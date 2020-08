Cum au reuşit două prietene să salveze o afacere afectată de pandemie. „Există cerere pentru ce facem noi“

În urmă cu cinci ani, Mădălina Badea (36 ani), din Slatina, a dat munca de birou pe un atelier de croitorie. Rochiile de mireasă şi cele de seară erau punctul ei forte, însă pandemia de COVID-19 a forţat-o să-şi redefinească afacerea.

„Se opriseră toate evenimentele. Timp de o lună am stat acasă, după care mi-am chemat la atelier, progresiv, cele trei angajate. Am găsit un contract pentru măşti, pentru firme mai mari. Măştile au mers la export, în Belgia şi Olanda“, povesteşte Mădălina Badea.

Mădălina ştia însă că măştile fashion nu reprezintă o soluţie pe termen lung, care să o ajute să-şi redreseze afacerea. Ideea salvatoare i-a venit pe neaşteptate, atunci când în atelier a intrat o bună prietenă, Grety, îmbrăcată cu o cămaşă albă pictată manual.

De la: „Vreau şi eu una“ s-a ajuns la: „Hai să le facem împreună, în atelier“. Aşa că Mădălina şi Grety s-au pus pe treabă, iar în scurt timp afacerea a înflorit din nou. Astăzi, micuţul atelier produce atât rochii pentru ocazii speciale, cât şi piese vestimentare pentru zi, pictate manual.

Atelierul de croitorie, un vis din copilărie

Mădălina Badea a fost consultant într-o firmă care îi ajuta pe cei cu spirit antreprenorial să-şi dezvolte o afacere cu fonduri nerambursabile. Într-o zi s-a gândit să depună şi ea un proiect, în parteneriat, şi aşa a ajuns să producă haine de serie în mediul rural. Parteneriatul s-a destrămat la un moment dat, iar Mădălina a ales să continue pe cont propriu, în Slatina. „A fost un vis din copilărie“, recunoaşte tânăra, care nu are studii în domeniu. „Eu nu desenez, dar am avut mare noroc să lucrez cu doamna Aurelia Dincă, iar dumneaei pune foarte bine în practică ideile mele, are mult mai multă experienţă, a lucrat ca modelier.“

Mădălina şi Grety, prietene şi partenere în afacerea cu haine pictate manual

Hainele lor elegante au avut mare priză la adolescente şi tinere, iar atelierul a câştigat rapid clienţi. „Am avut zile în care nu făceam altceva decât să stau de vorbă cu clientele, nu mai aveam timp de nimic“, spune Mădălina. Înainte de pandemie avea în medie opt comenzi pe zi, pentru ca astăzi să-i calce pragul o clientă la câteva zile. Asta pentru că nunţile s-au reprogramat, balurile de absolvire şi majoratele s-au anulat, însă petrecerile private încep să se reia. „Clientele vin în continuare, pentru că şi pentru aceste petreceri restrânse vor să arate bine, însă nu se poate compara cu perioada de dinaintea stării de urgenţă“, a subliniat antreprenoarea.

Aşa a ajuns să croiască şi haine de zi cu zi, însă modele care nu se găsesc în toate vitrinele. Treninguri, pantaloni scurţi, tricouri, rochii sport sau casual, toate au început, timid, să se vândă. Când însă li s-a adăugat

„accentul“ handmade totul a căpătat amploare. Vânzările cresc în continuare, dar este riscant, spune Mădălina, să te extinzi în această perioadă incertă.

Niciun tricou nu e la fel

Grety Miroiu (42 ani), prietena Mădălinei, s-a întors şi ea la pasiunea din copilărie, pictura, pe care a neglijat-o vreme de aproape 30 de ani. Deşi gemenii în vârstă de 5 ani îi solicită aproape toată atenţia, Grety găseşte timp să se izoleze pentru a picta hainele, de cele mai multe ori în timpul nopţii. „Cel mai mult am lucrat nouă ore, aproape neîntrerupt, la un model“, spune Grety.

Prima haină pictată

Aşadar, e lesne de înţeles încântarea clienţilor. Unii vin cu propriile imagini, pe care le vor reproduse pe haine, însă mulţi aleg din creaţiile pasionatei de pictură, iar Grety spune că niciodată nu a pictat două tricouri la fel: „Le mai adaug ceva, schimb culorile, ceva este altfel“. Deşi doar limitele imaginaţiei o pot îngrădi, pictoriţa de haine dezvăluie că îi este, totuşi, mult mai greu, din punct de vedere tehnic, să înfrumuseţeze o haină cu picturi care presupun jocuri de umbre.

Preţuri pentru orice buzunar

Deocamdată nu ştie dacă este sau nu profitabil ceea ce face: „Sunt cam trei săptămâni de când facem asta, nici n-am avut timp să fac un calcul, să văd cât am investit şi cât am obţinut. Vom vedea. Important este că există cerere pentru ce facem noi“. Preţul unei piese vestimentare pictate diferă în funcţie de mărimea picturii, de modelul ales, însă în continuare sunt sub preţul altor producători, spun cele două partenere în proiectul de-abia început. Vor, în primul rând, să-şi fidelizeze clienţii, de aceea celor vechi le fac adesea discounturi.

De la rochiile pretenţioase s-a trecut la hainele casual

Hainele au un procent mare de bumbac, dovedindu-se că acesta este materialul care poate fi cel mai bine pictat.

„M-am interesat pe forumuri care sunt cele mai bune vopsele, care să reziste pe ţesături şi să nu pună nici sănătatea în pericol, pentru că nu poţi picta un tricou pe care un copil poate să-l bage în guriţă şi să existe un risc“, spune Grety Miroiu, explicând că le recomandă clienţilor să spele manual articolele pictate.



Comenzile se înmulţesc pe zi ce trece, aşa că Grety s-a hotărât să urmezeze cursuri de pictură pentru a-şi şlefui talentul şi pentru a crea desene mai sofisticate.

