Cum poate distruge o viaţă bullying-ul pe internet: „Mă priveau în scârbă la şcoală, stăteau distanţaţi“

În 2019, A.G. era elevă în clasa a XI-a la un liceu teoretic din Slatina. Avea un prieten cu un an mai mare, elev la acelaşi liceu. S-au înţeles bine la începutul relaţiei, însă după doar două luni lucrurile au degenerat. Deşi fusese avertizată, fata n-a crezut că „băiatul rău“ de care era îndrăgostită nu poate fi altfel decât rău. Convinsă în cele din urmă de comportamentul băiatului, A. l-a anunţat după mai bine de şase luni de relaţie că se despart. De aici au urmat luni de coşmar.

Băiatul a început să o şantajeze cu fotografii în ipostaze intime. Fata a aflat că o întâlnire din dormitorul tânărului a fost filmată pe ascuns, iar de aici s-a pornit un tăvălug pe care la un moment dat doar spera că l-ar mai putea opri.

„Prietenul“ i-a cerut o ultimă întâlnire, cu promisiunea că totul va lua sfârşit. I-a furat în schimb telefonul, a bătut-o şi a anunţat-o că nu are nimeni ce să-i facă.

Culmea, după o primă plângere înregistrată la Poliţie, fata a simţit pe pielea ei că fostul ei prieten ar putea avea dreptate. Poliţistul a consemnat că băiatul a închis-o în cameră la ultima întâlnire (de faţă fusese chiar mama tânărului) şi a agresat-o fizic, dar nu şi că i-a furat fetei telefonul mobil. Telefonul, de altfel, nu a apărut nici până astăzi.

Fotografii şi imagini video postate de pe contul fetei

Coşmarul s-a dezlănţuit deodată. Fostul prieten a început să posteze pe contul acesteia de Facebook fotografii sensibile. Contul a fost raportat şi blocat, în schimb tânărul a deschis multe altele, fie cu numele fetei, fie doar cu prenumele ei şi alte nume, dar cu imagini în care apărea eleva în ipostaze intime şi cu nume fictive. Nici măcar intervenţia la Poliţie nu a fost în măsură să stopeze avalanşa de postări. Luni de zile tânărul a continuat să o hărţuiască pe A. fără ca cineva să intervină eficient. Mai mult, băiatul apărea la poarta familiei fetei, ostentativ, în demersul vădit de a-i arăta „cine-i şeful“. I-a trimis chiar un mesaj mamei fetei în care o anunţă că, dacă vrea, o va scoate pe tânără din ţară, fata având 18 ani împliniţi.

Postările au continuat pe Facebook, Instagram şi Snapchat până când plângerile familiei au ajuns în cele din urmă în mâna unui procuror şi de aici lucrurile au luat o altă întorsătură.

„«Uite, asta e aia care a apărut dezbrăcată pe Facebook şi peste tot!»“

Ceea ce, cel mai probabil, a salvat-o pe tânără a fost relaţia foarte bună pe care o are cu părinţii. Aceştia i-au fost alături din primul moment, au însoţit-o la poliţie, au dus-o la psiholog. Din mai 2019, de când au început postările, A. a mers la şcoală doar câteva ori, cât să poată să obţină note pentru a-i fi încheiate mediile, fiind însoţită de unul dintre părinţi. Mergea la cancelarie, evita să-şi întâlnească colegii, vorbea cu fiecare profesor în parte. Mama i-a fost alături, apoi, şi în pauze. Mersul la şcoală a fost, de altfel, un coşmar. Pe de o parte era teama că va da ochii cu tânărul, şi el elev la acelaşi liceu până la sfârşitul anului şcolar 2018/2019, pe de alta avea de înfruntat privirile celor care văzuseră imaginile viralizate.

Responsabilii şcolii au lăsat lucrurile să curgă de la sine şi fără voie au continuat bullyingul. Este şi motivul pentru care acum apărătorul fetei a cerut în numele acesteia despăgubiri morale.

„Era arătată cu degetul: «Uite, asta e aia care a apărut dezbrăcată pe Facebook şi peste tot!». Şi nimeni nu a crezut-o. Şi astăzi situaţia este la fel. Pentru că nimeni nu a crezut-o că i-a luat telefonul, că i-a luat pozele, că a filmat-o fără să ştie ea... Nimeni nu a crezut-o. (...) Nu s-a luat măsura de a fi mutată la altă şcoală, asta nu, nu s-a considerat că ar fi o abatere disciplinară sau altceva de genul ăsta, pur şi simplu ea era marginalizată... O atitudine de ignorare totală şi de a fi privită ca, de fapt, ea fiind vinovată şi nu el“, a precizat pentru Adevărul avocata tinerei, Corina Chilom.

„Eu am aflat de la mama ei că sunt problemele astea“

Fosta dirigintă a tinerei, prof. Anca Şerban, spune că nu a simţit că la nivelul clasei fata ar fi fost supusă criticilor. A aflat de problemele pe care le întâmpină tânăra nu de la colegi, deşi imaginile circulau pe reţelele sociale, ci de la mama elevei, care a venit, a explicat totul şi au stabilit ca fata să rămână pentru o vreme acasă. Era final de clasa a XI-a. Măsura a fost însă pentru a nu mai lua contact cu băiatul, încă elev al liceului, nu pentru că fata era supusă bullying-ului colegilor, spune diriginta. „Nu cred că o priveau toţi cu reticenţă, cred că ea s-a îndepărtat de colegi, probabil nu ştia cum să reacţioneze. Era afectată de situaţie, într-adevăr. Le-am sugerat să vorbească frumos cu ea, însă nu am sesizat asta la nivelul clasei, că cineva ar fi vorbit altfel cu ea, sau să o marginalizeze“, şi-a amintit fosta dirigintă. Atitudinea fetei chiar s-ar fi relaxat în colectivul clasei în anul şcolar următor, în clasa a XII-a, când ar fi participat chiar la câteva aniversări ale colegilor, asta până la momentul declanşării pandemiei şi al trecerii cursurilor în online.

