De ce a plecat soţia lui Gheorghe Dincă din Caracal după o lună, deşi a primit-o cu trandafiri roşii. Detaliile primei declaraţii a femeii

Detalii din prima declaraţie a soţiei lui Gheorghe Dincă dată anchetatorilor şi publicată în exclusivitate de Antena 3, joi, 22 august 2019, arată că un eveniment neplăcut a făcut-o pe aceasta să plece după doar o lună petrecută la Caracal. Comportamentul soţului său se schimbase, dar şi în curtea casei a sesizat lucruri pe care nu le regăsise în vizitele anterioare.

Elena Dincă le-a spus anchetatorilor, în prima declaraţie, că este soţia lui Gheorghe Dincă din 1977, iar în imobilul din strada Craiovei, nr. 169, locuiau din 1995. Gheorge Dincă este primul care a plecat să muncească în Italia, în 2002, la doi ani urmându-l şi soţia. Dincă s-a întors însă în 2005-2006, femeia neputând preciza cu exactitate perioada, iar de atunci petreceau împreună o lună pe an, atunci când femeia venea în concediu.

Ce ciudăţenii a observat soţia în curtea casei

Soţia lui Dincă a revenit definitiv în România în luna aprilie a acestui an, înainte de Paşte. Anterior mai ajunsese în ţară, în ultima perioadă, în februarie 2019 şi în noiembrie 2018.

„Precizez faptul că, în momentul revenirii din data de 24 aprilie 2019, am observat că soţul meu improvizase un butoi metalic, poziţionat pe nişte pirostrii, pe care îl pusese în curtea locuinţei, în imediata vecinătate a aleii care duce către grădină. Observând, totodată, cenuşă în acest butoi metalic pe care nu l-am mai observat cu ocazia revenirilor anterioare în ţară, întrebându-l despre acest aspect, soţul meu mi-a mărturisit că arde în acesta diverse chestii (resturi vegetale şi pet-uri)“, le-a spus Elena Dincă anchetatorilor.

Nu acesta avea să fie însă cel mai ciudat aspect constatat, ci o schimbare de comportament a soţului său. Deşi soţia le-a spus anchetatorilor că ar fi avut, în luna petrecută la Caracal, o relaţie „bună, normală“ cu Gheorghe Dincă, a menţionat, de asemenea, că acesta consuma băuturi alcoolice şi că, în acest context, i-ar fi administrat şi prima palmă din căsnicie, potrivit declaraţiei femeii. La două zile însă s-a petrecut un incident mai grav, iar atunci femeia şi-a sunat fiul de la Arad şi a plecat din casa din Caracal fără o vorbă.

„De la data de 24 aprilie 2019 am avut o relaţie foarte bună (normală) cu soţul meu, până la data de 23 mai 2019, când soţul meu a uitat că a spart o damigeană cu vin din beci, dând vina pe mine şi reproşându-mi acest lucru, moment în care mi-a şi aplicat o palmă în zona feţei. A doua zi, respectiv 24 mai 2019, soţul meu şi-a amintit că el spărsese damigeana cu vin, cerându-şi scuze. În data de 25 mai 2019, în jurul orelor 18.00, mă aflam în grădina casei împreună cu soţul meu, udând la porumbi, pe întreaga perioadă soţul meu consumând alcool, respectiv vin şi ţuică. Observând că ajunsese într-o stare avansată de ebrietate, i-am solicitat soţului meu să meargă să se culce, însă acesta a devenit violent, a ridicat o spărtură de beton de pe sol şi a aruncat-o în semn de supărare într-o caroserie de auto, după care a plecat. Terminând de udat porumbul, în momentul în care am dorit să reintru în curtea propriu-zisă a locuinţei, am constatat faptul că soţul meu închisese poarta de acces, şi pentru a ajunge în curte, personal am sărit gardul împrejmuitor. Odată ajunsă în curtea locuinţei şi după ce am mai rezolvat anumite treburi gospodăreşti, am dorit să intru în interiorul locuinţei, constatând că acesta se închisese pe interior, eu nemaiavând nicio altă cale de acces, aspect ce m-a determinat să-l apelez pe fiul meu, Dincă Gheorghe Daniel, care locuieşte pe raza municipiul Arad. (...) Precizez faptul că soţul meu, în afară de acea palmă pe care mi-a aplicat-o nu m-a supus la alte violenţe şi nici nu mi-a oferit în această perioadă sau anterior cadouri sub forma bijuteriilor, genţilor, hainelor, cu menţiunea că în data de 24 aprilie, în momentul sosirii în municipiul Caracal, mi-a oferit un buchet de trandafiri roşii. Nu cunosc ca soţul meu să fi avut vreun comportament violent sau ciudat vizavi de copiii mei sau nurorile mele.“, le-a spus femeia anchetatorilor.

Băiatul, care se afla în acel moment în Drobeta Turnu-Severin, a ajuns în aproximativ 3 ore la Caracal. Elena Dincă a urcat în maşină şi a plecat fără să mai discute cu soţul său, următoarea vizită la domiciliu fiind cea supravegheată atent de anchetatori, după percheziţiile din „casa groazei“.

Soţia lui Gheorghe Dincă, cel care a recunoscut în 28 iulie 2019 că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, a dat o nouă declaraţie, joi, 22 august 2019, în faţa anchetatorilor, la DIICOT – structura centrală. Alături de soţie, au mai fost audiaţi fiica acestuia şi doi dintre fii. Avocatul familiei Luizei Melencu a semnalat faptul că nu ar fi fost anunţat că se fac aceste audieri, îngrădindu-i-se astfel participarea, însă a aflat din alte surse şi s-a prezentat. La ieşire, avocatul Tonel Pop a făcut acuze în ceea ce priveşte „cel puţin un membru al familiei“ care ar fi ascuns sau deteriorat probe şi care ar putea avea, având în vedere aceste aspecte, calitatea de suspect.

