Cum a ajuns „avocatul PSD-ului“ agitator de serviciu la Caracal. Tonel Pop apare pe lista „analiştilor“ pe care opoziţia îi acuză că ar fi plătiţi de puterea actuală

Remus Rădoi, administratorul mai multor firme de pază cu sediul în Caracal, şi Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, sunt două personaje controversate mediatizate intens în ultimele zile în contextul fetelor răpite în judeţul Olt.

Rădoi, prezentat acum drept un interlop influent în Caracal, a practicat în urmă cu câţiva ani meseria de moderator TV.

O înregistrare existentă pe Youtube îl arată pe Rădoi, poreclit „Codiţă“, în postura de prezentator al emisiunii „Realitatea românească“, difuzată la un post de televiziune obscur din Bucureşti intitulat 6TV.

Înregistrarea datează din 2014, cu puţin timp înaintea alegerilor prezindenţiale, iar coincidenţa face ca printre invitaţi să se numere şi Tonel Pop, membru al Baroului Bucureşti, actualul avocat al familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani pe care monstrul din Caracal a declarat c-a răpit-o, violat-o şi ucis-o.

În cadrul emisiunii s-au dezbătut teme precum ordonanţa care a reglementat traseismul politic al primarilor sau orientarea „spre est“ a lui Victor Ponta. „Tonel Pop a fost, întâmplător, la emisiunea pe care o făceam. Chiar uitasem. Nu ne-am mai văzut, n-am mai vorbit de-atunci. Nu eu l-am invitat, exista un realizator de emisiune, eu doar prezentam. Nici atunci nu aveam numărul lui de telefon şi nu-l am nici acum, nu am mai vorbit. Mă cunoşteam cu proprietarii televiziunii, sunt nişte oameni, o familie super Ok, de români adevăraţi, cu principii, cu… Şi asta-i tot. Făcem în paralel şi business-ul“, a declarat acum Remus Rădoi.

Televiunea 6TV a primit licenţa de funcţionare în 2011 şi este cunoscută drept televiziunea Sectorului 6. Societatea a fost înfiinţată de primarul PSD al sectorului 6, Cristian Poteraş, între timp condamnat la 8 ani de închisoare. Printre acţionari se număra la început şi Serghei Mizil. Acum acţionar principal este unic este o femeie pe nume Olga Croitoru, care realizează o emisiune intitulată „Puterile Secrete“.



Avocatul Tonel Pop apare pe o listă publicată în martie 2019 de către parlamentarul PNL Florin Roman, privitoare la jurnaliştii şi „analiştii TV“ aflaţi pe statul de plată al PSD. Roman acuza atunci partidul de guvernământ de spălare de bani şi deturnare de fonduri fiindcă ar fi folosit banii primiţi de la Autoritatea Electorală Permanentă, care ar fi trebuit cheltuiţi doar în scop administrativ, pentru plată unor „influenceri“ care să promoveze imaginea partidului.

De altfel, Tonel Pop apare des în diverse studiouri de televiziune, iar în emisiunea din 2014 alături de „Codiţă“ Tonel Pop susţinea că nu doar PSD ar fi vinovat de ordonanţa care permite traseismul politic. „Sunt multe schelete, prin multe dulapuri, şi nu numai de la PSD. Se pare că dânşii au modificat-o, poate au coafat-o, nu este chiar ideea dânşilor“, spunea Pop atunci. În plus, Pop a apărut recent alături de Liviu Dragnea la unul dintre termenele din procesul „Bombonica“ şi a primit ulterior titulatura de „avocatul PSD-ului“.

Avocatul susţine acum că n-are nicio legătură cu Remus Rădoi, care n-ar fi influenţat angajarea sa de către familia Melencu. „Nişte tâmpenii. Nu cunosc pe cei din Caracal“, a transmis avocatul, respingând orice asociere cu Remus Rădoi.



Cei din familia Melencu spun că ar fi ajuns la avocat după ce au căutat pe internet numărul de telefon al lui Tonel Pop. Avocatul din Baroul Bucureşti se evidenţiase după ce acesta apăruse ca invitat la mai multe televiziuni pentru a comenta pe marginea cazului. Ulterior l-a contactat, iar Pop a decis să-i reprezinte. „Nu ne-a cerut nimic, niciun ban, vă dau cuvântul meu de onoare. Eu l-am găsit, pe Internet“, a spus Georgeta Melencu, mama Luizei. Rădoi susţine, de asemenea, că n-ar fi avut cum să intermedieze contractul pro-bono.

Avocatul Tonel Pop a fost în ultimele zile principala sursă de informaţii în „cazul Caracal“. În condiţiile în care investigatorii s-au ferit să furnizeze informaţii care ar fi putut să altereze desfăşurarea anchetei, Pop a dat declaraţii ample diverselor instituţii media, însă multe informaţii au fost puternic deformate de apărător.

Printre altele, Pop a indus suspiciunea că anchetatorii ar încerca „să închidă cazul“, că nu se cercetează suficient pista traficului de persoane sau că se încearcă „plantarea de probe“ de către criminalişti. Pop a afirmat că cenuşa şi oasele găsite de criminalişti la marginea unei păduri nu s-ar fi aflat în saci, cum au declarat procurorii DIICOT, ci în aer liber şi că ar fi fost imposibil să nu fi fost spălate de ploi.

Tot Pop a declarat că în toată curtea lui Dincă răzbate „mirosul de cadavru în putrefacţie“, informaţie de asemenea infirmată de anchetatori ulterior. Pe 7 august, procurorii DIICOT l-au dat afară pe Pop din curtea casei lui Gheorghe Dincă şi nu i-au permis să mai participe şi alte percheziţii după ce avocatul a fost prins făcându-şi selfie îmbrăcat într-un combinezon purtat de criminalişti. „Am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit“, a declarat ulterior, senin, avocatul.



