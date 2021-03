De ce nu se grăbesc părinţii să solicite ore remediale. „Unde să se ducă, la ce şcoli, cine-i duce?!“

De luni, 8 martie 2021, în toate şcolile din România ar fi putut începe cursurile remediale. Acestea se adresează elevilor care fie nu au avut dispozitive electronice sau conexiune bună pentru şcoala online, fie sunt în stare de corigenţă, fie la evaluarea de la începutul semestrului II s-au constatat rămâneri în urmă. În judeţul Olt s-au înscris pentru aceste ore, până luni, 8 martie, aproximativ 1.500 elevi, în condiţiile în care înainte de încheierea semestrului I aproape 1.100 erau în risc de a rămâne cu situaţia neîncheiată. Numărul celor care cu adevărat ar avea nevoie de ore remediale este însă mult mai mare, spun dascălii.

Purtătorul de cuvânt al IŞJ Olt, inspectorul şcolar Mirela Paraschiv, spune că aceste cifre sunt în dinamică şi că, deşi iniţial s-a anunţat un termen limită pentru înscrieri (3 martie 2021), se pot primi cereri în continuare, programul fiind valabil, practic, până la sfârşitul verii. Doar că părinţii, singurii care pot depune aceste cereri, nu se înghesuie.

„N-au intrat la ore, dar au stat pe Facebook şi pe Tik-Tok“

La şcoala gimnazială din localitatea Brâncoveni sunt 20 de elevi cu situaţia neîncheiată în primul semestru. De teamă că nu se vor putea constitui grupe de câte 12 elevi pentru a se desfăşura orele la ei în şcoală (acolo unde sunt elevi puţini aceştia sunt direcţionaţi la şcolile din apropiere), părinţii nu au depus nicio cerere. Directorul şcolii, profesorul Laura Sandu, spune că profesorii vor fi obligaţi, în aceste condiţii, să recupereze materia în timpul orelor pe care le au la dispoziţie, lucrând diferenţiat cu elevii, cum, de altfel, şi au obligaţia să o facă. Cât despre interesul părinţilor, e pus pe alocuri sub semnul întrebării, şi nu doar în această şcoală.

„Nu au intrat online fie pentru că nu au avut de pe ce, fie pentru că nu au avut conexiune, fie pentru că nu au fost verificaţi de către părinţi. Am avut cazuri de copii care n-au avut de pe ce să intre, dar s-au grupat, şi vedeai acolo contul unui copil şi mai vedeai doi-trei pe lângă el“, a spus Sandu. Şi alţi profesori reclamă aceeaşi atitudine. „N-au intrat la ore, dar au stat pe Facebook şi Tik_Tok“, spun aceştia.

„Nu învaţă şi sunt certaţi cu cartea, nu are legătură cu faptul că nu au intrat în pandemie. La cum este nivelul elevilor, în general, la cum îi văd eu în ultimii ani, spun prin ce trec eu ca profesor, nu se rezolvă cu orele remediale“, spune şi Aurel Dascălu, profesor care predă tocmai discipline de examen în două şcoli din mediul rural. În una dintre şcoli elevii au primit dispozitive de la şcoală, în cealaltă mai sunt şi copii care au avut probleme în a se conecta. Cea mai mare problemă, consider însă profesorul, este dezinteresul elevilor, dublat de lipsa de implicare a părinţilor.

„Sunt câţiva copii care au avut probleme cu dispozitivele, dar sunt foarte puţini şi oricum nu s-ar forma grupe de 12, ar trebui să meargă în altă şcoală. Fiind efective mici, nu cred că putem să vorbim în mediul rural de cine ştie ce ore remediale. Cel puţin la şcolile unde lucrez eu. Părinţii pot să facă cereri, dar nu prea văd unde să facă orele. Şi dacă orele s-ar face sâmbăta, unde să se ducă, la ce şcoli, cine-i duce, e şi aici o problemă de infrastructură. Ei nu-şi fac temele de azi pe mâine, ce le dăm noi la clasă, dar să mai facă în plus“, a mai spus profesorul Aurel Dascălu.

„Uneori se mai întrerupea, ne elimina…“



Şi în alte şcoli s-a pus problema transportului, dar şi a programului prelungit. Sunt elevi la şcoli din mediul rural care se trezesc la ora 6.00 pentru a ajunge în şcoală la 7.30, aduşi din alte sate cu microbuzul şcolii, şi care ar trebui să plece, aşteptând din nou microbuzul, la ora 15.00 din şcoală, mult prea mult pentru un copil, cred părinţii.

Elevii rămân în fiecare zi o oră peste programul normal de şcoală pentru a recupera FOTO: Alina Mitran

La polul opus s-ar situa Şcoala Gimnazială nr. 1 din Slatina, unde deja sunt în program aproape 40 de elevi, atât din şcoala primară, cât şi din gimnaziu. Rămân câte o oră în fiecare zi pentru programul remedial (un copil poate participa la cel mult 20 ore remediale/lună), iar părinţii au fost de acord, înţelegând necesitatea. Elevii provin, cei mai mulţi, din familii sărace, cu părinţi cu şcoală puţină, care nu le-au putut oferi prea mult sprijin în şcoala online, depăşiţi fiind de ceea ce aveau copiii lor de învăţat. Cei mai mulţi copii au avut telefon pentru şcoala online, însă conexiunea a fost slabă, pe alţii i-au perturbat fraţii mai mici etc.

„Uneori se mai întrerupea… (- de multe ori -, îl completează doamna învăţătoare). Ne mai elimina…. E mult mai bine la şcoală, vizualizăm altfel“, explică un puşti din clasa a II-a de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Slatina cum a fost în şcoala online. E bucuros că acum face o oră în plus în fiecare zi. Învăţătoarea lui spune că din clasa de 20 elevi, 14 rămân o oră în plus, zilnic. „În timpul predării online am întâlnit diverse probleme, cum ar fi: conexiune slabă la Internet, sau deloc, utilizarea unui dispozitiv pentru mai mulţi fraţi, motiv pentru care unele ore s-au pierdut, probleme de genul «avem fraţi mai mici şi nu ne putem concentra în timpul predării pentru că este gălăgie în casă» şi multe altele. Chiar lipsa totală, în unele cazuri, a unui dispozitiv, lipsa conexiunii la Internet, din aceste motive am fost nevoiţi să recuperăm. La momentul întoarcerii noastre la şcoală automat au avut loc evaluările iniţiale şi în urma rezultateleor obţinute, da, am putut să facem o clasificare a elevilor în cele două categorii – cei care necesită recuperare şi cei care sunt la zi şi au înţeles materia. Din cele cinci ore care sunt atribuite pe săptămână facem trei de Matematică şi două de Limba Română“, a precizat învăţătoarea Amelina Voicu Radu.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Meditaţiile, sistemul paralel de învăţământ care a înflorit în pandemie: „Lucrează două ore în plus, altfel ar fi ore pierdute“

Meditaţiile se mută online anul acesta: Elevii se pot pregăti de pe telefon prin programul Gata de Bac 2021