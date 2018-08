VIDEO De ce sătenii din Curtişoara au încă apă în beciuri, curţi şi grădini, la o săptămână de la ploile torenţiale. Viceprimar: „Ne-a luat-o ploaia înainte“

Este a cincea zi în care acţionează pompierii din cadrul ISU Olt pentru a-i scăpa pe sătenii din Curtişoara, judeţul Olt, aproape o sută de familii, de apa care s-a adunat din ploile de săptămâna trecută în cantitate atât de mare încât se gândesc cu groază că nu va mai scăpa nimic. O echipă mixtă formată din funcţionari din primărie şi cei din cadrul ISU Olt încă evaluează situaţia, trecând din casă-n casă şi măsurând grădinile de care s-a ales praful, în timp ce din câteva puncte ale zonei se scoate în continuare apa cu pompe de mare capacitate şi se duce către râul Olt.

O investiţie pe care, spune viceprimarul Florel Dumitraşcu, noua echipă a pus-o la cale încă din toamna anului 2016, de captare a izvoarelor care fac probleme de ani de zile în zonă, de-abia acum s-ar putea realiza, pentru că, deşi a fost pe lista proiectelor aprobate, n-a avut finanţare.

„Noi de doi ani, de când am venit, în toamna lui 2016, preventiv, am făcut un vad de captare, am demarat şi un proiect, domnul primar a demarat, pentru captarea izvoarelor, la ora actuală suntem pe ultima sută de metri, dar ne-au luat-o ploile înainte şi, vedeţi şi dumneavoastră, căderi masive de apă, ne-au dat totul peste cap. Au mai fost inundaţii, dar nu aşa de capacitate mare“, a declarat viceprimarul, în timp ce primarul a dat asigurări că „într-o zi-două“ pompierii militari şi voluntarii ar putea să încheie operaţiunea.

Sătenii spun, la rândul lor, că nu s-au mai confruntat cu o astfel de situaţie din anii ’70, fiind şi astăzi, după o săptămână, gospodării în care oamenii încă scot apa din beciuri cu ce pot, nemaiputând să aştepte să le vină rândul şi pompierii să folosească pompele de capacitate mai mare.

„Apa era pân-aici, de-un metru, acest motor care l-am pus merge non stop. Dintr-odată a venit, dac-am avut apă şi prin curţi şi prin...“, spun sătenii.