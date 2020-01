Directorul liceului din Osica de Sus a fost schimbat din funcţie. Şefa IŞJ Olt: „Am o grămadă de sesizări la mapă“

Directorul Tony Tanislav ocupa funcţia cu delegaţie şi a fost schimbat din funcţie în urma hotărârii adoptate de Consiliul de Administraţie al IŞJ Olt vineri, 17 ianuarie 2020, imputându-i-se printre altele comunicarea defectuasă cu membrii colectivului profesoral şi neîndeplinirea sarcinilor care îi revin. Colegii acestuia au reclamat că nu face demersuri pentru a obţine acreditarea ARACIP pentru profilul Uman, în condiţiile în care preferinţele elevilor s-ar îndrepta preponderent către acest profil. În locul său a fost numită director Mihaela Marin.

„La sfârşitul lunii octombrie – începutul lunii noiemnbrie, profesorii de la acest liceu au făcut grevă pentru că acest domn director nu demara procedura de acreditare a uneia din specializările pe care ei le aveau acolo. La sfârşitul lunii decembrie, înainte de Sărbători, am primit o sesizare din partea unui grup de profesori de la acest liceu, care semnalau aceste aspecte, lipsa de comunicare între domnul director şi cadrele didactice. Am fost pe teren, am verificat cu încă o doamnă inspector, am constatat că ceea ce spuneau oamenii este adevărat. Am luat la verificare documentele, platforma pe care se încarcă documentele ARACIP, am constatat că cele care erau încărcate erau foarte vechi, altele nu existau, era clară lipsa de preocupare pentru realizarea acestei sarcini pe care trebuia s-o ducă la bun sfârşit. Am stat de vorbă cu oamenii, în faţa oamenilor a recunoscut că nu comunică şi că are probleme de acest gen“, a declarat inspectorul şcolar general al IŞJ Olt, prof. Dana Ţîrcomnicu, precizând că sunt sesizări venite din multe alte şcoli. „Am o grămadă de sesizări la mapă“, a mai spus şefa IŞJ, aceste sesizări fiind la acest moment în verificare.

Un alt director şi-a prezentat demisia şi va fi luată o decizie în privinţa înlocuirii sale. Este vorba de Bălăcescu Mihaela Cezarina, director la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ din Corabia.

Şefa IŞJ Olt spune că nu este nimic politic în aceste evaluări. „Schimbarea acestui director nu are nicio tentă politică, factorul politic nu a fost implicat. (...) Verificările în teritoriu vor continua, acolo unde există sesizări venite din partea grupurilor de profesori. (...) Mă deranjează faptul că se pun toate aceste chestiuni în spatele politicului. Tot felul de zvonuri, tot felul... Nimeni nu se gândeşte să schimbe un director dacă şcoala merge bine. Pe noi ne interesează interesul copilului“, a mai spus Ţîrcomnicu.