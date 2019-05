Cum recunoşti imediat dacă copilul tău a consumat stupefiante. Drogul care determină diverse tipuri de cancer

Multe dintre semne sunt specifice adolescenţilor care, spun specialiştii, presaţi de apartenenţa la grup sau de dorinţa de a se afirma cumva, sunt atraşi în cercuri dubioase, unde se consumă alcool, se fumează şi chiar sunt iniţiaţi în consumul drogurilor. Agenţia Naţională Antidrog şi Ministerul Educaţiei au lansat chiar un ghid adresat părinţilor, în cadrul proiectului naţional „Eu şi copilul meu“, în care simptomele specifice consumului de droguri sunt explicate pe larg.

Primele semne care ar trebui să-i pună pe părinţi în gardă sunt dintre cele mai „obişnuite“: absenţe, rezultate proaste la învăţătură, izolare, oboseală, trsiteţe. Copilul poate începe să se îmbrace neîngrijit, este ostil sau rebel (şi de multe ori punem acest comportament doar pe seama perioadei dificile). Dacă, însă, începe să slăbească, are pe corp urme de ace, tăieturi, zgârieturi, îşi schimbă cercul de prieteni, nu mai este interesat de lucruri care altădată îi făceau plăcere, mănâncă mult mai mult sau mult mai puţin decât înainte, mestecă gumă mai tot timpul, cel mai probabil pentru a acoperi mirosul de nicotină sau alcool, se parfumează strident, foloseşte deodorante în cameră, îşi încuie uşa camerei, dulapurile, are procurate substanţe inhalante sau chimice – de tip acetonă, prenandez, aurolac – atunci lucrurile sunt deja mult mai grave.

Iată în continuare şi care sunt semnele specifice consumului fiecărui tip de drog:

- Nicotina – este, spun specialiştii, substanţa din tutun care ajunge la creier în câteva secunde, fiind absorbită imediat de organism. Poţi să supectezi că a fumat dacă: are în buzunare sau în cameră resturi de tutun sau ţigări, brichete; este obosit şi nu mai mănâncă; scade în greutate; mestecă gumă mentolată, iar hainele, mâinile, părul îi miros a ţigări; foloseşte excesiv parfum sau deodorant.

Ce ar trebui să ştie, iar părinţii este necesar să-i comunice aceste lucruri cât mai eficient, este că nicotina determină, în timp, pe lângă un miros urât al gurii şi respiraţiei şi îngălbenirea dinţilor şi a degetelor, scăderea rezistenţei la efort (sportivii de performnaţă pot înregistra, din acest motiv, o scădere a rezultatelor), scăderea imunităţii organismului, boli cardiovasculare, boli respiratorii (de la accelerarea respiraţiei, tuse şi laringită, până la bronşite, pneumonii, edem pulmonar, TBC şi cancer).

- Alcoolul – deşi este acceptat de societate, amintesc specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, alcoolul este, de fapt, un drog şi poate determina probleme grave, devenind inclusiv o problemă socială. Ştii că a consumat alcool dacă îi miroase respiraţia, îşi coordonează greu mişcările, are privirea tulbure, vorbeşte încâlcit, greoi, este irascibil, impulsiv, nu se poate concentra sau este somnolent. Efectele pe termen lung sunt însă mult mai grave, intervenind de la tulburări de vedere şi afecţiuni digestive (chiar dintre cele mai grave, cum sunt ulcerul duodenal sau pancreatita), până la tulburări hormonale, scăderea libidoului, tulburări de ciclu menstrual, impotenţă. Tot consumul de alcool determină tulburări cardiovasculare, neurologice (tremurul mâinilor, al pleopelor, al muşchilor), crize de epilepsie, deteriorarea capacităţii de orientare în timp şi spaţiu, tulburări de memorie, halucinaţii, scăderea randamentului şcolar până la abandon, probleme de cuplu, respingerea în cercul de prieteni, dependenţă fizică şi psihică.

- Marijuana – dacă a consumat marijuana, spun specialiştii, poate avea în cameră sau în buzunare foi de ţigară, pipe, brichetă, ţigări. Este somnoros şi fără vlagă; are pupilele mărite şi ochii foarte roşii; râde fără motiv; are un mers nesigur şi este ameţit, îi este tot timpul foame şi mănâncă multe dulciuri; îi este sete în permanenţă; nu îşi aminteşte lucruri petrecute recent; are un miros specific de frunze arse. Efectele pe termen lung ale consumului de marijuana sunt dintre cele mai grave: diverse tipuri de cancer, tulburări respiratorii – tuşesc, strănută, sunt mai tot timpul răciţi; tulburări ale sistemului imunitar şi al organelor de reproducere; tulburări de memorie şi dificultăţi de învăţare.

