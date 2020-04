Cum sunt condiţiile de carantinare în Olt. Un restaurant a fost închis, un hotel nu mai poate folosi câteva camere. Raţ: „La mine au găsit alimente neetichetate“

Controlul a vizat spaţiile în care sunt găzduite persoanele aflate în carantină, peste 200, încă, în judeţul Olt. Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au controlat atât spaţiile de cazare, cât şi bucătăriile în care se prepară hrana pentru carantinaţi, restaurantul Casa Domnească, cel care livrează mâncare pentru mai multe spaţii de carantină, fiind închis pe o perioadă de până la 6 luni.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) continuă seria de acţiuni de control, la nivelul întregii ţări, pentru a verifica modul în care comercianţii îndeplinesc prevederile Ordonanţelor militare adoptate până în acest moment, menite să prevină răspândirea noului coronavirus Covid-19, precum şi felul în care respectă drepturile consumatorilor. (...) În urma acţiunilor desfăşurate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 65.000 lei societăţilor SC Divamar Pro Holding – Casa Domnească (împreună cu măsura complementară de oprirea a activităţii până la şase luni), SC Pitic Sport SRL – Hotel Zitto (însoţită de măsura retragerii de la utilizare a întregii cantităţi de produse alimentare neconforme) şi SC Yac Tur SRL – Hotel Paradis (însoţită de măsura complementară a opririi de la utilizare a camerelor care prezintă nereguli până la remedierea deficienţelor)“, a anunţat ANPC.

Comisarii au găsit de la condiţii improprii de depozitare a alimentelor şi până la materii prime cu termenul de valabilitate depăşit, ustensile depreciate, condiţiile igienice necorespunzătoare, respectiv paviment depreciat, pereţi cu urme de grăsime, hote murdare cu urme de grăsime arsă.

„Au găsit doi peşti dorada şi două bucăţi de somon neetichetate“

Unul dintre spaţiile de carantinare controlate a fost hotelul Zytto, care îi aparţione forbalistul Răzvan Raţ. Administratorul hotelulu, tatăl fotbalsitului, a declarat pentru adevărul că autorităţile i-au aplicat o amendă de 2.000 lei pentru că au găsit în frigidere mai multe alimente care nu aveau etichetă privind perioada de valabilitate.

„Pe mine m-au amendat pentru faptul că nu aveam etichete de valabilitate dar, ce înseamnă asta: am tăiat, de exeplu, dintr-un calup de salam şi ce a rămas, fiind în termen, evident, nu am etichetat. Sau, un alt exemplu: am servit la musaca de cartofi, a mai rămas şi am pus-o la frigider, o păstram s-o mâncăm noi, personalul, nu e păcat să arunci? Şi nu i-am pus etichetă. lucruri din astea. sau, au găsit doi peşti dorada şi două bucăţi de somon, pentru că, da, până la urmă am cumpărat şi somon (la câteva zile de la primirea primelor persoane în carantină, ion raţ menţiona că printre cererile exagerate ale clienţilor săi se număra şi aceea a unui bărbat de a fi servit cu somon, pe motiv că este hipertensiv şi nu poate mânca produse din carne de porc.) (...) Dar, au dreptate, nu pot să spun că n-au dreptate. Mie mi-au dat 2.000 lei. N-au închis nimic, pentru că n-aveau de ce, a fost totul în ordine, condiţii sunt, e hotel de trei stele, curăţenia este exemplară“, a spus Ion Raţ.