Cumpănaşu cere ca toţi parlamentarii de Olt să fie audiaţi de către anchetatori: „Există o complicitate majoră şi  toţi oamenii ăştia trebuie să răspundă“

Unchiul fetei de 15 ani despre care Gheorghe Dincă a mărturisit că a violat-o, a ucis-o şi i-a ars trupul spune că va continua lupta pentru aflarea adevărului şi îi acuză pe politicieni de complicităţi. Cumpănaşu a declarat la România TV că marţi, 6 august 2019, va completa plângerea depusă deja la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care cerea cercetarea tuturor celor implicaţi în operaţiunea de căutare a Alexandrei, cu solicitarea ca şi parlamentarii votaţi de cetăţenii din Olt să fie audiaţi şi să fie întrebaţi ce informaţii au despre infracţionalitatea din judeţ şi ce demersuri au făcut în sensul de a anunţa organele de anchetă, în cazul în care sunt posesorii unor astfel de informaţii. Mai mult, Cumpănaşu a acuzat, în aceste zile, în repetate rânduri, că parlamentarii sunt implicaţi direct în numirea de şefi ai diverselor instituţii, şefi care, ulterior, stabilesc legături nefireşti cu interlopii. Cumpănaşu a acreditat chiar ideea că judeţul ar fi împărţit în sfere de influenţă între politicieni, zona Caracal aflându-se sub influenţa fostului vicepremier Paul Stănescu şi a parlamentarului Dan Ciocan, preşedintele filialei Caracal a PSD.

„Astăzi voi face un demers instituţional, pentru că am văzut că autosesizările n-au funcţionat, din păcate, iar acest demeres instituţional de a adăuga la plângerea mea penală iniţială şi solicitarea audierii, măcar în calitate de martori, a membrilor Parlamentului din judeţul Olt, mi se pare mai mult decât justificată. O să vă explic pe scurt. Este inadmisibil ca dumneavoastră de la Bucureşti să ştiţi mai multe despre încrengăturile locale decât cei care îi reprezintă pe cetăţenii de Olt care locuiesc acolo, majoritatea sunt din acele oraşe cu număr nu foarte mare de locuitori, iar datoria acestor parlamentari este (..) şi culegerea de informaţii de la populaţie, indiferent de natura problemei. Este imposibil, consider eu, ca aceşti oameni să nu ştie şi să nu pună la dispoiziţia Parchetului, la dispoziţia DIICOT, pentru că până la urmă este o infracţiune care vizează crima organizată, este de competenţa lor, să nu ştie ce se întâmplă în acel judeţ - cine sunt interlopii, cine cu cine lucrează şi aşa mai departe, iar dacă, pe parcurs, se va dovedi că vreunul dintre ei este implicat, pentru că am solicitat parchetului să facă şi cercetări cu privire la posibila implicare a parlamentarilor din acest judeţ, atunci va trebui ca parchetul să constate dacă aceşti oameni îi protejează sau nu“, a spus Cumpănaşu.

Unchiul Alexandrei a criticat dur şi intervenţia în media a primarului Caracalului, Liviu Radu, care a spus că oraşul Caracal este un oraş liniştit şi că el nu are cunoştinţă de activitatea clanurilor interlope.

„Omul acesta pur şi simplu acoperă tot ce se întâmplă în oraşul ăla“

„Mie nu mi se pare nici incompetenţă, nici iresponsabilitate, mi se pare că omul acesta pur şi simplu acoperă tot ce se întâmplă în oraşul ăla. Vă daţi seama, ca primar - descoperim noi, descoperiţi dumneavoastră, oamenii din oraş, ştiri despre ce clanuri se bat pe-acolo, pentru tot felul de contracte, tot felul de servicii pe care le oferă primăria sau alţii, dar dânsul nu ştie. Ei, eu cred că este o formă de complicitate a domnului primar, dacă mă întrebaţi pe mine, cu aceste clanuri, de aceea am precizat, în a doua parte a plângerii, că nu doar parlamentarii, ci şi politicienii locali, inclusiv primarii, trebuiesc audiaţi. Pentru că acest om ne spune ce? Ceea ce caută autorităţile toate să ne spună de câteva zile: că eu sunt doar un nebun, nu există crimă organizată, nu există reţele mafiote în ţara asta, nu există reţea de trafic de persoane, totu-i bine, totu-i frumos, sunăm la 112, s-avem încredere, şi aşa mai departe. Pe bune, acum?!“, a continuat Cumpănaşu. Acesta s-a referit concret la legăturile omului de afaceri Remus Rădoi (condamnat în trecut pentru că a snopit în bătaie un rival, invocând legitima apărare şi cel care a fost sunat de adjunctul comandantului IPJ, Eugen Alexe, în seara în care poliţiştii o căutau pe Alexandra şi i s-a cerut ajutorul ), administratorul mai multor firme de pază care au contracte cu o mulţime de societăţi şi instituţii ale statului, inclusiv cu Primăria Caracal, cu şefii din poliţie şi cu politicienii.

„Este vorba despre servicii de pază şi protecţie care sunt exceptate de la legea achiziţiilor publice, poate puţină lume ştie lucrul ăsta, că sunt contracte care se acordă în mod direct, fără să fie nicio procedură, iar asta înseamnă că respectivele instituţii… Dacă vă veţi uita care sunt instituţiile care au lucrat cu respectivele firme veţi vedea şi cine sunt băieţii, cei care îl susţin pe acel individ în oraşul ăla sau în judeţul ăla. N-o să-mi spuneţi mie acum că, practic, oamenii care au acest gen de serviciu, în judeţul şi în oraşul ăla atât de infectat de infracţionalitate sunt nişte oameni ca nişte îngeri. De aceea vă spun, nu vreau să spun mai mult, (…) altfel iarăşi o să se spună că mă antepronunţ eu. Eu sunt absolut convins (…) că există o complicitate majoră şi că toţi oamenii ăştia trebuie să răspundă pentru faptul că Alexandra sau Luiza sau alţii au murit… Reţelele alea nu funcţionează de capul lor, dacă acest bărbat făcea parte dintr-o reţea locală sau internaţională de trafic de persoane, ele sunt conectate la tot ce înseamnă infracţionalitate locală. Aşa că să nu-mi servească mie poeme din astea «mortu-i de vină», nu există nicio legătură, totu-i fain, totu-i frumos, dar de ce să nu ne-ntoarcem noi la viaţa de dinainte şi să fie România de dinainte, aia găunoasă şi plină de probleme. Ei, uite că eu nu vreau să fac asta!“, a mai spus Cumpănaşu.

El s-a declarat scârbit de turnura pe care a luato cazul de crimă, cel puţin la nivel de comunicare. „Mi-e şi scârbă să vorbesc despre subiectul ăsta, pur şi simplu nu mai pot, am ajuns să vorbim despre cadavre, oase, din păcate, au devenit nişte lucruri aşaaa…, banale. Eu cred că trebuie să se facă dreptate, şi dacă vor să ne convingă instituţiile statului român să înceapă să facă curăţenie în fiecare zi în câte un judeţ“, a conchis Cumpănaşu.