- Heroina – semnele specifice consumului de heroină sunt: paloarea, lipsa poftei de mâncare, pupile contractate, cu aspect de „ace de gămălie“; fumează foarte mult; devine detaşat, indiferent la ce se întâmplă în jurul lui; are un miros specific de oţet; poţi găsi în cameră – pliculeţe cu pudră albă, galebenă sau maro, cu gust amar, pipe, ace., seringi, garou, folie de aluminiu, brichete, linguriţe, fiole cu apă distilată, hellas sau sare de lămâie. Efectele pe termen lung sunt deosebit de grave: dependenţă fizică şi psihică, boli contagioase, infecţii bacteriene, infecţia ţesuturiloe inimii şi a valvelor, artrita şi alte probleme reumatologice.

- Cocaina – semnele consumului imediat sunt: poate avea asupra lui pliculeţe cu pudră albă, cristalină, cu gust amar, cu miros slab de benzină; are ochii injectaţi şi îi lăcrimează în permanenţă; are pupilele dilatate; este foarte comunicativ, vorbăreţ, are o atitudine superioară, are un sentiment de fericire şi energie, este foarte sensibil la limină şi la sunet. Pe termen lung devine irascibil, are schimbări de dispoziţie, apar tulburările psihice – halucinaţii, paranoia, dar şi tulburări fiziologice – perforarea septului nazal, afectarea auzului.

- Amfetamina – semnele consumului imediat: pupile dilatate, comportament agresiv, este vorbăreţ, confuz, nu mai are poftă de mâncare, poate să aibă asupra lui tablete, capsule cu diferite înscrisuri şi de diferite culori, pliculeţe cu pudră fină sau mai puţin fină de culoare albicioasă sau gălbuie, are febră, transpiră abundent, tremură, are dureri de cap, vedere dublă şi ameţeli, are sentimentul că este puternic, respiraţia îi este accelerată. Pe termen lung consumul de amfetamine duce la scăderea imunităţii organismului, scăderea în greutate, tulburări psihice, comportament necontrolat, violent şi iraţional; febră foarte ridicată, stop cardiac sau deces din cauza spargerii unor vase de sânge din creier (anevrism).

- Extasy – după consum apare starea de confuzie, are insomnii sau este agitat, are sentimente de frică nejustificate, are sentimentul că este urmărit; scrâşneşte din dinţi, are senzaţii de greaţă; are privirea tulbure, tremură, transpiră abundent; are tensiunea arterială crescută. Consumul prelungit de extasy determină afecţiuni ale ficatului, dă dependenţă, determină tulburări ale memoriei şi ale gândirii.

- Benzodiazepine (calmante sau somnifere) – după consumul acestor substanţe este apatic, are ameţeli, îşi controlează cu greu musculatura; este mai inhibat, nu se mai poate concentra; îi scade pofta de mâncare, transpiră, tremură. În timp, consumul acestor substanţe determină tulburări de memorie şi alterarea capacităţii de a asimila noi informaţii; insomnie, probleme digestive; sentimente de teamă; modificarea acuităţii senzitive(insensibilitate şi modificarea sensibilităţii la lumină, sunet şi mirosuri); psihoze şi convulsii, dependenţă fizică şi psihică; consecinţe fatale în combinaţie cu alcoolul.

- Inhalantele – efectul imediat este ameţeala (o stare asemănătoare celei determinate de consumul de alcool); vorbeşte nearticulat, nu-şi poate controla musculatura, are iluzii şi halucinaţii; îşi poate pierde cunoştinţa, este somnolent, are dureri de cap, este nervos, agresiv, apatic; capacitate redusă de a judeca; nu are poftă de mâncare; are reflexe încetinite, îşi poate pierde echilibrul; este dezorientat, are capacitate slabă de concentrare a atenţiei. În timp, consumul de inhalante determină: tulburări de creştere; tulburări ale aparatului genital; scăderea imunităţii, anemie accentuată; boli ale aparatului respirator; comportamente deviante, dependenţă fizică şi psihică.

