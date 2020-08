Doliu în învăţământul oltean. „Cu domnul Toloşi orice problemă de matematică devenea atât de clară şi uşoară!“

Fiecare generaţie de absolvenţi de „Radu Greceanu“ are amintiri nemaipomenite de la orele de matematică. Profesorul Marin Toloşi, dascălul atât de apreciat care a crescut generaţii de elevi cu rezultate extraordinare la olimpiadele naţionale şi internaţionale, i-a făcut pe mulţi să iubească disciplina imposibilă. Cu două zile în urmă profesorul s-a stins din viaţă, iar pe pagina sa de socializare, care a devenit pagină de omagii, mesajele se aştern continuu.

„O fire optimistă, cu un umor fin, de cea mai bună calitate“

Societatea de Ştiinţe Matematice – Filiala Olt a transmis un mesaj de rămas-bun în care aminteşte de performanţele elevilor săi, dar şi de pasiunea profesorului Marin Toloşi pentru activitatea publicistică.

„MARIN TOLOŞI (1950-2020)

Societatea de Ştiinţe Matematice – Filiala Olt anunţă, cu durere şi imens regret, dispariţia profesorului Marin TOLOŞI, coleg şi om deosebit, înzestrat cu o inteligenţă sclipitoare, o creativitate excepţională şi cu o mare dragoste de matematică pe care a transferat-o multora dintre elevii săi.

Profesor la Colegiul Naţional "Radu Greceanu" din Slatina şi nume sonor în peisajul olimpiadelor şi concursurilor şcolare de matematică, dl. Marin Toloşi a îndrumat spre performanţă zeci de olimpici, premiaţi la nivel naţional şi internaţional.

Activitatea publicistică a constituit o parte importantă a carierei profesionale a d-lui profesor Toloşi. Autor a numeroase articole şi probleme publicate în Gazeta Matematică (al cărei promotor asiduu nu a încetat niciodată să fie) şi a numeroase lucrări de specialitate, dl. Marin Toloşi s-a remarcat prin caracterul inovativ al temelor sau problemelor propuse, prin acurateţea demonstraţiilor şi prin pasiunea pentru rigoare şi detaliu.

Constant în pasiunea pentru matematică, generos în efort, dl. Toloşi a fost o fire optimistă, cu un umor fin, de cea mai bună calitate!

Rămas bun, domnule profesor!“.

„Fără rigoarea matematică pe care mi-a transmis-o nu aş fi putut înţelege atât de bine fizica“

Rânduri pline de emoţie vin de la o fostă elevă şi, ulterior, colegă de cancelarie, prof. Aurora Constantin, astăzi profesor la Universitatea Edinburgh.

„Vestea despre plecarea neaşteptată a eminentului profesor de matematică Marin Toloşi mi-a creat o profundă durere. Domnul Toloşi a fost şi va rămâne în amintirea mea unul dintre cei mai devotaţi profesori pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor, un profesor cu vocaţie, pentru care matematica a fost o pasiune continuă, pe care a împărtăşit-o cu mii de elevi şi colegi de-a lungul vieţii.



Am avut onoarea să-l întâlnesc în 1982 când, sub îndrumarea dumnealui, în doar câteva luni am reuşit să pătrund tainele analizei matematice, pe care până atunci nu credeam că voi reuşi s-o înţeleg vreodată în profunzime. Dar cu domnul Toloşi orice problemă de matematică devenea atât de clară si uşoară! Explica totul cu o asemenea pasiune, încât te captiva pur şi simplu. În scurt timp, rezolvam culegeri de probleme cu uşurinţă, cu curiozitatea cu care citeam un roman.



Mai târziu, în 1990, ne-am întâlnit la concursul de ocupare de posturi în învăţământ. Eu concuram pentru postul de profesor de fizică la Liceul “Radu Greceanu” (azi Colegiul Naţional), iar dumnealui pentru cel de matematică. În septembrie acelaşi an ne-am întâlnit în cancelaria liceului. Reuşisem amândoi (de dumnealui nu m-as fi îndoit niciodată!). A venit la mine şi m-a felicitat cu căldură. Eram prea emoţionată, aşa că nu am putut să-i spun că o parte din succesul meu i se datorează şi dumnealui, fiindcă fără rigoarea matematică pe care mi-a transmis-o nu aş fi putut înţelege atât de bine fizica.





Am fost colegi 20 de ani la Greceanu, uneori predând la aceleaşi clase. Majoritatea olimpicilor mei la fizică din vremea anilor la Greceanu i-au fost elevi. Deci îi datorez din nou (de câte ori oare?) o parte din succesul elevilor mei la olimpiadele de fizică. Nici asta nu cred că i-am spus-o vreodată, din păcate. Aşa că am s-o spun acum: “Mulţumesc din suflet, domnule Profesor, pentru tot ce mi-aţi dăruit direct şi indirect prin elevii mei”.



“Talantul” domnului Toloşi a fost matematica, iar dumnealui a dus la desăvârşire datoria de a-l înmulţi, aşa cum puţini oameni ştiu şi reuşesc s-o facă. A fost roditor, şi-a dezvoltat şi cultivat talentul cu perseverenţă şi efort neabătut, dar mai presus de toate, l-a pus in slujba semenilor. În numele lor îi mai spun astăzi o dată: “Vă mulţumim din suflet, domnule profesor!”



Deşi existenţa fizică a domnului Toloşi s-a încheiat, spiritul său va rămâne cu noi şi va fi dus mai departe. "Profesorul bun, care înmulţeşte talantul, nu moare când este pus în mormânt, ci când moare ultimul său ucenic“ - spunea marele profesor Teodor M. Popescu. Eu aş vrea să adaug că nu moare niciodată, pentru că “lumina” pe care a transmis-o semenilor va fi dusă mai departe din generaţie în generaţie.



Aşa că nu vă vom spune rămas bun, fiindcă nu veţi pleca niciodată din inimile si rugăciunile noastre, a celor ce vă datorăm atât de mult! Dumnezeu să vă ţină la dreapta Sa şi să vă odihnească în pace!



Aurora Constantin“.



Foştii elevi îl descriu drept „cel mai bun profesor de matematică al judeţului Olt“, „un profesor deosebit“, „un om demn şi dedicat profesiei“, „un OM şi un profesor extraordinar“, „un profesor extraordinar cu o mare dragoste pentru matematică - pe care a transferat-o multora dintre noi, şi pentru care îi voi rămâne mereu profund recunoscătoare“, „un matematician eminent“, „PROFESORUL“ etc..

Înmormântarea va avea loc mâine, la Slatina, conform anunţului făcut de fratele distinsului profesor.

„Toţi cei care vor să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost profesor Marin Tolosi o pot face luni, 24 august, la capela bisericii Maica Domnului unde va fi depus trupul neînsufleţit. Înmormântarea va avea loc marţi, 25 august, ora 13“, este anunţul care se regăseşte pe contul de Facebook al prof. Marin Toloşi.