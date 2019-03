Cum s-au descurcat elevii din Olt la simularea examenului de Evaluare Naţională. IŞJ:„Propunerile noastre către minister au fost să aerisim programele“

În judeţul Olt, puţin peste 3.200 elevi din clasele a VII-a şi tot pe atâţia din clasele a VIII-a au susţinut, în perioada 11-13 martie, simularea probelor scrise ale examenului de Evaluare Naţională, rezultatele obţinute situând judeţul Olt aproape de media naţională.

Elevii claselor a VIII-a din acest an s-au descurcat mai bine decât colegii lor anul trecut, când rata de promovare a fost sub 50% (49%), rezultatul din acest an indicând 53,49% (53,1% media naţională). La limba şi literatura română rata de promovare judeţeană este de 69,45% (faţă de 66,45% anul trecut), iar la matematică – 41% (faţă de 35,85% anul trecut), în condiţiile în care media naţională este, în acest an, de 69,1% la limba şi literatura română şi 39,4% la matematică.

Elevii care vor susţine examenul de Evaluare Naţională anul viitor s-au descurcat mai bine la matematică, proba de foc, an de an, la simulări, dar şi la examenul efectiv. În judeţul Olt numărul elevilor care au fost notaţi peste 5 a trecut de jumătate (51,63%), în timp ce media naţională a fost de 42,8%. Şi la limba şi literatura română elevii claselor a VII-a au obţinut rezultate peste media naţională (65,24% în Olt,faţă de 64,2% media naţională la această disciplină).

„Rezultatele nu ne surprind. Poate că ar fi putut să fie mai bine. De obicei ei se mobilizează la examenul efectiv, dar pe simulări... Dintotdeauna s-a întâmplat aşa. Am avut pregătire suplimentară şi înainte de simulări, numai că, marea majoritate a celor care participă la pregătire sunt tot copiii care din fericire au rezultate bune“, a declarat inspectorul şcolar general-adjunct al IŞJ Olt, prof. Florica Grecu.

După analizarea rezultatelor din fiecare unitate şcolară se va adopta şi un plan de acţiune pentru o mai bună pregătire a elevilor pentru examenul efectiv care îi aşteaptă în vară.

„N-am luat o hotărâre la nivel de Consiliu de Administraţie, aştept toate rapoartele şcolilor, să vedem ce propuneri au şi ei şi după aceea luăm o hotărâre împreună, într-o şedinţă cu domnii directori. Trebuie să vedem care este cea mai bună variantă: mergem mereu pe această pregătire suplimentară, care trebuie să existe oricum, dar ce s-ar mai putea face? Poate că o pregătire remedială ar fi mult mai binevenită, cu o programă specială, punctual pe nevoile din şcoala respectivă“, a mai spus Grecu, menţionând, de asemenea, că în propunerile înaintate către minister s-a regăsit inclusiv aceea privind „aerisirea“ programei la matematică. „Întotdeauna procentul la matematică a cam fost mai jos decât procentul de la română şi propunerile noastre către minister au fost tot timpul să aerisim programele în aşa fel încât să nu se mai regăsească acolo ceva ce ar putea îngreuna. Să fie conform interesului lor, să nu mai existe ceea ce este prea dificil pentru învăţământul de masă, pentru că sunt vârfurile care fac faţă şi marea majoritate care nu se ţin de programă, indiferent ce şi cum“, a spus prof. Grecu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: