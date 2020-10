De ce se ajunge la infectări în masă în centrele rezidenţiale. Director DGASPC: „Rezultatele vin după 10 zile“

Un focar izbucnit în septembrie într-un centru pentru adulţi al DGASPC Olt, centrul de la Spineni, s-a reaprins şi altele se măresc de la o zi la alta, numărul focarelor în centrele din structura direcţiei judeţene fiind aproape de 10.

Dacă în ultimele săptămâni au apărut cazuri în centrele din Olt în care sunt îngrijite persoane adulte, unde cei care vin şi pleacă din centru sunt doar angajaţii, în această săptămână cazurile de COVID-19 s-au semnalat şi în apartamente şi căsuţe în care sunt îngrijiţi minori.

Este cazul centrului „Sfântul Mihail“ din Caracal, unde se află şase minori în îngrijire, şi al căsuţei de tip familial „Luminiţa“ din Slatina, unde sunt patru minori, aceştia frecventând cursurile şcolilor de masă. În ambele centre rezultatele pozitive au apărut la salariaţii care îi îngrijesc pe minori.

La centrul din Slatina, şase din cei 11 angajaţi au teste pozitive, în timp ce la Caracal, cinci din 11, dar se aşteaptă şi rezultatele probelor prelevate copiilor.

În cele două centre, lucrătorii au fost împărţiţi deja în două echipe şi s-a adoptat măsura îngrijirii minorilor în ture de câte 14 zile, măsură impusă şi în celelalte centre rezidenţiale în care evoluează focare.

„Copiii merg la şcoală, merg în parc, intră în comunitate“

„Pe 26 (n. red. - octombrie) au apărut rezultatele pozitive la personal. Noi testăm conform metodologiei. În serviciile sociale pentru copii şi adulţi se testează la 7 zile. Am testat în toate căsuţele. Aşteptăm la Balş rezultatele astăzi, aşteptăm şi rezultatele copiilor din cele două centre. În căsuţele în care s-a instituit focar s-a împărţit personalul şi se lucrează 14 zile cu 14, în restul căsuţelor activitatea se continuă ca şi până acum. Copiii au fost izolaţi, am întrerupt ieşirea afară în momentul în care au venit rezultatele pentru personal. Într-adevăr, copiii merg la şcoală, merg în parc, intră în comunitate. Faţă de adulţi, aici şi copiii intră în comunitate, pentru că frecventează cursurile şcolare, au activităţi...“, a declarat directoarea Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Olt, Rădiţa Piroşca, menţionând că personalul depistat pozitiv a fost deja trimis acasă în izolare, fiind aduşi să-i îngrijească pe minori salariaţii cu teste negative.

„Trebuie să lucrăm cu copiii, la fel ca şi la spital. Dorm separat, mănâncă separat, suntem pregătiţi şi pentru astfel de scenarii (n.red. – pentru eventualitatea în care apar cazuri pozitive şi în rândul copiilor, iar angajaţii aflaţi în tura de 14 zile au teste negative). Niciodată nu eşti pregătit 100% şi niciodată nu poţi să spui că măsurile sunt 100% infailibile. Ceea ce facem, facem să reducem riscurile cât mai mult, să asigurăm suportul medicamentos, suportul moral şi echipamentele de protecţie, am şi dezinfectat locuinţele...“, a mai spus Piroşca.

„Teoretic aşa trebuie, să nu intre în tură fără rezultate“

În condiţiile în care la nivel comunitar există o circulaţie mare a virusului, apariţia focarelor în centre era mai mult o chestiune de timp. Asta pentru că personalul angajat are viaţă de familie, activitate socială etc. Testarea se face la 7 sau la 14 zile, iar intrarea în tură, ture de câte 14 zile în cazul centrelor în care sunt îngrijiţi adulţii, nu ar trebui permisă fără rezultatul testului.

În practică nu se întâmplă tocmai aşa, din pricina volumului mare de teste care sunt de procesat în această perioadă şi care îngreunează activitatea laboratoarelor. Tuturor se suprapune întârzierea transmiterii testelor de la DSP către persoanele testate sau către angajator.

„Am testat ieri, pentru că era prea devreme să testăm vineri, nu mai erau relevante testele, am testat ieri tot personalul care intră mâine în tură şi personalul negativ care iese. Aşteptăm rezultatele de la DSP. Teoretic aşa trebuie, să nu intre în tură fără rezultate. Teoretic trebuie să vină rezultatele. Practic nu mai pot să rămână (n.red – dacă nu vine rezultatul în timp util) pentru că ei au fost carantinaţi şi programul de lucru a fost doar pentru 14 zile, nu mai avem un cadru legal după 14 zile să rămână la serviciu. Îi testăm şi pe cei negativi care ies, având în vedere că a fost focar (n. red. – în centrele în care sunt focare în evoluţie). Este ca o măsură de precauţie pentru personal şi pentru noi, să ştim exact cum stăm cu personalul la anumit moment, ca să ştim cum luăm măsurile de izolare a personalului. Cumva, ne facem şi noi ancheta noastră epidemiologică“, a mai declarat Piroşca.

