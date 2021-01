Cum au rămas farmaciile veterinare fără Ivermectină. „Nu-l mai găsiţi în România, au golit toate depozitele“

Folosirea pentru tratarea COVID -19 a Ivermectinei, un medicament antiparazitar recomandat uzual de către medicii veterinari, este controversa momentului. În timp ce de peste ocean vin veşti că acest medicament foarte ieftin în comparaţie cu cele deja folosite în schemele aprobate oficial ar face minuni în doar 48 ore, cel mai mare atu care i se atribuie fiind acela că opreşte replicarea virusului SARS-CoV-2, părerile medicilor din România sunt împărţite. În timp ce unii contestă cu vehemenţă folosirea lui, avertizând că există riscuri încă necuantificate, inclusiv risc de cancer, alţii îl recomandă de luni bune, încă din vremea în care articole de presă, dar şi ştiinţifice, din SUA au ajuns şi în mediul academic românesc. În ultimele zile însă, discuţiile purtate în şoaptă au fost abandonate şi s-a vorbit pe şleau despre potenţialul acestui medicament în tratarea COVID-19. Aşa s-a ajuns ca în câteva zile farmaciile veterinare să nu mai aibă pe rafturi Ivermectină, iar distribuitorii să nu mai poată, la rândul lor, onora comenzile.

„Nu mai este, nu-l mai găsiţi în România. Au golit toate depozitele. Şi aşa cantitatea era mică, pentru că era limitat consumul. Produsul conţine o substanţă numită Ivermectină, e pulvis în tablete, flacon cu 50 tablete, şi se ia o tabletă pentru 10 kilograme la animale, iar americanii folosesc 2 mg/10 kilograme, adică mai puţin, la om. Noi le-am dat două zile consecutive şi l-am repetat la o lună. În lume este cunoscut ca medicament antiparazitar intern. Nu ştia nimeni dintre noi că are efect şi antiviral. Eu de două luni-jumătate - trei ştiam asta“, a declarat pentru „Adevărul“ medicul veterinar Ioan Bozgă.

Şi în România, spun medici veterinari pe şoptite, sunt destui oameni care deja l-au folosit, conform unei scheme disponibile în articole din străinătate, aceştia lăudându-i eficienţa. Când vine vorba de a face totul public, însă, apar imediat reţinerile, având în vedere că nu este cunoscut nici măcar dacă Ivermectina face în România obiectul vreunui studiu clinic. „Eu predau la studenţi Microbiologia şi eram obligat să mă documentez, pentru că mi-au pus studenţii întrebări. Unele articole sunt de cercetare ştiinţifică pură, altele sunt articole de presă, în limba engleză, pe care le-am pus la dispoziţie“, a mai spus dr. Bozgă.

„Producătorul o producea cu 14 sau 15 lei flaconul de 50 tablete“

De la neîncrederea totală în „experiment“, cei la urechile cărora a ajuns informaţia despre folosirea Ivermectinei în tratarea COVID-19 au trecut în cealaltă extremă, golind pur şi simplu farmaciile.

„Producătorul o producea cu 14 sau 15 lei flaconul de 50 tablete. Unele farmacii o vindeau cu 40, altele cu 20, altele cu 50 de lei. De trei-patru zile nu mai e deloc“, a mai spus dr. Bozgă, informaţie confirmată şi de medicul veterinar Eugen Neaşcu, reprezentantul unui lanţ de farmacii veterinare.

„Ieri mai era un flacon într-o farmacie. De câteva zile nu mai sunt, nici în farmacie, nici în depozite, s-a vândut. (...) Ieri m-a sunat un coleg de la Craiova, apoi alţii. Am auzit ceva, dar nu eram foarte atent la treaba asta. Astăzi a mai venit un coleg, că vrea şi el. Da, acum, în ultimele zile a fost o cerere mai mare, noi am avut 50 de flacoane, dar s-au vândut într-o săptămână“, a declarat dr. Neacşu, precizând că la cabinetul veterinar foloseşte destul de rar acest produs şi în niciun caz sub formă de tablete, ci injectabil. Iar asta pentru că pe piaţă sunt antiparazitare mai eficiente, spune medicul, şi cu mai puţine riscuri.

„Eu îl folosec foarte rar. Injectabil folosesc, în niciun caz n-am folosit comprimatele, pentru că nu este practic. Se absoarbe mai bine, mai repede. Numai prin farmacii vin şi cumpără oamenii, tratează animalele de râie, de... Eu nu folosesc Ivermectina decât foarte puţin, injectabilă, folosesc alte produse care să acopere bolile astea parazitare. Pentru că e toxică şi pentru ficatul animalului, darămite pentru om. Nici eu nu mi-am făcut rezervă de Ivermectină, mi-e teamă. Are nişte reziduuri acolo, pentru ficat, pentru rinichi... Nu s-au făcut studii şi nu este acceptat în Comunitate, în Europa, am văzut că în America s-au făcut nişte studii. Nu m-am interesat pentru că m-am ferit de produs“, a mai spus medicul veterinar Eugen Neacşu.

Distribuitorii au anunţat, la rândul lor, că ar putea onora noi comenzi pentru Ivermectină de-abia după prima decadă a lunii februarie 2021, pentru că producătorul din România nu mai are pe stoc.

„Ar fi bine să nu împreunăm regnul animal cu specia umană“

Medicii care tratează pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 au temeri mari când vine vorba de receptivitatea populaţiei la fel şi fel de tratamente-minune. Spun că există deja îngrijorarea că o mare parte din populaţia pozitivă se testează acasă şi se tratează după cum indică „doctorul GOOGLE“, evitând până şi medicul de familie. Cât despre Ivermectină, ar trebui să fim cel puţin precauţi.

„Ivermectina este un medicament aprobat pentru uz veterinar. În primul rând, medicamentele care sunt aprobate pentru uz uman au un anumit proces de aprobare şi anumite teste care se fac. Ar fi bine să nu împreunăm regnul animal cu specia umană şi să nu ne tratăm după ureche pentru că a auzit cineva că acest medicament poate face minuni. Poate face minuni în cazul regnului animal, deocamdată la noi nu este testat acest medicament, drept urmare, ar trebui să urmăm calea firească, să ne vaccinăm şi să vedem după aceea ce urmează. Deocamdată, sunt foarte multe medicamente în teste, chiar pentru COVID“, a declarat medicul de familie Dorian Costescu, avertizând că folosirea acestui medicament de uz veterinar ar putea avea chiar „repercusiuni fatale“.

