Descoperire istorică importantă făcută bucăţi în satul-sit arheologic din Olt. „Au distrus o podea de locuinţă romană superbă“

În satul Reşca al comunei oltene Dobrosloveni se lucrează de o săptămână la reţeaua de apă şi canal. Investiţia este a Companiei de Apă Olt,operatorul judeţean de apă şi canal, iar lucrările le execută o firmă privată care a câştigat execuţia proiectului amplu implementat cu fonduri europene. Satul Reşca este sit arheologic de importanţă naţională, fiind construit pe ruinele cetăţii romane Romula Malva, prin urmare nimeni nu poate face aici nici cea mai neînsemnată lucrare pentru care este nevoit să sape în pământ fără avizul arheologilor. Din acest motiv, încă din etapa de organizare de şantier un arheolog al Muzeului Judeţean Olt lucrează zi de zi alături de angajaţii firmei de construcţii, pentru că pentru fiecare centimetru săpat este necesară descărcarea de sarcină arheologică.

Reşca este o adevărată mină de aur pentru arheologi, de-a lungul timpului aici executând săpături specialişti de vază, iar obiectele descoperite au ajuns în patrimoniul muzeelor din toată ţara. Prin urmare, să faci aici o descoperire atunci când execuţi săpături nu constituie o surpriză.

Persoane încă neidentificate au mers în weekend şi au distrus o parte din noua descoperire FOTO: Florin Ciulavu

Încă din prima zi de săpături au ieşit la iveală dovezi istorice importante pentru specialişti, despre care, de altfel, arheologul Muzeului Judeţean Olt prezent pe şantier a şi lăsat câteva indicii pe contul de Facebook al instituţiei. N-a vorbit, în schimb, despre o descoperire importantă făcută spre sfârşitul săptămânii trecute. Este vorba despre o locuinţă romană, cercetările acestui obiectiv rămânând să se încheie la începutul acestei săptămâni, iar constructorul să poată merge cu lucrările mai departe.

„Au căutat, au săpat pe sub ele“

Astăzi, luni, 28 martie 2022, la întoarcerea pe şantier arheologul a fost şocat de ce a găsit. „Au distrus un zid, au distrus o podea de locuinţă romană superbă… Au căutat, au săpat pe sub ele. (…) Distrugerile sunt de amploare, din punct de vedere istoric au stricat o parte dintr-o podea a unei construcţii destul de importante. Trebuia finalizată cercetarea şi ulterior conservată, pe loc, «in situ»“, a explicat arheologul Florin Ciulavu, afectat de cele întâmplate.

Săpăturile se execută chiar în faţa porţilor localnicilor, iar cine a săvârşit fapta nu prea putea să o facă nevăzut. Cu toate acestea, oamenii s-au ferit să spună. În zona în care s-a făcut descoperirea este, în schimb, un magazine care ar avea şi o cameră de supraveghere, aşa că sunt şanse ca făptaşul să fie identificat. Răul, însă, a fost deja făcut.

Pe de altă parte, descoperirea făcută trebuie conservată. S-a identificat deja o soluţie tehnică pentru a se devia traseul conductei de apă. Nu poate fi, însă, scoasă la lumina toată locuinţa, pentru că arheologii ar fi nevoiţi să sape atât sub şosea, cât şi sub un gard şi pe proprietatea unui cetăţean. S-a săpat pe aproximativ 10 metri pătraţi, dar mai departe săpăturile nu pot fi continuate.

„O locuinţă cu ziduri solide, cu podea solidă, cu încălzire pe sub podea…“

„S-a şi găsit soluţia pentru devierea traseului conductei, doar că nu s-a finalizat cercetarea vineri. Noi sperăm să încheiem astăzi, ca să se poată demara procedurile de conservare a locuinţei. Din păcate a intervenit această problemă. Era o locuinţă foarte importantă, avem nişte ziduri interesante lângă ea, plus că am găsit-o într-o zonă unde nu ne aşteptam să găsim o locuinţă de o asemenea amploare, cu ziduri solide, cu podea solidă, cu încălzire pe sub podea…“, a explicat arheologul.

Ar fi vorba de locuinţa unui roman important, pentru că „romanul de rând nu-şi permitea o asemenea construcţie“, a mai spus specialistul Muzeului Judeţean Olt. Din fericire descoperirea nu este compromisă total de mâna celor care cu siguranţă nu şi-au dat seama ce distrug prin gestul lor.

De menţionat că au început verificări în acest caz şi poliţiştii olteni, care au şi sancţionat firma de construcţii, aceasta având obligaţia să asigure paza obiectivului.

Descoperirea se va marca pe planul topografic, astfel încât arheologii să poată să o identifice. Pentru moment, cel mai probabil se va acoperi cu folie geotextilă peste care se pune nisip, aşteptându-se şi soluţia pe care o propune Ministerul Culturii pentru valorificare. Cert este că pe acel amplasament nu se mai poate interveni. „Constructorii nu au voie să toarne betoane acolo, nu au voie să taseze pământ, de aceea s-a găsit soluţia pentru devierea conductei“, a mai spus arheologul.

În Reşca astfel de descoperiri sunt posibile la tot pasul, aşa că până la finalizarea lucrărilor se aşteaptă şi alte surprize plăcute. Se va săpa pentru introducerea conductelor de apă pe o distanţă de 13 kilometri, lucrările fiind estimat să dureze cel puţin şapte luni, timp în care arheologii Muzeului Judeţean Olt vor fi prezenţi în şantier. Pentru a pune însă în valoare toate descoperirile, având în vedere că nu este vorba de simple obiecte, ci de o cetate romană peste care este astăzi satul, strămutarea localnicilor ar fi cea mai bună soluţie, însă şi cel mai greu de pus în practică. „Altfel, soluţii mai sunt, dar înseamnă păstrarea vestigiilor dedesubtul străzilor, trotuarelor şi ce se mai construieşte pe aici“, a conchis arheologul.

Vă recomandăm să citiţi şi: