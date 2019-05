Cum a luat UDMR în Olt mai multe voturi decât ProDemo, PSR sau PRU. „Sincer, şi noi am fost şocaţi“

În judeţul Olt au votat la Alegerile Europarlamentare de duminică 187.005 alegători (din 366.669 înscrişi în liste), adică peste jumătate (51,02%), cu peste 10.000 mai mulţi decât în urmă cu 5 ani, la acelaşi tip de scrutin. Şi atunci, însă, prezenţa la urne a fost foarte mare în Olt (48%), cea mai mare din ţară chiar.

Rezultatul obţinut de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) în Olt, un judeţ unde la ultimul recensământ (în 2011) erau 66 etnici maghiari (iar numărul etnicilor maghiari a scăzut constant, conform datelor recensămintelor organizate de-a lungul anilor), a uimit însă de această dată, înregistrând la numărătoare 877 voturi, faţă de 116 cu cinci ani în urmă, mai multe decât Partidul Prodemo (820), Partidul Socialist Român, care avea în trecut un electorat fidel (796), Partidul Social Democrat Independent (485), Partidul România Unită (671), Blocul Unităţii Naţionale (263) şi candidatul independent Peter Costea (686). Rezultatul i-a uimit până şi pe cei care s-au ocupat de delegarea reprezentanţilor în secţii, care caută acum explicaţii.

Reprezentantul în BEJ, o româncă get-beget

UDMR rar a avut în Biroul Electoral Judeţean reprezentanţi din rândul etniei, tradiţional între partidele care organizează alegerile şi formaţiunea etnicilor maghiari fiind parafate înţelegeri pentru a delega reprezentanţi în secţii. De cele mai multe ori o face partidul aflat la putere, sau aliaţii săi. De data aceasta a fost rândul ALDE, iar reprezentantul UDMR în Biroul Electoral Judeţean la aceste alegeri a fost Cristina Drăgulescu, o apropiată de ALDE. ALDE ar fi delegat reprezentanţi în peste 200 de secţii, din totalul celor 380 din judeţul Olt, spune un membru din cadrul Biroului Electoral Judeţean. Alte partide care au beneficiat şi acestea de lipsa de interes a UDMR pentru a-şi trimite oameni care să le apere interesele au mai fost PMP (văduvit de reprezentanţi proprii la tragerea la sorţi) şi UNPR, care şi aceştia şi-au trimis astfel oameni în secţii.

Surprizele ar fi venit, însă, chiar de la începutul zilei. „Au fost şi secţii în care nu s-au prezentat oamenii desemnaţi iniţial. Ne-au sunat preşedinţii în ziua votului şi n-au mai putut fi înlocuiţi, cine să aibă ştampilă?! (n.r. – din partea UDMR)“, spune un alt delegat la alegerile care tocmai s-au încheiat, din BEJ Olt.

Calculele partidelor care beneficiază de posibilitatea de a-şi dubla, practic, astfel, oamenii în secţii sunt următoarele: pe de o parte controlul în cadrul secţiei, pe de alta, voturile astfel obţinute din partea delegaţilor, care se simt cel puţin moral datori să răsplătească desemnarea în acea poziţie. Statul român recompensează participarea ca membru într-o comisie de votare cu 250 de lei. Dacă până acum votul îl dădeau celor care, în mod efectiv, îi numeau în secţii (organizatorii alegerilor), cel mai probabil de data aceasta în anumite cazuri s-a dat UDMR.

„Sincer, şi noi am fost uimiţi“, spun cei care, altfel, i-au numit în secţii pe delegaţi, şi care exclud orice înţelegere, constatând că UDMR a adunat mai multe voturi decât la oricare dintre alegerile de până acum. Media de voturi obţinute în Olt raportat la numărul de secţii este de 2,3 voturi/secţie pentru UDMR, însă în peste 66 de secţii nu s-a înregistrat nici măcar un vot în contul maghiarilor.

Cele mai multe voturi pentru UDMR, 14, s-au adunat într-o secţie din Slatina, organizată la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“. Explicaţia ar fi legată, conform opiniei unui delegat dintr-o secţie vecină, de numărul mare de alegători cu educaţie precară, care locuiesc în cel mai oropsit cartier al Slatinei. Din totalul celor 1.800 înscrişi în liste, mulţi sunt oameni care nu au mai trecut pe la şcoală de foarte devreme. „Sunt oameni care nu ştiu să scrie, să citească, se putea greşi foarte uşor, probabil pe altceva au vrut să pună ştampila“, spune delegatul consultat.

În alte secţii, din mediul rural majoritatea, s-au mai adunat câte 10, câte 9, câte 8 voturi etc. La Bălteni, de exemplu, s-au găsit în urne 8 buletine de vot ştampilate pentru UDMR. „Noi n-avem niciun ungur aici, au greşit, cred. Noi am avut şi pentru Gregoriana Carmen Tudoran, şi cine a auzit de ea, cinea a văzut-o pe la televizor, pe undeva?! Cred că au greşit“, a spus primarul comunei, Tudor Marineaţă. Un alt funcţionar din primăria Bălteni, care a asistat la discuţie, are la rândul său o altă explicaţie: „Avem o doamnă din Mureş, poate dumneaei să fi votat, dar 8 voturi nu cred, totuşi“.

Alegătorii au putut găsi lista de candidaţi a UDMR pe pagina 2 de pe buletinul de vot, alături de PSD, Alianţa 2020 USR-Plus şi Pro România.

