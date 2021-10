Cum au ajuns şcolile să ceară trecerea la online. Director: „Făceam hibrid în aproape toate clasele“

Conform situaţiei de luni, 11 octombrie 2021, în judeţul Olt, judeţ în care rata de infectare a depăşit 6 cazuri la mia de locuitori, 40 şcoli au cerut ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în regim online pentru următoarele două săptămâni.

Hotărârile au fost adoptate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, transmise către Inspectoratul Şcolar şi Direcţia de Sănătate Publică şi avizate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă.

S-a ajuns aici pentru că rata îmbolnăvirilor a crescut considerabil, iar cazuri noi de îmbolnăvire apăreau zilnic. Directorii au făcut, de altfel, încercări de a trece în online chiar şi anterior, însă de-abia precizările transmise de Ministerul Educaţiei în weekend le-au oferit şi calea legală.

S-a eliminat, de principiu, condiţia ca mai mult de jumătate din numărul de clase dintr-o şcoală să desfăşoara activitatea în online pentru ca măsura să se impună la nivelul întregii şcoli şi s-a permis ca pericolul să fie evaluat şi după alte criterii.

Mai mult, decizia s-a transferat la nivelul şcolii. Aşa se face că sâmbătă şi duminică directorii au fost nevoiţi să îndeplinească tot demersul birocratic şi să pună pe masa membrilor CJSU documentele necesare.

„Peste 80% dintre elevi sunt navetişti, media de vârstă în cancelarie este spre limita de pensionare“

Primii care au cerut ca toate şcolile din oraş să treacă în online pentru 14 zile au fost directorii din Caracal, în cursul săptămânii trecute. Cererea lor s-a împotmolit, însă, la nivelul decidenţilor din CJSU.

Situaţia s-a schimbat după precizările din weekend, aşa că directorii au venit direct cu hotărârile din CA. În online sunt acum, pentru două săptămâni, cu toate clasele, şcoli din tot judeţul, însă cele mai multe sunt din municipiile Slatina (unde incidenţa a ajuns, marţi, 12 octombrie, la 11,91) şi Caracal (unde rata de îmbolnăvire este de 8,29 cazuri la 1.000 locuitori).

„Eu am pus pe grupul directorilor, mi-am asumat. Duminică am stat să răspund la telefoane şi la mesaje: cum am făcut, de ce am făcut… Au mai încercat şi alţii vineri şi n-au reuşit. (…) Sâmbătă -seara am convocat consiliul profesoral. Duminică-dimineaţă la ora 9.00, pe Meet-ul din G-Suite din domeniul şcolii am avut Consiliul profesoral, iar la ora 10.00, Consiliul de Administraţie unde a intrat inclusiv reprezentantul primăriei şi unul dintre consilierii locali, elevul de clasa aXII-a…“, a explicat directorul Colegiului Tehnologic „Alexe Marin“ Slatina cum a procedat.

A înregistrat ulterior hotărârile în registrul şcolii, a întocmit adresele către IŞJ şi DSP etc.

În această şcoală erau deja în izolare: o femeie de serviciu, informaticianul, un maistru care ar fi trebuit să desfăşoare 6 ore/zi, plus mai mulţi elevi.

„Am două focare la două clase, unii de profesională de anul I şi unii de a XI-a, şi la a X-a am avut, şi un diriginte… Nu am mai riscat. Peste 80% dintre elevi sunt navetişti, media de vârstă în cancelarie la noi este spre limita de pensionare“, a mai spus prof. Diaconu despre cum a ajuns să le ceară colegilor să decidă online-ul pentru următoarele două săptămâni.

„Am avut şi 12 clase în online, în acelaşi timp“

Aceeaşi decizie a fost adoptată şi la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ Slatina. Aici au apărut constant, de la începutul anului şcolar, cazuri pozitive.

„Aveam mai multe clase, unii veneau, alţii intrau în online, mulţi copii pe acasă, răciţi, netestaţi, posibil infectaţi şi ei, mulţi contacţi cu părinţii pozitivi… Am avut şi 12 clase la un moment dat, în acelaşi timp. Cel puţin un elev, ajunsesem însă şi la doi-trei într-o clasă… Făceam hibrid în aproape toate clasele, plus că vin cu transportul local vreo 500 copii, în autobuz…, a explicat prof. Geanina Pîrvu, directorul şcolii menţionate.

