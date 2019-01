Cum se împiedică programul Mangaliţa: „Dacă în două săptămâni nu vin să-i ia, îi voi vinde pe piaţa liberă“

Programul naţional prin care Ministerul Agriculturii îşi propunea revigorarea raselor autohtone Bazna şi Mangaliţa, lăudând calităţile superioare ale cărnii de porc şi produselor din cele două rase, continuat şi în acest an, se împiedică în „amănunte“.



Primul fermier din Olt care a dus purceii din rasa Mangaliţa preluaţi în primăvara trecută la 130 kilograme, conform condiţiilor impuse, se vede acum în imposibilitatea de a-i livra către procesator, care i-a răspuns că deocamdată nu are comenzi.

Traian Gârtan, un fermier din localitatea Slătioara, judeţul Olt, a preluat în luna mai a anului trecut opt purcei din rasa Mangaliţa, din judeţul Gorj, la acel moment producându-se chiar un mic scandal, motivat de faptul că fermierii înscrişi în program, din judeţul Gorj, s-au văzut ocoliţi de furnizorii de purcei pentru motivul simplu că în judeţul lor niciun procesator (abator) nu a fost interesat de program şi acolo, din acest motiv, nu s-au putut livra. Cert este că mai mulţi purcei din Gorj au ajuns la crescători din Olt, printre aceştia numărându-se şi Traian Gârtan. După nouă luni în care au fost îngrijiţi în ferma olteanului, atingând limita de 130 kilograme, impusă de norme, fermierul a cerut să livreze jumătate (de asemenea norma impusă de program) către procesator, rămânând ca pe ceilalţi patru să-i păstreze pentru reproducţie şi să poată livra, la rândul lui, purcei din rasa Mangaliţa. Cele două calităţi, de crescător de Mangaliţa şi de furnizor de purcei, nu le poate, însă, cumula.

De la abator, răspunsul a venit că nu-i poate, deocamdată, prelua cei patru porci, pentru că nu există comenzi pentru carnea de Mangaliţa. Asta în condiţiile în care în reţele mari de supermarket-uri preţul cărnii de Mangaliţa depăşeşte serios 40 lei/kilogram.

„Eu am o problemă, credeţi-mă, pentru că porcii ăştia mănâncă, o să mai stau o săptămână-două şi-i vând pe piaţa liberă. (...) În magazin a ajuns şi cu 40-50 de lei, vă daţi seama, se cumpără şi cu suta de grame... Noi trebuie să ne gândim ca programul să ducă la maxim 20-25 de lei kilogramul la consumator. Preţul la Mangaliţa, în supermarket şi în magazine, este foarte mare. Mie îmi dă 11 lei pe kilogram, în viu, procesatorul îl sacrifică şi-l livrează mai departe cu 20-25 lei, mai pune adaos, ce mai pune, dar vă daţi seama că la consumator ajunge cu 40-50 de lei? Deci pleacă de la mine cu 11 lei, hai, 15 lei în carcasă, până-n 20 de lei, şi-ajunge la consumator la 40“, s-a declarat revoltat fermierul, care spune că fiecare zi în plus în care îi îngrijeşte îl costă.

„Sunt opt, mănâncă un sac de boabe pe zi, e 600 de lei tona de furaje. În plus, eu nu pot să livrez purcei, am trei scroafe gestante acum, atâta timp cât sunt cuprins în program ca şi crescător de Mangaliţa“, a mai spus fermierul.

Directorul Direcţiei de Agroicultură Judeţene, Dragoş Drăghicescu, a explicat că fermierul a semnat, la preluarea purceilor, un contract direct cu procesatorul, iar în baza acelui contract, procesatorul este obligat să-i preia porcii când aceştia au minimum 130 kilograme şi să-i achite cei 11 lei/kg.

„La mine n-a ajuns nimeni, nici Gârtan, nici abatorul, nici nimeni. (...) Fermierul anunţă, or pe noi, or abatorul, iar abatorul trebuie să trimită o maşină autorizată să ridice cei patru porci, pentru că nu se transportă decât cu vehicul autorizat DSVSA. Se cântăresc la abator, se face un proces verbal şi abatorul îi plăteşte conform contractului pe care l-a încheiat cu acel crescător. Noi n-avem scris de la nimeni. Ce să fac, să mă duc să-i iau eu porcii, având în vedere că ei aşa doresc să procedeze?“, a fost reacţia directorului DAJ Olt.

„Dacă-mi spune cineva unde-i duc...“

Reprezentantul abatorului, care ar trebui,conform contractului, să preia porcii, şi care, în fapt, în Olt asigură doar sacrificarea, nu şi procesarea, carnea fiind mai departe livrată către un procesator din Dolj, recunoşate că la acest moment este o problemă în piaţă. „Gândiţi-vă că la momentul ăsta când vorbim, carnea de porc normal e 4 lei/kilogram în viu, e 7 lei carcasa. La Mangaliţa e 17 lei carcasa. Cine se înghesuie să îi ia? Eu, oricum, am intrat în acest program mai mult pentru a-l ajuta pe domnul director (n.r. – al DAJ Olt), pentru că eu nici nu aveam dreptul să primesc spre sacrificare porci de la populaţie, dar celelalte două abatoare au refuzat. Pentru a-i sacrifica îmi trebuie linie separată, carnea asta nu trebuie să se atingă de nimic. Opresc totul, 200 de porci, pentru cei patru porci. Aş face şi asta, nu e o problemă, dar dacă-mi spune mie cineva unde-i duc...!“, a răspuns reprezentantul abatorului din Olt inclus în program, precizând că procesatorul din Olt, are are o mică linie de prelucrare a cărnii de Mangaliţa, îşi va relua activitatea în martie. Pe de altă parte, tot reprezentantul abatorului pune la îndoială şi greutatea la care ar fi ajuns porcii fermierului în discuţie.

„130 de kilograme nu cred că au, poate 120, pe-acolo. Să ajungă la 140-150, nu va fi o problemă“, a mai spus reprezentantul firmei Simona S.R.L..

