Cum ne creştem imunitatea. Obiceiul care ne scapă de complicaţii: „Creşte circulaţia locală la nivelul membrelor, la nivelul plămânilor“

Primul val de viroze şi-a făcut deja apariţia, cabinetele medicilor de familie, în principal, fiind asaltate de pacienţi. Dacă circulaţia virusurilor nu o putem controla, ce putem face, spun medicii, este să ne pregătim organismul să treacă uşor peste eventualele episoade de boală.

O imunitate de fier ar trebui să fie permanent obiectivul nostru iar aceasta se obţine în primul rând asigurând organismului vitaminele de care are nevoie şi pe care, spune medicul de familie Viorel Dumitrescu, le luăm dintr-o alimentaţie sănătoasă din care nu lipseşte consumul de fructe şi legume, preferabil cele de sezon. Cum pieţele sunt pline, consumul de alimente proaspete ar trebui să fie la îndemâna fiecăruia, dintre produsele cu un mare conţinut de vitamina C (recunoscută pentru rolul extraordinar pe care-l joacă în refacerea organismului), pătrunjelul, spre exmplu, fiind o alegere extraordinară. Îl putem folosi în salate, dar şi pentru ciorbe şi alte mâncăruri, având, însă, grijă, să nu-l fierbem, pentru că prin fierbere vitamina C se distruge.

Cel puţin la fel de importantă pentru creşterea imunităţii este şi mişcarea. O jumătate de oră pentru cei care, din diverse motive, nu reuşesc mai mult, de mişcare în aer liber, zilnic, este aproape obligatorie, indiferent că înseamnă plimbări, mers alert sau chiar alergare. „Mişcarea e foarte importantă, mai ales pentru persoanele care sunt mai sedentare. Ne stimulează şi sistemul imunitar, crescând circulaţia locală la nivelul membrelor, al plămânilor, al organelor, cel puţin câte-o jumătate de oră zilnic ar fi nevoie“, recomandă medicul.

„Cel mai bun mijloc de creştere a imunităţii este vaccinul“

Vaccinarea rămâne, mai spune dr. Dumitrescu, cel mai important mijloc de creştere a imunităţii, iar această perioadă este cea propice. „Cel mai bun mijloc de creştere a imunităţii este vaccinul. Vaccinul produce formarea de anticorpi, anticorpii ne apără, la rândul lor, de boală, asta de fapt înseamnă imunitate, restul sunt nespecifice. Aceasta este cea mai bună perioadă petru vaccinare, pentru că vom prinde sezonul rece şi de recrudescenţă a bolilor inflamatorii exact în creşterea maximă. Eu recomand vaccinurile care conţin patru tulpini, să fim atenţi însă să nu fie expirate, pentru că în farmacii mai sunt şi de anul trecut“, a precizat medicul.

De asemenea, regulile de care medicii vorbesc de fiecare dată, altfel gesturi fireşti, sunt cel puţin la fel de importante. Să nu ne ferim să deschidem larg ferestrele pentru a aerisi încăperea, să avem grijă să ne spălăm pe mâini ori de câte ori este nevoie, dar în special după ce am intrat în contact cu persoane afectate de viroze, să ne îmbrăcăm adecvat pentru vremea de afară, să evităm aglomerările, iar în cazul în care ne confruntăm cu o epidemie, să purtăm mască de protecţie, deşi această metodă de precauţie ne apără în proporţie de doar 20-30%.