Cum se pune cruce excelenţei şcolare. Finanţarea a fost redusă drastic, profesorii caută resurse „în privat”

Început anul trecut, când Centrul de Excelenţă Olt, ca toate centrele din ţară, a trecut printr-o modificare legislativă din administrarea autorităţilor locale în cea a IŞJ Olt, calvarul funcţionării centrului din Olt pare să se lungească.

De la 24 norme (o normă are 18 ore) la plata cu ora destinate, teoretic, celor mai buni profesori din judeţ, care şi-au asumat să pregătească suplimentar elevii capabili de performanţă independent de activitatea de la clasă, s-a ajuns la doar 0,5 norme, ceea ce înseamnă 9 ore săptămânal, care vor fi predate de patru profesori.

Anunţul privind formarea a patru grupe de performeri, două de Limba Română (doar gimnaziu), două de Matematică (gimnaziu şi liceu), a fost postat de IŞJ Olt pe site-ul propriu, pentru că site-ul centrului a fost suspendat în urma unui incident bizar (pe site a apărut o reclamă deocheată) şi nu s-a mai activat de atunci.

Nici problema sediului (Primăria Slatina a construit chiar o clădire nouă pentru Centrul de Excelenţă, în vremea când acesta se afla în administrare locală) nu este lămurită, iar cei trei angajaţi permanenţi au fost concediaţi în luna decembrie.

Între timp directorul vechi, prof. Aurelia Tănase, s-a pensionat, iar noul director, plătit ca atare, are în subordine un contabil cu 0,25 norme şi pe cei patru profesori care urmează să fie selectaţi, care însumat ajung la 0,5 norme/plata cu ora.

„A fost modificat ordinul de funcţionare, acum au trecut de Ministerul Educaţiei. Ele, până acum, aveau finanţare de la consiliile locale pe raza cărora funcţionau grupele. Acum, trecând de Ministerul Educaţiei, normele au fost aprobate conform normelor care sunt aprobate la nivel de judeţ Olt. Drept pentru care nouă ne-au revenit 0,5 norme, asta însemnând 9 ore. Pentru că norma este redusă, am hotărât anul acesta să facem două grupe, de Matematică şi de Română, iar profesorii care vor preda la Centrul de Excelenţă vor fi plătiţi la plata cu ora, adică patru ore pentru Română şi cinci ore pentru Matematică. Asta pentru început“, spune noul director, Vanina Badea, un profesor care a revenit la catedră după patru ani petrecuţi în funcţia de viceprimar la Balş şi o scurtă perioadă, după alegerile locale, ca inspector şcolar şi, respectiv, director al Casei Corpului Didactic.

Testul de selecţie, sâmbătă, 6 februarie

Trecerea Centrului de Excelenţă Olt din administrare locală în strcutura Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în toamna trecută, a dus în primă fază la anularea selecţiei elevilor capabili de performanţă, care se realiza tradiţional în semestrul I.

S-a pus în discuţie chiar funcţionarea centrului, pentru că preluarea în structura IŞJ însemna ca şefii să identifice în propria schemă posturi disponibile, finanţate, care să fie alocate excelenţei. S-au iscat discuţii aprige, s-au promis soluţii, iar de câteva zile, pe site-ul IŞJ Olt a apărut anunţul privind selecţia elevilor capabili de performanţă.

Astfel, până pe 5 februarie elevii interesaţi se pot înscrie online, iar în 6 februarie urmează să aibă loc selecţia. Conform informaţiilor noului director, până marţi erau înscrişi 131 elevi, dintre aceştia 60 pentru Matematică.

Elevii au la dispoziţie, în anunţul de selecţie, şi programa pentru fiecare an de studiu. În 7 februarie se vor anunţa rezultatele înainte de contestaţii, iar în 9 februarie, la o zi de la revenirea în bănci, rezultatele finale. Sunt disponibile, cel puţin teoretic, doar 60 de locuri, iar elevii cu cele mai bune rezultate vor face pregătire online cu patru profesori care urmează şi aceştia să fie selectaţi.

Din nou cu mâna întinsă la consiliile locale

Perspectivele nu sunt foarte clare, oricât se încearcă să se inducă altceva, nici pentru anul şcolar viitor. În legislaţie se prevede posibilitatea finanţării şi din alte surse, iar directorul actual spune că se va îndrepta cu cereri către consiliile locale. Asta pentru că, în vremurile bune, centrul de excelenţă avea grupe şi la nivelul oraşelor.

„Ţinând cont că anul şcolar este în curs, ne vom focusa foarte mult să atragem fonduri pe finanţare extrabugetară şi finanţare completară, pentru a putea să dezvoltăm centrul acesta. Eu trebuie să recunosc că nu am fost familiarizată cu centrul de excelenţă. Ei nici nu puteau să aprobe mai multe norme, pentru că era vorba de normele aprobate pe judeţ. Asta nu înseamnă că ele vor rămâne aşa. A fost acum situaţia asta. De la toamnă, din anul şcolar viitor, se vor căuta soluţii pentru a se mări centrul de excelenţă. Eu şi prin planul de şcolarizare, pentru că noi suntem obligaţi să dăm planul în acesată perioadă, am cerut mult mai multe grupe. A fost aprobat planul de şcolarizare prin Consiliul de Administraţie al IŞJ-ului şi am gândit că fiind aprobat, normal că se vor găsi posturi“, a mai spus Badea, precizând că de anul viitor se vor regăsi grupe şi pentru Fizică, Chimie, Geografie etc.

„Am cerut mai multe, pe discipline pentru care ştiam că există şi dorinţă şi există şi rezultate. Conform regulamentulu de funcţionarei, nouă ne permite finanţare complementară şi de la consiliile locale, dar urmează să vedem pe ce poate să fie îndreptată, dacă se poate îndrepta şi pe plata profesorilor care vor activa în oraşele respective pe grupele pe care şi le vor face. Dacă se poate aşa ceva, eu voi face toate diliginţele către consiliile locale chiar în perioada aceasta, pentru atragerea de fonduri exrabugetare pentru anul şcolar următor“, a mai spus noul director.