Cât despre faptul că atât colegii, cât şi profesorii, s-ar feri să ofere mărturie în instanţă, de teama tânărului, care ar fi fost un elev problemă, fosta dirigintă a tinerei spune că în niciun caz nu este vorba de teamă, ci pur şi simplu, în cazul profesorilor, cel puţin, de lipsa informaţiilor, având în vedere că respectivul conflict s-a consumat în afara şcolii.

„Toţi au zis că e şi vina mea“

Nici despăgubirile morale nu o vor face, însă, pe A. să-şi învingă reacţiile involuntare pe care le are la vederea tânărului, sau teama care încă o stăpâneşte. „Când l-a văzut în sala de judecată a început să tremure, numai că deja este trecută prin terapia pe care a făcut-o, a trecut şi ceva timp, s-a mai maturizat, a crescut, a fost perioada în care n-a mai făcut el nimic... Probabil că el a fost avertizat şi de părinţi, şi de avocaţi, să stea liniştit“, a mai spus av. Chilom.

„La şcoală nu m-am dus, m-am dus o săptămână în clasa a XI-a să pot să-mi dau teste şi ce am mai avut. Apoi, în clasa a XII-a, mă duceam, dar mai rar, mai venea pe acolo, mă urmărea... Tot de frica lui evitam, ca să nu vină. De câteva ori, mergeam să-mi iau de mâncare şi el mă aştepta în faţa şcolii, mă înjura, tot felul de chestii... Colegii şi profesorii m-au privit mai în scârbă, mai distanţaţi... Nu m-a susţinut nimeni, toată lume a zis că nu se bagă, le e frică de el... La şcoală făcea mereu probleme, înjura profesorii, vorbea urât cu ei, era dat afară de la ore... Am avut prietene care ştiau prin ce am trecut, dar când am încercat să discut cu ele nu s-au băgat, de frica lui. După chestia asta nu au mai vorbit cu mine, eram pe cont propriu. Stăteam singură în bancă... Toţi au zis că e şi vina mea într-un fel. Că şi eu am stat cu el, că ... Mulţi oricum n-au crezut ce a făcut el, dar acuma...“, spune A., pentru care pe de o parte trimiterea în judecată, iar pe de alta pedeapsa aşteptată pentru cel care a chinuit-o luni de zile, sunt victorii reale şi dovada în faţa celorlalţi că nu a minţit. Spune că şi-ar dori ca toate victimele să aibă curajul să lupte până la capăt.

Surpriza enormă de la termenul de judecată

Fata a absolvit anul trecut liceul. A fost un an şcolar deosebit de greu, pe care însă l-a încheiat cu bine, acum fiind studentă la Facultatea de Drept. Chiar şi cu un ordin de restricţie împotriva băiatului în buzunar, tânăra tot a avut câteva confruntări cu acesta în acea perioadă. Lucrurile s-au liniştit când în sfârşit a început ancheta procurorilor DIICOT, iar când dosarul a fost trimis în judecată tânărul a avut certitudinea că nu mai e de joacă. Surpriza enormă a venit în schimb miercuri, 14 aprilie, la primul termen pe fond. Tânărul, judecat pentru trei infracţiuni – furt, acces ilegal la un sistem informatic şi violarea vieţii private – şi-a recunoscut faptele. Pentru fată şi pentru avocatul apărării a fost un adevărat şoc, pentru că băiatul a negat constant, în tot acest timp, că ar fi săvârşit acele fapte, deşi la dosar s-au adunat dovezi covârşitoare. Este, însă, un joc, consideră A., convinsă că tânărul e interesat doar să scape cu o pedeapsă mai mică.

Avocata Corina Chilom spune că şi-ar dori ca acest caz să fie şi un semnal de alarmă, pentru că sunt multe alte victime (inclusiv victime ale tânărului în cauză) ale abuzului de acest tip care nu găsesc puterea să meargă până la capăt, convinse fiind că nu au ce să facă. „Dacă nu va primi nicio pedeapsă, şi sper să nu se-ntâmple acest lucru, el nu va învăţa nicio lecţie. Şi nici el şi nici alte persoane care vor spune – «Uite, el a reuşit, nu a primit nicio pedeapsă, hai să facem cât putem!». Alte fete care vor trece prin aşa ceva cu atât mai mult nu vor avea curaj să vorbească sau să ia măsuri împotriva unor astfel de copii, băieţi, bărbaţi, ce-or fi, pentru că pot fi şi bărbaţi mult mai mari. (...) A. este un caz fericit, dacă pot să spun aşa, care a avut părinţii aproape şi au susţinut-o foarte mult. Sunt şi alţi părinţi, ai altor fete, care dau vina pe ele, nu înţeleg sub nicio formă că se poate întâmpla fără voia fetei şi se ajunge să fie mult mai rău“, a conchis avocatul.

