Declaraţii contradictorii în cazul pacientului abandonat în sala de aşteptare a Spitalului Corabia. „Dacă ar fi să stăm după toţi bolnavii psihici...“

Managerul Spitalului Orăşenesc Corabia, Cristian Filip, a declarat că a declanşat propria investigaţie pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în cazul pacientului surprins pe holul spitalului, lăsat fără ajutor din partea personalului. Managerul a explicat că pacientul, Gheorghe Dolea (63 ani), din cartierul Celei al oraşului Corabia, a fost adus vineri-dimineaţă, 8 ianuarie 2021, în jurul orei 10.00, la spitalul din Corabia cu o ambulanţă, pentru a fi consultat de un medic chirurg. Bărbatul suferise leziuni în urma unei altercaţii.

După ce i s-au acordat îngrijirile medicale necesare, bărbatul ar fi trebuit să plece. A hotărât în schimb să mai rămână pe holurile spitalului „să se încălzească“, într-o zonă a clădirii aflată în proximitatea camerei de gardă. Este momentul în care a fost surprins de tânăra care a realizat filmările şi căreia, însă, i-a spus că se află acolo pentru o perfuzie, aşteaptă să fie chemat.

Situaţia prezentată în filmuleţe s-ar fi petrecut într-un interval de jumătate de oră, spune managerul, nicidecum trei ore, aşa cum i-ar fi mărturisit pacientul tinerei.

„Asistenta mi-a spus că a vrut să-l ajute pe bătrân, dar acesta a refuzat“

Şeful spitalului din Corabia a confirmat că noaptea trecută o echipă din cadrul DSP a fost în control la spital şi a aplicat sancţiuni. Managerul a căutat şi el răspunsuri la angajaţii implicaţi în eveniment.

Managerul spitalului din Corabia, Cristian Filip FOTO Ana Popescu

„Mie asistenta mi-a spus că a vrut să-l ajute pe bătrân de câteva ori, împreună cu infirmiera, dar dumnealui a refuzat. Spunea: <Nu pune mâna pe mine, lasă-mă-n pace!>“, a declarat managerul Cristian Filip. Tânăra care a surprins imaginile cu bătrânul chinuindu-se să se aşeze pe scaun spune în schimb că atunci când a întrebat de ce nu este ajutat i s-a dat un răspuns şocant.

Casa în care locuieşte pacientul surprins pe holurile spitalului FOTO: Ana Popescu

„Am rămas şocată când am văzut ce răspuns am primit. Mi-a spus: «Dacă ar fi să stăm după toţi bonavii psihici n-am mai face nimic în spitalul ăsta»“, a declarat tânăra, care regretă că nu a surprins tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că, spune martora, s-au petrecut şi alte scene care dovedesc dezinteresul personalului.

„Îmi pare rău că nu am surprins totul“, a mărturisit Mădălina, care s-a adresat în momentul în care l-a surprins pe bărbat în genunchi, chinuindu-se să se aşeze pe scaun, personalului de la cabinetul de boli de nutriţie, unde aşteptase la rândul său pentru o scrisoare medicală.

„Mi-a zis – tată, mi-e şi foame de când aştept!“

„Era foarte debusolat. Dânsul mi-a specificat că aştepta să i se administreze o a treia sau o a doua perfuzie, nu mai ştiu exact, pentru că am fost şi eu în prima fază speriată, nu ştiam cum să reacţionez, dată fiind situaţia cu pandemia.

Ce m-a revoltat cel mai mult a fost atitudinea pe care au avut-o cadrele medicale. I s-a spus să aştepte acolo că va fi chemat să i se administreze acea perfuzie şi nimeni nu a mai venit. Cel puţin o oră şi ceva vă pot confirma eu că a stat acolo. În momentul când eu l-am întrebat, a spus că a aşteptat în jur de trei ore.

Acum îmi pare rău că n-am surprins totul, nu îmi venea să cred că se poate reacţiona aşa, mai cu seamă din partea unei doamne doctor. Întâmplarea a făcut ca dânsa să fie pe coridor şi am rugat-o politicos să meargă să vadă ce se întâmplă, pentru că are un pacient căzut care are nevoie de ajutor. Dânsa a venit fără nicio urmă de compasiune, a zis să vină infirmierele...

Eu nu am plecat până când bătrânul nu a fost transferat în scaunul rulant. Le-am rugat să îi dea ceva de mâncare, pentru că, săracul, avea ceva în punguţă, probabil venise pregătit de acasă. Mi-a zis: <Tată, mi-e şi foame de când aştept!>

Perioada în care am stat a fost destul de mare, regret că nu am avut prezenţă de spirit să surprind medicul. Este medicul de la Diabet, destul de controversat la noi în spital. Ăsta este adevărul, trăim într-un sistem medical bolnav şi dacă lucrurile rămân la stadiul de avertismente...“, a declarat tânăra.

„E adevărat, are probleme, dar nu-l laşi să se chinuie, ca pe câine“

Vecinii bărbatului au văzut la rândul lor imaginile şi spun că Gheorghe Dolea are ceva probleme, a sunat în repetate rânduri la serviciul de urgenţă. Bărbatul ar fi părăsit de familie şi trăieşte singur în condiţii sărăcăcioase.

Vecinii bărbatului FOTO Ana Popescu

„E adevărat, are probleme, dar nu-l laşi să se chinuie, nu-l laşi ca pe câine. Am văzut şi noi ce s-a întâmplat, e revoltător“, au spus vecinii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Imagini cu un bătrân căzut pe holul unui spital şi cerând ajutor în timp ce spune că se află de trei ore în această situaţie, postate pe Facebook VIDEO FOTO

Ce spun pacienţii Spitalului Corabia: „Le dai, te bagă în seamă, nu le dai, mori la uşa lor“. S-au aplicat primele sancţiuni