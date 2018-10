Cum îi afectează pe copii certurile din cuplu. Psiholog: „Românii continuă şi în vacanţă conflictele începute acasă“

„Copilul este oglinda familiei“, auzim adesea în jur, iar adevărul acestor cuvinte este confirmat de psihologi. Nu de puţine ori copiii ajung în cabinetul consilierului şcolar, fie pentru că şi-au agresat colegii, fie pentru că diriginţii au observat la elev un comportament deviant.



Aşa se ajunge la poveştile de viaţă tulburătoare din spatele unui astfel de comportament, spune psihologul Loredana Stroiuleasa, consilier şcolar. De multe ori este la mijloc o realitate gravă din viaţa acestor copii, cazuri de abuzuri fizice şi psihice greu de imaginat, însă şi episoadele pe care le considerăm, cei mai mulţi dintre noi, inofensive, cum sunt certurile din cuplu, lasă urme, spune psihologul.

«De ce copilul are accese de furie, pentru că nu ne-a văzut pe noi în casă bătundu-ne?»

În străinătate, spune specialistul, cuplurile aleg adesea să-şi rezolve problemele la psiholog, sau cel puţin unul dintre membrii cuplului o face, ceea ce îi scuteşte pe ceilalţi membri ai familiei de tensiunea negativă de care nu sunt direct responsabili.



„Acolo există această mentalitate: «E o problemă, merg la psiholog», săptămânal merg la psiholog şi-i spun tot ce au de spus. Se pune bază mult pe terapia de cuplu, la noi multe cupluri ajung în criză şi pentru că efectiv nu ştiu să gestioneze problemele. Tu, ca adult, te cerţi, te descarci de energia negativă, copiii nu ştiu să se ferească de această energie negativă, ei o absorb, ca un burete. Noi ne certăm şi chiar dacă tu, ca părinte, spui – «Nu mă cert în faţa copilului!», există anumite tensiuni pe care noi le degajăm, iar copiii nu ştiu să se ferească de această energie, o absorb, şi apoi noi ne-ntrebăm de ce copilul nostru reacţionează violent în anumite situaţii, pentru că noi nu ne-am certat în faţa copilului.



«De ce copilul are excese de furie, pentru că nu ne-a văzut pe noi în casă bătându-ne?», spun mulţi părinţi, dar el, efectiv, această energie acumulată aşa o descarcă. Asta ar trebui să faci tu, ca adult, la terapie de cuplu, să te descarci, pentru că noi acumulăm frustrări şi reacţionăm în momente în care n-ar trebui să o facem. Face copilul o greşeală, părinţii încep să se certe, dar de fapt ei se ceartă pentru că e o descărcare a multor probleme acumulate, nu are nicio legătură cu ce a făcut cel mic“, explică psihologul cum ajungem să ne rănim copiii prin faptul simplu că sunt martorii tăcuţi ai problemelor noastre.



Conştient că în România nu îi este oricui la îndemână să-şi rezolve problemele cu ajutorul unui specialist, psihologul Loredana Stroiuleasa recomandă cuplurilor să-şi rezerve timp pentru a discuta, în doi, despre tensiunile apărute.



„Să plece doar ei doi, într-un week-end, undeva, şi acolo să-şi pună pe tapet ce nu le place, să discute, comunicarea este esenţială. Doar că românii, pentru că nu-şi permit, cei mai mulţi, mai mult de concediul din perioada de vară, continuă şi în aceste vacanţe certurile de acasă. Am asistat la un moment dat, într-un concediu, la scene care numai bine nu fac copilului. «Păi ce, numai eu mă trezesc la 5 dimineaţa, să vin pe plajă cu copilul să facă aerosoli, cum a spus doctoriţa?», a răbufnit mama. Şi asta o făceau, bineînţeles, în faţa copilului. Şi atunci, copilul normal că se simte vinovat – «păi, am venit la mare şi numai mama se trezeşte!», şi îţi dai seama că şi-acasă partenera îi mai reproşează tatălului. Numai bine nu-şi fac în concediu, cu această tensiune permanentă“, a mai spus specialistul.