Crimă şocantă într-un sat din Olt. O mamă şi-a ucis fiica de două luni pentru că plângea. Primele semne de abuz, în urmă cu o lună

Crima s-a petrecut în localitatea olteană Stoeneşti. Mama, de cetăţenie lituaniană, care este într-o relaţie de concubinaj cu un bărbat din localitate, şi-a omorât fiica de două luni pentru că nu i-ar mai fi suportat plânsetele. Modul cum a făcut-o i-a şocat pe anchetatori.

„În după amiaza zilei de 4 iunie s-a petrecut fapta. Întrucât fiica ei în vârstă de 2 luni a început să plângă şi nu se oprea, s-a enervat şi a început să o zdruncine puternic, producându-i la nivelul creierului leziuni, ca urmare a lovirii creierului de cutia craniană. Pentru că a continuat să plângă copilul, atunci a continuat să o agreseze, producându-i fractura coloanei, mai concret a pus-o pe marginea patului şi i-a dat trupul în două“, a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Anca Anuţa.

Fapta a fost descoperită în momentul în care femeia, văzând că fata nu mai respiră, şi-a anunţat cumnatul, fratele concubinului, care locuieşte în aceeaşi curte, pentru a solicita ajutor medical.

Femeia a putut fi audiată de către anchetatori, pentru că înţelege şi vorbeşte româneşte, chiar dacă nu ştie să scrie în limba română.

Tatăl fetiţei, concubinul mamei criminale, lucrează la acest moment în Anglia. Cuplul are, de fapt, doi copii, primul copil, născut în decembrie 2018, având în certificatul de naştere numele soţului lituanian al femeii, divorţul între cei doi intervenind între timp.

Bebeluşul omorât a mai fost adus la spital în urmă cu o lună

Rămâne de stabilit dacă sfârşitul tragic al micuţei ar fi putut fi prevenit, asta pentru că în urmă cu o lună bebeluşul a fost adus la spitalul din Slatina cu mai multe hematoame în zona capului. La acel moment femeia a negat că şi-ar fi agresat copila, iar în urma anchetei desfăşurate de asistenţii sociali explicaţia dată a fost că fratele mai mare, primul copil al cuplului, ar fi tras-o pe micuţă din pat.

Cert este că la nivelul SJU Slatina au fost făcute toate investigaţiile, obţinându-se foarte greu transferul copilului la un spital din Bucureşti. Totodată, au fost anunţate autorităţile, respectiv Poliţia şi DGASPC.

Directorul DGASPC Olt, Răpdiţa Piroşca, a declarat pentru Adevărul că la acel moment s-a luat legătura imediat cu Primăria Stoeneşti şi s-a făcut o primă anchetă socială. Cum mama şi bebeluşul se aflau în spital la „Marie Curie“ din Bucureşti, s-a dorit în primul rând să se stabilească dacă celălalt copil a cuplului este în siguranţă sau dacă se impune măsura preluării în sistemul de protecţuie. Rudele copilului au declarat în scris că îl vor îngriji. Pe de altă parte, DGASPC Olt a aşteptat ca spitalul din Bucureşti să anunţe când va fi externată mama, pentru a putea desfăşura ancheta şi în privinţa suspiciunilor de abuz. „Noi n-am ştiut că femeia a revenit acasă cu copilul“, a declarat Piroşca.

„Am fost anunţaţi de către spital, a fost informată şi poliţia, doar că s-a trnsferat la «Marie Curie» mama cu copilul. Am luat legătura cu primăria, pentru că mai era un copil de 3 ani în familie, ne-au trimis anchetă, declaraţia rudelor, a unchiului, că au grijă de copil. Am stabilit să ne anunţe instituţiile în momentul în care se pune problema externării din spital să evaluăm. Am fost anunţaţi aseară că de fapt s-a întors din nou în localitate. De regulă, culmea, «Marie Curie» ne anunţă când externează un astfel de copil. Acum vom evalua şi noi situaţia. Deja am solicitat un punct de vedere al primăriei, dacă se impune să preluăm copilul în centrul de primire în regim de urgenţă.“