Doar că în aceste zile a devenit aproape imposibil să mai poţi aplica astfel de scenarii, aşa că în practică se poate oricând întâmpla să trimiţi în tură persoane deja infectate. „De exemplu, la Drăgăneşti s-a testat în 13-14 (n. red. - octombrie) şi au venit rezultatele peste 10 zile. Dacă rezultatele nu vin toate odată, pentru că, din câte am înţeles, şi laboratoarele sunt depăşite şi rezultatele nu vin pentru toţi odată, e greu să asiguri circuitele, pentru că nu ştii cum. Noi am luat în calcul trei zile, pentru că altfel, dacă testam vineri, rezultatele ar fi însemnat cel puţin 7 zile înainte de a intra, or 7 zile e un orizont foarte mare. Sunt negativi, oamenii sunt liberi, nu sunt carantinaţi, dar eu nu mai am garanţia că omul acela, cu test negativ făcut în urmă cu 7 zile, e la fel când intră în centru, că situaţia mai este la fel. (...) Din câte am înţeles, capacitatea de procesare a laboratoarelor este mică, şi-atunci devine irelevant, pentru că noi testăm săptămânal, dar rezultatele sunt de acum o săptămână. N-au venit rezultatele toate odată, au venit în funcţie de laboratoare, de rezultatul primit de la laboratoare“, a mai spus Piroşca.

Deşi s-a decalat şi ziua în care se schimbă tura în centrele DGASPC, astfel încât să nu se suprapună seriile, iar probele prelevate personalului într-o singură zi să nu suprasolicite laboratoarele, situaţia nu s-a îmbunătăţit. Rezultatele vin la fel de greu, pentru că DSP procesează teste pentru un judeţ întreg.

Capacitate de 50 teste în laboratorul propriu al DSP şi sute de alte probe trimise la privat

La scurt timp de la debutul pandemiei, Direcţia de Sănătate Publică Olt a operaţionalizat în cadrul instituţiei partenere DSVSA Olt un laborator Real Time PCR. Aici se procesează însă, în medie, doar 50 teste zilnic, pentru că se lucrează în program de 7 ore, o singură tură. Restul de probe prelevate zilnic, care pot fi de ordinul sutelor, sunt trimise către laboratoare private din Bucureşti: Medlife, Regina Maria, dar şi la Cantacuzino.

„Capacitatea laboratorului DSP, de pe strada Tudor Vladimirescu, este în jur de 50 probe în două tranşe, în programul de 7 ore, la noi nu se lucrează în două ture. Dar DSP are contract cu alte unităţi medicale private din Bucureşti: Medlife, Regina Maria, trimitem şi la Cantacuzino. În 72 ore de obicei ne vin rezultatele. Este destul de greu, pentru că aceste rezultate nu ne vin calup, cum le trimitem noi, 50, 60, 160, 200“, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Olt, Gabriela Gogiu. La termenul de 72 ore de la primirea probei, pe care şi-l permite laboratorul pentru a trimite rezultatul, se mai adaugă alte ore, dacă nu zile, necesare angajaţilor DSP să le transmită către DGASPC, pentru că acestea ar trebui mai întâi identificate în loturile de rezultate venite de la cele patru laboratoare etc.

„Noi am încercat în 48-72 de ore să avem rezultatul, dar, dacă citim metodologia, se dă voie până la 5 zile să primească rezultatul. Normal că dacă a recoltat ieri şi astăzi se schimbă tura, noi nu avem cum să punem la dispoziţie rezultatul“, a mai spus Gogiu.

La această dată, centrele din structura DGASPC Olt situate în oraşul Corabia, atât cele destinate copiilor, cât şi cele pentru adulţi şi vârstnici, sunt „libere“ de SARS-CoV-2, la fel şi centrul din Băbiciu şi cel din Fălcoiu (la acest ultim centru au fost două teste pozitive la angajaţi, însă aceştia veneau din concediu, nu au avut legătură directă cu beneficiarii), însă în multe altele evoluează focare (Slatina, Caracal, Spineni, Cezieni, Şopârliţa etc.).

În judeţul Olt, situaţia epidemiologică este în continuare complicată. Spitalele care tratează patologie COVID-19 sunt foarte-foarte aproape de capacitatea maximă, şi nu doar când vine vorba de Terapie Intensivă, iar numărul cazurilor noi raportate zilnic a fost ieri de peste 100, iar astăzi 80. Numărul localităţilor în care nu există cazuri active de infectare cu SARS-CoV-2 scade şi el de la o zi la alta, în timp ce decesele raportate sunt de trei, patru, chiar cinci zilnic.

