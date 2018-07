De ce aleg tinerii să studieze agricultura la facultate. Studentă: „Cred că fiecare are sentimentul ăsta de a se întoarce la gustul din copilărie“

Tinerii, aflaţi în anul III la Facultatea de Agricultură şi Peisagistică, vizitează în aceste zile diverse grădini botanice din ţară, parcuri istorice, institute de cercetare, cu scopul de a vedea „pe viu“ ceea ce învaţă în teorie. Joi, 19 iulie 2018, s-au oprit în ferma uneia dintre studente, Cristina Păunel invitându-şi colegii să vadă ce fac părinţii ei în ferma de la Pleşoiu, judeţul Olt, unde pe o suprafaţă de 7.000 metri pătraţi de solar cultivă atât legume din soiuri tradiţionale, cât şi „specialităţi“, soiuri din ce în ce mai căutate, în special în supermarket, şi pentru care achizitorii oferă şi preţuri bune. Roşia de ciocolată, despre care se spune că ar fi un adevărat medicament pentru diabetici, dar şi roşia-portocală sau vinetele grafitti le-au atras atenţia studenţilor, apreciind atât gustul tomatelor din soiuri pe care, unii, le vedeau pentru prima dată, cât şi aspectul. Pe alţii, din contră, i-a atras mai degrabă soiul de care-şi amintesc din copilărie şi s-au bucurat să guste din nou tomatele de odinioară, întărindu-şi convingerea că au făcut alegerea corectă când s-au înscris la Agronomie.

„Eu merg mai mult pe tradiţional şi sigur o să caut soiurile vechi. Aşa am fost crescută, cu gustul acela. Roşiile mari, cât mâna mea, şi cred că fiecare are sentimentul ăsta de a se întoarce la gustul din copilărie. De ce am ales această facultate? Am fost în Italia vreo cinci ani de zile şi mâncând anumite produse am devenit anemică. Şi mi-am dat seama că din cauza lipsei de vitamine din legume, din fructe, ceea ce mâncam era problema. M-am dus la Horticultură tocmai să învăţ cum să cultiv legumele şi fructele ca să pot să mă întorc la ceea ce era înainte“, a vorbit Monica Borodi, din Bistriţa, despre motivul care a făcut-o să se înscrie la această facultate. Îşi va deschide după absolvire, a mai spus, o afacere cu produse tradiţionale.



Un alt coleg, din Iaşi, vorbind despre ce l-a mânat pe el să aleagă să studieze la USAMV, a spus că, în primul rând, vede în agricultură un domeniu de viitor. „Ai foarte multe opţiuni pe viitor. În principiu, ar trebui să învăţăm să ne producem singuri fructele, legumele, şi să avem o rată mai mică de import“, a spus tânărul, mărturisind că şi pe el îl urmăreşte gustul legumelor cultivate de bunici în propria grădină. „În continuare bunicii cultivă acasă, dar nu în sistem intensiv“, a mai spus tânărul, care de asemenea area în plan să-şi deschidă o afacere în domeniul agricol.



Cât despre legumele puţin neobişnuite, acestea cu siguranţă constituie un potenţial încă prea puţin exploatat, a fost de părere profesorul care îi însoţeşte pe studenţi în vizita prin ţară. „Eu cred că piaţa din România este destul de săracă momentan în ceea ce priveşte soiuri noi, soiuri mai speciale, piaţa din România este pe mai multe domenii destul de conservatoare, românii mănâncă cam aceleaşi lucruri, din câte am reuşit să-mi dau seama, aşa că după părerea mea există un potenţial imens să creştem piaţa prin oferirea de produse noi, deci, da, cred că dacă tinerii vor vedea aici că funcţionează bine în economia reală, vor fi tentaţi să încerce şi ei la finalizarea studiilor. Şi noi sperăm să le oferim cunoştinţele necesare la USAMV, din toate punctele de vedere, să poată face acest lucru. Şi văd cu ochii lor, şi studiază teoretic cum se pun în practică astfel de lucruri“, a spus Răzvan Vasiu, şef de lucrări în cadrul USAMV Cluj-Napoca.