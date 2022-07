Cum să-ţi petreci vacanţa altfel. Olăritul, ofertă de nerefuzat la Biblioteca din Balş

Bibliotecile nu mai sunt de multă vreme doar locul în care te prezinţi cu lista de lecturi pentru vacanţă şi împrumuţi cărţi. Au devenit locuri cu adevărat magice, în care îţi descoperi talente nebănuite, te întâlneşti cu oameni speciali sau te bucuri, simplu, să citeşti alături de prieteni, tolănit pe fotoliile realizate cu bani puţini, dar cu multă imaginaţie, de către bibliotecarele instituţiei.

În mica bibliotecă orăşenească din Balş, de două săptămâni, de când a început vacanţa, copiii se rânduiesc la roata olarului. Atelierul de modelat lutul este cea mai nouă atracţie, iar meşterul popular Mihai Truşcă, cel care continuă meşteşugul unei vechi şi importante familii de olari, are răbdare cu fiecare în parte.

Roata olarului este obiectul privit cu fascinaţie de copii. Unii au experienţa modelării virtuale, s-au jucat pe telefon şi au în colecţie vase minunate, însă să ţină în mână lutul moale şi umed, care capătă formă în mâinile lor pe zi ce trece mai pricepute, a fost cea mai mare uimire.

Copiii modelează mai întâi animăluţe, cei mai pricepuţi fiind „avansaţi“ la roată - Sursa Facebook / Biblioteca „Petre Pandrea“ Balş

„Spun, da, că se jucau pe telefon. Acum vor la roată, însă nu e aşa de uşor. Sunt mulţi, mai întâi le spun cum se face totul, modelează animăluţe, iar când încep să se priceapă, trec la roată“, explică meşterul popular cum se câştigă locul atât de râvnit.

Mihai Truşcă are răbdare cu fiecare în parte. Face acest lucru de peste 35 ani. A predat prima dată la Casa Pionierilor, a început în 1987. A fost profesor şi la Şcoala Populară de Artă, apoi la Clubul Elevilor, iar acum, întreaga vară, este de găsit la biblioteca din Balş.

Copiii nu ştiu, sau nu toţi, că meşterul la care se uită cu admiraţie a uimit cu talentul său până în America. Vorbeşte cu modestie despre aceste experienţe, iar asta doar pentru a scoate în evidenţă ce loc a ocupat olăritul în zonă şi a trage semnalul de alarmă: vatra olarilor se stinge, nu vine nimeni din urmă.

„Găsisem două fete extraordinare. Au terminat liceul, şi-au văzut de drumul lor“

Copiii interesaţi de atelierul de olărit sunt pe zi ce trece mai mulţi. Vorbesc între ei, se duce vestea. Spaţiul este însă unul nu foarte generos, iar la roată ajung cei mai pricepuţi. Cu toţii exersează însă realizând fel de fel de animăluţe din lut. Pe primele nici nu au luat în calcul să nu le ducă acasă, să le arate părinţilor. „Acum s-au mai liniştit, le fac poze şi le trimit părinţilor pozele“, spune, amuzat, meşterul popular.

Copiii se obişnuiesc mai întâi să modeleze cu mâna lutul - Sursa Facebook / Biblioteca „Petre Pandrea“ Balş

Mihai Truşcă n-a încetat să caute acel copil pregătit să ducă mai departe povestea extraordinară a olarilor din zona Balş. În satul din care provine, Româna, cu zeci de ani în urmă erau 100 de olari, acum nu mai e aproape niciunul. La fel şi în Corbeni, unde locuieşte în prezent, de aceea se uită atent, de fiecare dată, când un copil, indiferent că e băiat sau fată, arată mai mult interes decât ceilalţi.

Copiii care vor să citească au o sală de lectură la dispoziţie - Sursa Facebook / Biblioteca „Petre Pandrea“ Balş

„Sunt foarte atraşi (n. red. – copiii care vin în această perioadă la bibliotecă), am găsit o domnişoară, are un talent extraordinar, mi-am dat seama imediat. Aici e altceva, vin de plăcere, e vacanţă... Eu am vrut să fac multe şi prin alte locuri, dar nu s-a putut. Găsisem la Teoretic (n. red. – Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ Balş) nişte fete în clasa a XI-a. Într-adevăr, erau nişte fete extraordinare, şi la desen, şi la modelaj. Fiecare a plecat pe drumul ei, n-au mai putut să rămână în oraş. După aceea am preluat de la clase mai mici, am acum doi fraţi foarte talentaţi, mă mai ţin cu ei“, dezvăluie meşterul.



Quilling, desen, fotografie, dansuri, şah...

Mica bibliotecă din Balş le-a oferit copiilor alternativă încă din prima zi de vacanţă. Atelierul de olărit este noutatea vacanţei, însă copiii vin şi la atelierul de quilling, unde învaţă să realizeze obiecte decorative deosebite din hârtie. Acesta este unul permanent, astfel că îl frecventează şi copii care au ceva vechime şi care au ajuns la performanţe deosebite.

Tot la biblioteca din Balş mai sunt ateliere de fotografie, de desen etc. Cei care nu se simt atraşi de niciunul dintre acestea îşi pot alege pur şi simplu o carte din bibliotecă şi se pot retrage în sala de lectură, amenajată, cu fonduri puţine, cu canapele construite din paleţi, sau pot viziona un film în sala audio-video.

Oferte atractive au şi alte biblioteci din judeţul Olt. Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“ Slatina va organiza, în perioada 11-29 iulie, „Biblioteca de vacanţă“, cu ateliere de mişcare şi dans modern, club de lectură, şah, origami, dansuri tradiţionale etc..

Un program care are deja tradiţie este cel oferit de Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol“ din Caracal. Aici, de-a lungul întregii veri, copiii pot citi în aer liber, în parcul „Constantin Porioneanu“, şi se pot întrece, mişcarea fiind cuvântul de ordine. Copiii joacă go, aleargă, sar coarda, fac echipă. Zilnic rezultatele lor sunt consemnate şi pe baza lor se realizează un top.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Profesorul care-i face pe copii să renunţe la telefon: „A fost şi Solomon Marcus aici şi s-a luminat când i-am povestit ce fac“

„Mama“ ceramicii de Româna: destinul unei talentate decoratoare a vaselor de lut. Moştenirea artistică e continuată de fiul ei