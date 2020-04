Directorul colosului ALRO, în izolare la domiciliu. Gheorghe Dobra a intrat în contact cu un fost angajat bolnav de Covid-19: „A durat câteva secunde“

Un bărbat de 57 ani este ultimul caz confirmat cu Covid-19 în Olt. În week-end a ajuns la spital cu simptome specifice, iar la începutul săptămânii a avenit şi rezultatul, testul fiind pozitiv pentru noul coronavirus.

La ancheta epidemiologică s-a stabilit că mai multe persoane au intrat în contact cu bărbatul care în prezent este tratat de Covid-19 la spitalul din Slatina, printre care şi directorul ALRO, dar şi un renumit medic cardiolog din Slatina, care l-a întâlnit pe pacient tot în context privat. Pacientul este un fost angajat al ALRO S.A. şi este cunoscut drept „omul de curte“ al şefului ALRO, spun surse din cadrul societăţii. Fiul său lucrează în aceeaşi societate şi se află în prezent în izolare. Până la aflarea rezultatului testului pentru pacientul internat, care s-a dovedit pozitiv, fiul pacientului a mers o zi la muncă.

Sursa de coronavirus în cazul bărbatului de 57 ani este contactul cu vecinii săi, o întreagă familie din Slatina confirmată cu noul coronavirus şi tratată în spital (un copil de un an şi două luni, dar şi părinţii şi bunicii copilului, cuplul de tineri şi copilul venind recent din Anglia şi fiind plasaţi, doar teoretic, în izolare la domiciliu).

„Am pus cutia pe scaunul din dreapta, dânsul a luat-o, şi-atât“

Contactat telefonic, directorul ALRO a confirmat situaţia. „Mă simt bine, n-am simptome. Din 14 (n.r. - este în izolare)“, a declarat Dobra pentru Adevărul, explicând că efectiv totul a durat câteva zeci de secunde şi s-a petrecut la sfârşitul săptămânii trecute, vineri. „I-am dat nişte dulciuri pentru nepot, o cutie de dulciuri pentru nepot. Am pus cutia pe scaunul din dreapta, dânsul a luat-o şi-atât. Am fost testat şi aştept rezultatul. (...) Am avut mască, am avut mănuşi, şi el a avut mască, am fost foarte protejaţi. A durat 30 de secunde. A deschis portiera, a luat pachetul şi a plecat. Am figurat contact la ancheta epidemiologică“, a mai spus Dobra.

Declaraţii pe propria răspundere la ALRO

Producătorul de aluminiu din Slatina lucrează în program normal, nu s-a restrâns activitatea, însă de mai bine de o lună s-a pus la punct un sistem intern de control şi triaj. Angajaţii semnează la începutul fiecărei săptămâni o declaraţie pe propria răspundere, menţionând dacă au intrat în contact cu persoane venite din zonele roşii sau galbene, din cei aproximativ 3.000 angajaţi 20-30 fiind plasaţi, din astfel de motive, în izolare la domiciliu şi fiind anunţată şi Direcţia de Sănătate Publică.

Întreg personalul a primit şi măşti şi mănuşi de protecţie, atât pentru incintă, cât şi pentru drumul la şi de la serviciu, iar programul de lucru a fost decalat în anumite sectoare, astfel încât cât mai puţini angajaţi să se întâlnească la venire şi la plecare.

Directorul Gheorghe Dobra, spun surse din cadrul ALRO, a luat, de altfel, măsuri de prevenţie suplimentare şi în rândul personalului TESA. Documentele ajung în această perioadă prin sistem electronic, contactele directe fiind reduse.

ALRO a donat echipamente de protecţie şi angajaţilor din sistemul sanitar - spitale, DSP, SMURD, Ambulanţă - iar către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a făcut o donaţie în bani de 400.000 lei, cea mai mare sumă donată în această perioadă către unitatea sanitară.