neapărat în competiţie cu gândul la podium, ci doar să arate ce poate. „Chiar voiam să văd cât de bună sunt cu adevărat.“ La concursurile de matematică, dar nu numai, participă încă din şcoala primară şi îşi cunoştea bine „adversarii“ din judeţ. Astăzi, în schimb, îi sunt buni prieteni, pregătindu-se alături de cei calificaţi la faza naţională.

Simina Bilauschi, surprinsă de colegi, la întoarcerea la clasă

De fapt, în prezent, Simina are doi antrenori: pe profesorul ei de matematică, Florin Năsui, şi pe soţia acestuia, Simona Năsui, profesoară de matematică şi dumneaei, dar la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina, care are, la rândul său, elevi calificaţi la naţională şi premiaţi şi ei.

Secretul reuşitei Siminei este, consideră dascălul care a condus-o către rezultatul remarcabil, faptul că face matematică din plăcere şi că nu se privează de alte bucurii. „Îmi rămâne timp, pentru că nu stau toată ziua să fac doar un lucru, ies şi pe-afară, stau cu prietenii, stau şi pe calculator... Nu-mi plac jocurile, stau mai mult pe reţelele sociale“, explică eleva, care a încercat până acum şi mai multe sporturi, deşi ora de educaţie fizică nu se mai află printre preferatele ei.

Elevii pregătiţi de profesorii Simona şi Florin Năsui, care au făcut parte din lotul judeţean participant la Olimpiada Naţională de Matematică FOTO: Facebook/ Simona si Florin Nasui

A făcut dans modern, a jucat un an handbal, un alt an a jucat volei, dar acum mult din timpul liber îl rezervă lecturii. Părinţii – mama este profesoară de chimie, iar tatăl este inginer – nu i-au impus să facă ceva anume, o lasă să exploreze, iar strategia s-a dovedit câştigătoare. „Părinţii mă susţin să fac ce vreau eu“, confirmă Simina.

„A prins geometria cum trebuie...“

Matematica şi fizica nu sunt singurele discipline la care Simina are rezultate foarte bune. A concurat şi la lingvistică, iar la clasă este elevă de 10 pe linie, chiar dacă nu învaţă la toate materiile cu la fel de mare plăcere. Nu e de mirare că le vine greu colegilor să creadă că nu stă doar cu nasul în cărţi. „Au avut la un moment dat, într-o discuţie, o remarcă de genul – «Simina se uită la televizor?»“, îşi aminteşte şi profesoara ei de limba română, Cristina Micu, directoarea şcolii. S-a obişnuit, însă, încă din şcoala primară să fie privită altfel de colegi. Întrebată dacă ar chiuli de la ore, Simina stă, din nou, puţin pe gânduri şi răspunde: „Depinde de la ce oră!“, spre surprinderea colegilor de clasă.

Deşi la Olimpiada de Matematică a avut cel mai bun punctaj naţional la clasa a VI-a, imediat după încheierea probei a fost foarte supărată, şi-a amintit profesorul Florin Năsui: „Au fost trei copii de-ai noştri, de-a VI-a, care în ultima perioadă au fost pregătiţi împreună. Ei sunt, mai degrabă, prietenii Siminei. Şi după probă, vorbim la telefon «Ce-ai făcut?», «Cum ai făcut?»... Şi au spus cum au făcut fiecare, pe puncte. Pe Simina, când am întrebat-o, era cu lacrimile în ochi. Mi-am dat seama că are emoţii şi i-am spus: «Lasă, Simina, important e că ai ajuns acolo!». Ea e o perfecţionistă, vrea să fie totul perfect. Dă răspunsul exact, nu lasă loc de întors“.

Profesorul Năsui o pregăteşte suplimentar gratuit la şcoală, iar ea învaţă singură anumite capitole care nu se regăsesc în programa pentru clasa ei, dar se studiază pentru olimpiadă. „Deja Simina este la nivelul la care poate să studieze singură, asimilează cunoştinţele noi şi face probleme. Primeşte temă – avem de făcut capitolul cutare – şi după, discutăm... Face foarte bine conexiunile, a prins bine geometria...“, dezvăluie profesorul de matematică, în timp ce eleva recunoaşte că rezervă suplimentar matematicii doar patru-cinci ore pe săptămână.

„E periculos să te canalizezi pe ceva prea devreme“

Meritul ei şi al colegilor alături de care se pregăteşte, toţi elevi în şcoli publice, este cu atât mai mare cu cât ei concurează alături de copii care se pregătesc în şcolile particulare şi câte şase ore pe zi la matematică, pentru concursurile de top. „Cazurile de copii ca ei sunt din ce în ce mai rare, pentru că nu poţi să ţii pasul cu cei care au şapte ore de matematică, ore în care fac lucruri grele. Dar e şi opţiunea părinţilor. Eu, de exemplu, n-aş încuraja un copil să meargă prea devreme exclusiv spre un domeniu sau altul, din gimnaziu e periculos să te canalizezi pe ceva. Trebuie găsit un echilibru, clar. Trebuie să faci cu plăcere, asta-i ideea“, mai spune profesorul Năsui, care o încurajează pe Simina să experimenteze continuu.

Simina spune că face totul din plăcere şi că acesta ar fi, de fapt, secretul reuşitelor sale

Graţie experimentelor, de data aceasta cele de la oră, a ajuns şi la olimpiada de fizică. Simina dezvăluie că cea care i-a deschis gustul pentru această disciplină a fost profesoara Georgeta Teleşpan. „Experimentele, cred, m-au convins, dar şi felul doamnei de a ne explica. Am simţit că-mi place. Dar concursul a fost dificil, mai greu decât la matematică“, apreciază Simina. I-ar fi greu, de altfel, să aleagă între matematică şi fizică, le rezervă timp în aceeaşi măsură. De anul viitor va studia şi chimia, altă disciplină care se aşteaptă să fie pe gustul ei.

Recomandări de lectură

Una dintre cele mai mari pasiuni de timp liber ale Siminei este lectura. În vacanţe, de altfel, rezervă foarte mult cititului, iar de curând a primit de la părinţi un cadou dorit: seria„Percy Jackson şi Olimpienii“, scrisă de Rick Riordan. Dacă ar fi să facă trei recomandări de lectură pentru colegii ei de generaţie, seria s-ar regăsi, categoric, în listă, alături de seria „Harry Potter“ şi de „Cronicile din Narnia“.

