Declaraţiile femeii care a lucrat pentru criminalul din Caracal: „Nu am mai mers la el fiindcă s-a făcut al dracului. Mi-a oferit bani în schimbul a altceva...“

„Am lucrat pentru Gheorghe Dincă timp de trei luni, pentru că aveam nevoie de bani. M-a întrebat dacă sunt de acord să-i gătesc. I-am gătit dimineaţa şi seara. Era un om bun, era un om calm, era un om liniştit, râdea, zâmbea cu noi”, a povestit Viorica Stoian la Digi 24.

Femeia a povestit că în momentul în care Dincă i-a propus să întreţină relaţii sexuale cu el în schimbul banilor a renunţat să mai munceasă pentru el şi că bărbatul nu i-a purtat pică pentru asta, ci, din contră, când se întâlneau pe stradă o saluta.

„Nu am mai vrut să merg la el pentru că s-a făcut al dracului.... Mi-a oferit nişte bani în schimbul a altceva... propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problemă să plec. A venit după o săptămână la mine acasă şi mi-a spus să mă întorc să gătesc, pentru că avea oameni la lucru. Când am fost eu la el, ridica gardul, făcea curăţenie, nu era mizeria care este acum“, a declarat pentru Digi24 Viorica Stoian.

Fosta bucătăreasă mai spune că bărbatul nu ducea niciodată lipsă de bani, dar că nu ştie cum îi procura. Viorica Stoian auzise că acesta avea terenuri şi că este posibil ca de acolo să-i fi venit banii.

„Nu ştiu exact de unde avea bani, dar aveam impresia că îi trimiteau bani copiii lui. Atunci locuia singur, nu erau copiii sau soţia. Cumpăra tot, cumpăra baxuri cu pulpe, cumpăra bulion, tot ce trebuia pentru oameni... Dădea impresia unui om care avea bani. Chiar îşi permitea... Dar eu am plecat. Aveam 27 de ani atunci“ spune femeia.

Viorica a mai spus că gardul înalt de trei metri care împrejmuieşte proprietatea lui Dincă este făcut de soţul ei.

„Soţul meu i-a ridicat gardul, dar nu ne-a spus niciodată de ce avea nevoie de gard de trei metri... Doar ce a ridicat, a luat banii şi am plecat. Atunci săpa în curte şi spunea că îşi face piscină. Nu şi-a mai făcut...Ne-am mai întâlnit după ce l-am refuzat, m-a salutat, dar nu a spus nimic. Acum, când l-am văzut, m-am speriat. Figura pe care o are este de psihopat“, a mai spus femeia.

