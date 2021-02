Crimele de la Caracal: „Judecătoarea este părtinitoare“. Avocata familiei Melencu vrea asistenţă juridică internaţională VIDEO

Cursul dosarului crimelor de la Caracal, care se judecă la Tribunalul Olt, nu este tocmai pe placul familiei Melencu. Avocata rudelor Luizei Melencu (Luiza este prima dintre victimele lui Gheorghe Dincă, acesta răpind-o cu mai bine de trei luni înainte de a o răpi pe Alexandra) o acuză pe judecătoare că nu este interesată de aflarea adevărului, acesta fiind motivul pentru care av. Carmen Obârşanu a menţionat că va face cerere de recuzare, dar că se va adresa şi cu o plângere penală la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie pe numele aceluiaşi magistrat. Avocata o acuză pe judecătoare că nu încuviinţează administrarea de probe care ar dovedi de fapt că cele două fete nu ar fi trecut prin imobilul inculpatului acuzat de răpire, viol, omor calificat şi profanare de cadavre (prin incendierea trupurilor victimei).

„I-a sugerat lui Dincă să nu dea nicio declaraţie până când nu vor fi audiaţi toţi martorii“

„Am solicitat asistenţă juridică internaţională, adică să se afle cu ce posturi telefonice s-a vorbit de pe telefonul Luizei după răpire. Au fost şase apeluri telefonice de pe telefonul Luizei, în condiţiile în care Dincă era într-o altă locaţie. Dacă am fi aflat cu cine s-a vorbit de pe telefonul Luizei, aflam cine de fapt a a luat-o pe Luiza. Ei, doamna judecător - după ce şi data trecută şi data asta a spus că n-o interesează fetele, aia e problema altora, dânsa are sarcina să-l condamne pe Dincă, şi i-a sugerat lui Dincă să nu dea nicio declaraţie până când nu vor fi audiaţi toţi martorii, şi data trecută, şi data de astăzi - deşi toţi am fost de acord, inclusiv procurorul, să se facă adresă către autorităţile americane, să ne arate cu cine s-a vorbit de pe telefonul Luizei după răpire, în ziua de 14 aprilie, doamna judecător a respins, spunând că probele pe care eu le-am obţinut de la operator în martie 2020 ar fi anterioare anului 2019 şi au fost avute în vedere de procuror. O minciună crasă“, a declarat avocata la ieşirea din sala de judecată. Obârşanu spune că atitudinea magistratului care judecă această cauză ar fi părtinitoare.

„Tot timpul când nu-i convine ceva te ameninţă că te amendează. Ei, în momentul în care i-am spus – doamnă, posibil fetele acestea să fi fost răpite de alte persoane - ei, astăzi ce credeţi c-a spus: că dânsa nu ştia de apeluri telefonice care sunt pe listing pentru că n-a citit dosarul. Păi, ce înseamnă asta?“, s-a arătat scandalizată avocata.





Nemulţumiri legate tot de atitudinea magistratului a avut şi bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, care, de altfel, ar fi fost scos din sală la acest termen, potrivit propriilor declaraţii.



„Dincă a devenit foarte impertinent şi foarte nesimţit, datorită acceptului pe care i-l dă judecătoarea. Nu ştie decât să jignească şi să ameninţe, i-am zis – doamnă, dacă sunteţi incompetentă, daţi cazul la altcineva! - Azi m-a dat afară. De ce m-a dat? Pentru c-o deranjează adevărul. Cel puţin femeia asta, judecătoarea asta, întrece orice măsură a bunului simţ. Dumneavoastră dacă aţi fi văzut cât de impertiment şi nesimţit a putut să fie Dincă...!“, a mai spus bunicul.

La termenul din 17 februarie, din cei 10 martori citaţi au fost audiaţi doar cinci, printre aceştia numărându-se prietenul Alexandrei Măceşanu şi bunica Luizei Melencu. Aceştia nu ar fi adus informaţii importante, au apreciat avocata familiei Melencu şi bunicul copilei dispărute în 14 aprilie 2019.

De menţionat că părinţii Alexandrei Măceşanu au evitat, şi la acest termen, expunerea publică. Mătuşa Luizei Melencu, în schimb, a avut chiar gesturi extreme, aruncând cu o sticlă din plastic în duba care l-a preluat pe Gheorghe Dincă la finalul şedinţei de judecată pentru a-l duce la penitenciar, după ce în cursul dimineţii a avut un scurt schimb de replici cu jandarmii care au avertizat-o să nu se mai apropie de gardul curţii tribunalului.

Vă recomandăm şi:

Momente tensionate la Tribunalul Olt, în dosarul crimelor de la Caracal. „Al dracu’ să fii, venişi, ai!?“ VIDEO

Uciderea Alexandrei, cazul care a ţinut România cu sufletul la gură. „Un copil exemplu, un copil cu rafinament şi drăgălăşenie...“