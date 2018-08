Cum îi ajută pe copii şcolile de vară. „Părinţii nu mai au răbdare să se joace“

Că sunt organizate la mare sau la munte, că se desfăşoară în sălile de curs sau în curtea şcolii, şcolile de vară au devenit, în ultimii ani, o adevărată atracţie pentru elevi, chiar dacă au ocazia să se întâlnească tot cu profesorii de la clasă. Devin atractive pentru că, deşi au rostul, în bună parte, şi să le reamintească elevilor cunoştinţele predate, nu se rezumă, nici pe departe, la atât.

„Îi ajută, normal că-i ajută pe copii. Eu recomand din tot sufletul participarea. În general, în şcolile de vară, în funcţie de temă se lucrează cu copilul. De exemplu, anul trecut am fost într-o şcoală de vară cu tema „Să spunem NU drogurilor“. Eu am lucrat pe creşterea stimei de sine şi pe încredere, astfel încât anturajul să nu-l influenţeze să spună „da“ în cazul consumului de droguri. La şcolile de vară sunt profesori care pun accent pe copil şi pe problemă, în funcţie de tema propusă“, subliniază consilierul psiholog Loredana Stroiuleasa, specilist în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, unul dintre avantajele acestor activităţi.

„Profesorul are timp să se apropie de copil“

Un alt mare plus este acela că barierele dintre profesori şi elevi se topesc pe nesimţite. „Efectiv atunci profesorul are ocazia să se apropie de copil, să-l cunoască şi în alte ipostaze decât cele de la clasă, de la ora de curs. În timpul orelor sunt mulţi, programa este destul de încărcată, profesorul are de predat, dar în şcolile de vară profesorul are timp să se apropie de copil. Cu cât mai diversificate temele, cu atât mai bine, se descoperă cât mai multe laturi ale fiecăruia“, a mai spus specialistul CJRAE.

Tot şcolile de vară le oferă copiilor ocazia să se joace. Îşi fac, de obicei, noi cunoştinţe, iar adulţii au ocazia să „dea în mintea copiilor“, lucru care din ce în ce mai rar se întâmplă chiar şi cu părinţii.

„Părinţii nu mai au timp sau nu mai au răbdare să se joace cu copiii. Într-un proiect m-am jucat două zile cu copiii şi efectiv nu se săturau, un joc pe care ar putea să-l joace şi părintele, eu fac asta cu copilul meu. Am aflat, astfel, multe despre dorinţele lor, despre pasiunile lor, am putut să-i ajut legat de pasiuni, de ce-şi doresc. Cred că fiecare şcoală ar trebui să organizeze astfel de actiuvităţi. Săptămâna „Şcoala altfel“ tot pe principiul ăsta ar trebui să fie, să desfăşori cu copilul activităţi astfel încât să-l cunoşti mai bine, iar el să simtă că este locul în care nu doar învaţă aşa cum se învaţă astăzi în şcoala românească. În străinătate se pune foarte mare accent pe învăţarea prin joc, noi, din păcate, încă nu am ajuns acolo, dar inlclusiv asta se experimentează la şcoala de vară“, a mai spus psih. Loredana Stroiuleasa.