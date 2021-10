Detalii cutremurătoare. Un pacient rănit în incendiul de la Poboru a murit, fiica acestuia va ajunge la un spital din Belgia. Cum au fost scoşi din foc

Tot personalul Compartimentului Chirurgie Plastică din cadrul SJU Slatina a fost mobilizat pentru cele patru victime, intervenindu-se în sălile de operaţie. Bătrânul a fost intubat încă de la locul tragediei, de către medicul de pe ambulanţă, soţia acestuia, care a suferit şi aceasta arsuri grave, fiind intubată la spital. Bătrânul a decedat în noaptea de duminică spre luni, 17/18 octombrie 2021. Fiica va fi transferată la un spital din străinătate, cel mai probabil din Belgia, primindu-se deja acordul şi la această oră pregătindu-se transferul, după cum a declarat şeful Compartimentului Chirurgie Plastică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, medicul Florin Popa.

„Cu cât o trimitem mai repede, cu atât şansele sunt mai mari. Şi mama este într-o stare dificilă, pare că sunt nişte leziuni inflamatorii, dar fără a fi arsuri de căi respiratorii superioare, medicii de la ORL au spus că nu ar fi arsuri de căi respiratorii superioare. Este şi dânsa intubată, urmează, probabil, să o detubăm în următoarele 2-3 zile pentru a vedea eventualele leziuni. N-aş putea să spun că are sau nu are, singurul lucru pe care pot să-l spun este că deşi sunt pe 15% suprafaţă corporeală, sunt şi arsuri de gradul III şi arsuri de gradul II B, are o vârstă destul de înaintată, 80 de ani, şi prognosticul, cu cât este vârsta mai înaintată, prognosticul este mai nefavorabil. A patra victimă, soţul doamnei pe care încercăm s-o transferăm, este cu arsuri undeva la 2%, în schimb la momentul ăsta are o tuse şi o expectoraţie de funingine. El este cel care a intrat şi a scos victimele“, a precizat medicul Popa.

În familia în care s-a produs tragedia era programat, pentru weekend-ul care se apropie, un eveniment fericit, respectiv nunta nepoţilor bătrânilor.

