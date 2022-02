Dispariţie misterioasă în Olt. O bătrână este căutată de cinci zile. „Toate actele şi banii sunt acasă. Ea, nicăieri“

Femeia de 85 ani, din Verguleasa, Olt, a fost văzută ultima dată vineri, 18 februarie 2022, în jurul orei 9,30 dimineaţă, pe drumul către casă. A mers la farmacie să-şi cumpere medicamente, punga în care se găsesc medicamentele achiziţionate, bonul de casă, cardul de sănătate, dar şi o sumă considerabilă de bani fiind găsite în locuinţa bătrânei.

La câteva ore, o vecină care o vizita adesea a mers să o întrebe dacă are nevoie de ceva de la magazin. Vecina a găsit o oală cu ciorbă pusă la încălzit, pe aragaz, dar pe bătrână - niciunde. Acesta a şi fost momentul în care au început căutările, mai întâi prin gospodărie, şi ulterior în sat şi în întreaga localitate.

Fiica bătrânei dispărute, care locuieşte la sute de kilometri depărtare, în judeţul Călăraşi, a anunţat oficial dispariţia mamei sale, astfel că autorităţile au demarat la rândul lor căutările. Întreaga zonă a fost scotocită, inclusiv folosindu-se câinii de urmă, fără vreun rezultat.

„Nicio veste. Am continuat căutările şi ieri, până la ora 6:00 aseară, am scotocit zonele pe aici peste tot, ne-am uitat pe camere să vedem dacă apare pe undeva, dacă trece stânga-dreapta, nimic. Parcă a înghiţit-o pământul, parcă s-a topit! Nimeni nu ne poate da nicio informaţie despre ea, să spună – am văzut-o la ora X sau Y, plecând încolo sau încolo. Am rugat un preot din sat, a luat legătura cu toate mânăstirile din zonă, cu tot ce înseamnă, am zis că s-o fi dus la vreo mănâstire. Nimic-nimic!“, a declarat primarul localităţii Verguleasa, Valentin Piciu.

„Încălţările bune le avea acasă, a plecat în nişte galoşi de curte… Inexplicabil!“

Actele bătrânei sunt acasă, la fel şi banii, hainele şi încălţările pe care le folosea atunci când pleca la cumpărături sau să-şi rezolve diverse treburi în localitate sau în afara ei.

„Nu are acte de identitate la ea, nu are nimic, are buletinul acasă, are cardul de sănătate, banii îi avea într-o pungă cu medicamente, vreo 26 de milioane (n. red. – lei vechi), îi avea acolo, n-avea nici bani la dumneaei, încălţările bune le avea acasă, a plecat în nişte galoşi de curte… Inexplicabil! A venit Criminalistica ieri, au făcut, au luat probe, urme… Nu ştii unde să mai cauţi, unde să te duci, e foarte ciudată situaţia“, a mai spus primarul.

Bătrâna locuia singură, soţul acesteia decedând cu câţiva ani în urmă, şi avea o stare de sănătate bună având în vedere vârsta înaintată. Vecinii ar fi sesizat însă că uneori avea stări de confuzie. Au luat în calcul toate posibilităţile, inclusiv pe aceea ca femeia, într-un astfel de moment, să fi părăsit locuinţa. Gospodăria femeii are două intrări, însă cea din spatele curţii puţin probabil să fi fost folosită la plecare, pentru că cei care au efectuat căutări au găsit poarta închisă din interior.

Localnicii au căutat inclusiv în zone greu accesibile, în viroage şi mărăcinişuri, după ce au epuizat locurile din jurul casei, a mai spus primarul.

„Ne-am uitat şi pe la magazine, pe camere, nu apare pe nicăieri, inexplicabil ce situaţie. Vă imaginaţi că noi nu suntem specializaţi în d-astea, dar au venit cu câinii cei de la Criminalistică, de la toate instituţiile astea care ştiu ce trebuie făcut, efectiv niciun rezultat“, a conchis primarul.

Reprezentanţii IPJ Olt au făcut publică sâmbătă, 19 februarie, dispariţia femeii, cerând ajutorul oricui ar putea oferi o informaţie care ar putea să ajute.

„La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 20:00, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 11 Poliţie Rurală Verguleasa au fost sesizaţi de o femeie din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu privire la faptul că, în cursul zilei, mama acesteia, OANŢĂ LEANA, de 85 de ani, din comuna Verguleasa, judeţul Olt, a plecat voluntar de la domiciliu şi nu a mai revenit. Semnalmente: înălţime - aproximativ 1,60 metri, greutate – aproximativ 55 de kilograme, păr alb, de lungime medie, prins în coadă, ochi căprui.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării“, au transmis poliţiştii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

O bătrână de 85 ani, din Olt, este căutată de două zile de localnici, poliţişti şi jandarmi. „A lăsat medicamentele, haina, o oală pe aragazul aprins...“

Fetiţă de patru ani, dispărută în 2019, găsită într-o cameră secretă. Cine a răpit-o şi ce informaţie a schimbat toată ancheta