Şi aici elevii, profesorii şi părinţii speră ca decizia adoptată să liniştească lucrurile, iar peste 14 zile să se poată reveni la şcoală, sau cel puţin clasele a VIII-a şi a XII-a să poată să revină.



„Sunt nişte lucruri nereglementate şi aruncate fără nicio logică pe spinarea profesorilor“

Tot cursuri online în următoarele 14 zile a decis şi Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Ion Minulescu“ Slatina, cea mai mare unitate şcolară din municipiu. Aici erau deja în online, la data adoptării hotărârii, 16 clase.

„Am considerat că este prea mare incidenţa, cazurile se-nmulţesc, plus că aveam o grămadă care spun că stau acasă, că sunt răciţi, dar test nu-şi fac, nu ştii ce au… Ne gândim că poate în 2 săptămâni mai scade incidenţa“,a precizat directorul colegiului, prof. Christian Ionescu. Pentru această decizie, culmea, părinţii, prin reprezentantul din CA, nu şi-au dat acordul, cum de altfel nu îl dau, mulţi, nici pentru testarea copiilor, cei mai mulţi invocând că se folosesc teste considerate invazive.

Cum este aşteptat ca testele pe bază de saliva să ajungă în săptămânile următoare în şcoli, lucrurile s-ar putea simplifica. La această oră nu există, în schimb, precizări privind modul cum se va face testarea.

„Să se găsească o soluţie, pentru că mi se pare anormal şi imoral să se arunce şi acest lucru în cârca profesorilor. Profesorul, pe lângă faptul că trebuie să predea, pentru că pentru asta e plătit, trebuie să vadă dacă nu cumva copilului îi e rău, dacă nu cumva tuşeşte, dacă tuşeşte – să-l trimită la cabinetul medical… Sunt nişte lucruri nereglementate şi aruncate fără nicio logică pe spinarea profesorilor“, a mai spus prof. Ionescu.

Din aceeaşi categorie lipsită de reglementări clare este şi situaţia în care profesorii bolnavi de Covid-19 sunt în concediu medical, sunt însă şi în faţa calculatorului, predându-le elevilor, iar asta pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască.

„Staţi acasă, voi, profesorii care sunteţi bolnavi, dar faceţi online. Am făcut, dar unii chiar nu pot, nu se simt bine. (…) Mai apare cealaltă problemă la care nu s-a gândit nimeni: ce se întâmplă dacă profesorul e în online şi copiii sunt la şcoală? Iarăşi nu se ştie nimic. Cine supraveghează clasa? În mod normal, în timpul unei ore, responsabilitatea pentru siguranţa elevilor, de orice fel, o are profesorul. Ce fac, să trimit femeile de serviciu? Lucrurile nu sunt puse la punct cum trebuie, îmi pare rău, dar ăsta este adevărul“, a mai spus directorul colegiului „Ion Minulescu“.

„Eu mi-aş dori să vină toată lumea la şcoală fizic, ăla este învăţământul adevărat“

Decizia de a trece în online a fost adoptată şi la Liceul Teoretic „Mihai Vioteazul“ Caracal, directorul Liviu Mitroi fiind printre directorii care ceruseră, cu alte câteva zile înainte, adoptarea măsurii pentru şcolile din tot oraşul. Argumentul care a cântărit cel mai mult, spune directorul, a fost acela că deja era afectat procesul de învăţământ mult mai mult decât se întâmplă la predarea online.

„Nu am de unde să import profesori care să-i înlocuiască pe cei bolnavi, nu pierde un copil-doi, pierd câteva clase. Dacă am profesori sănătoşi pot să predea şi online pentru o perioadă, determinată, nedeterminată, depinde de evoluţia pandemiei, dar sunt sănătoşi şi elevii au cu cine să discute, or dacă nu am profesori sănătoşi, nu are cine să le predea“, a spus directorul.

Soluţia găsită nu este deloc una care să convină, susţine dir. Mitroi, însă situaţia actuală a impus-o. „Eu nu sunt adeptul idee de online, pentru mine nu este o formă sigură de a preda/evalua corect, dar în cazul ăsta este o soluţie. Eu mi-aş dori să vină toată lumea la şcoală fizic, ăla este învăţământul adevărat, dar în situaţia asta prefer să sacrific o săptămână-două şi să fie bine pentru toată lumea, decât să fie cât mai multe cazuri şi să nu mai terminăm tot semestrul“, a conchis Mitroi.

