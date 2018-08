Cum a scăpat comuna Deveselu de gunoaie, deşi tot judeţul este sufocat: „Mă costă mai ieftin decât dacă i-aş lăsa pe ei să arunce pe oriunde“

Nici în comuna Deveselu, cum nici în multe alte localităţi din judeţul Olt, nu există un serviciu autorizat de salubritate sau gropi de gunoi conforme, toate fiind închise să facă loc unei mega-investiţii la nivel de judeţ.



„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Olt” este proiectul care a costat peste 34 milioane de euro, investiţiile s-au realizat în câţiva ani, iar din decembrie 2015, de când cu mare pompă se anunţa finalul investiţiilor la depozitul-gigant de la Bălteni şi închiderea gropilor neconforme, se aşteaptă desemnarea unei firme care să administreze depozitul construit întreg judeţul şi firma care să adune gunoiul din toate cele 112 localităţi.



În tot acest timp, primăriile nu pot semna contracte noi cu operatori de salubritate pentru că au acceptat să adere la Asociaţia Intercomunitară OLT ECO pentru a fi parte din proiectul judeţean, însă nici mega-operatorul aşteptat de ani de zile n-a mai venit. Deşi firma pentru administrarea depozitului a fost declarată câştigătoare în această primăvară, procedura încă nu s-a finalizat pentru operatorul care va strange gunoiul, astfel că cele mai multe localităţi stau cu europubelele repartizate prin proiect,care ar trebui să ajungă la cetăţeni, în curtea primăriei.

Oamenii, pe de altă parte, continuă să arunge gunoiul care pe unde poate, preferate fiind văile şi fostele canale de irigaţii, iar comisarii de mediu stau în cumpănă când sunt în situaţia să dea amenzi, ştiind că nu există variante pentru populaţie şi că toate gropile din localităţi au fost închise.

Serviciu de salubritate neautorizat şi gratuit

În comuna Deveselu, din necesitate, primăria face cu forţe proprii salubritatea în comună, chiar dacă serviciul nu e autorizat. La fiecare două săptămâni pe la porţi trece maşina de gunoi şi goleşte pubelele de 240 litri repartizate cetăţenilor, ducând totul într-un spaţiu de depozitare improvizat.

Maşina de gunoi a cumpărat-o primăria la mâna a doua, cu ce bani a avut şi cum a putut să-i dea, însă avantajul existenţei acesteia este enorm, a spus primarul Ion Aliman.

Primăria Deveselu a cumpărat o maşină la mâna a doua şi strânge gunoiul din poartă-n poartă

„Nu mai găsiţi ce era odată. Nu le mai încarcă cetăţeanul în căruţă să le-arunce în stânga şi-n dreapta, pe unde consideră. E un an de când îl strângem noi. Oamenii nu plătesc, atâta timp cât nu pot să fac chestiunea asta autorizat nu pot să le cer nici bani, dar mă costă mai ieftin decât dacă i-aş lăsa pe ei să arunce pe oriunde şi eu să mă duc cu buldoexcavatorul şi să fac curăţenie după ei. Aşa, vă zic, cu 100 de litri lunar pot să ţin situaţia asta sub control, dar înainte cheltuiam 500-600 litri cu strânsul gunoaielor şi nu se cunoştea deloc. E investiţia în maşina de gunoi, cu fonduri proprii. N-am luat-o nouă, să avem probleme, e vorba de o societate care şi-a efectuat activitatea la Bacău, au avut oamenii două maşini, noi am preluat una dintre ele, ne-au lăsat oamenii cu banii, le-am plătit şi noi cum am putut, n-a fost cine ştie ce sumă... Cu 10.000 euro ne-am descurcat, e gunoieră dintr-aia, e un avantaj, pentru că acolo se tasează, nu mai e volumul ăla împrăştiat“, a spus primarul, care vrea să treacă la următoarea etapă şi să selecteze gunoiul, urmând să-l valorifice către firmele interesate.

La depozitul improvizat s-a adunat destul de mult gunoi, iar primăria se află în tratative cu o firmă din Ilfov, care să-l ridice. Între timp s-au gândit ca pe lângă pubele să le dea oamenilor şi saci menajeri în care să fie colectate selectiv ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă etc, treabă pe care acum o fac beneficiarii de ajutor minim garantat, puţinii rămaşi (mai sunt doar cinci dosare în plată), la groapa de gunoi improvizată.



Proiect european şi pentru o rampă de gunoi de grajd

Deşi se descurcă destul de greu cu asigurarea fondurilor proprii necesare pregătirii de proiecte europene, s-a reuşit trecerea în faza a doua cu un proiect pe fonduri de mediu, prin care la nivelul comunei să se înfiinţeze o platformă de gunoi de grajd.

„Avem un proiect cu platformă de gunoi de grajd, am trecut în faza numărul 2, de-a depune studiul de fezabilitate. Vom fi utilaţi cu două tractoare, patru remorci, sărăriţă etc., cu nişte utilaje, iar noi suntem obligaţi s-avem angajaţi pentru aceste utilaje“, a mai spus primarul.

Din totalul celor 112 localităţi din judeţ, în afară de oraşe puţine sunt cele care au contracte „pe bune“ cu firmă de salubritate care chiar le ridică gunoiul. Odată, însă, cu demararea activităţii de salubrizare în sistem integrat (o promisiune care trebuia pusă în practică, conform primului termen avansat, în vara lui 2016), o singură firmă va avea monopolul în judeţ, iar aceasta ar putea fi Rosal Grup, desemnată în urma licitaţiei, dar contestată deocamdată. Operatorul care va administra depozitul a fost desemnat, în această primăvară, ca fiind asocierea SC Salubris SA şi SC Clean Prest Activ SRL, cea care a concurat şi pentru strângerea gunoiului.

„Se află în situaţia că nu mai pot să depoziteze nicăieri“

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, instituţie prin care s-a derultat proiectul judeţean, Virgil Delureanu, pe de altă parte spune că sunt şanse ca operatorul judeţean să fie curând stabilit şi să-şi înceapă activitatea până la sfârşitul anului, altfel este pus sub semnul întrebării tot proiectul de peste 34 milioane euro.

„Din punctul meu de vedere, trebuie neapărat rezolvată problema până la sfârşitul anului, am speranţe să se rezolve, deoarece, altfel, la 31 aprilie 2019 se va încheia acest proiect şi nu ştiu în ce măsură vom reuşi să mai predăm toate utilajele şi instalaţiile de la depozitul de la Bălteni, de depozitare, şi după aceea nu ştiu şi în teritoriu în ce măsură au ei timp să-şi procure utilajele, pentru că sunt 60 şi ceva, au GPS-uri, sunt dotate…, dar eu sper ca până la 31 decembrie să lămurim situaţia.

Sunt acţiuni multiple care se pot întâmpla după aceea. Mai avem un termen de graţie, cu acordul Ministerului Fondurilor Europene, până la 31 aprilie şi după aceea mai stăm de vorbă. Mai avem timp, dar nu trebuie să-l risipim. Eu zic că va fi bine, pentru că şi primăriile ne solicită să le spunem în ce stadiu ne aflăm, noi le-am spus,aşteaptă şi ei, pentru că se află în situaţia că nu mai pot să depoziteze nicăieri şi trebuie să-i dăm drumul“, a declarat Delureanu.