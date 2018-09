Credincioşii din Slatina, mobilizaţi la slujba de duminică să participe la referendum: „Va avea loc un miting, iar în frunte va merge chiar Preasfinţitul“

Biserica „Sfânta Mina“ din Slatina, o biserică mică, de cartier, construită în ultimii 10 ani, a strâns ca în fiecare duminică zeci de enoriaşi. Astăzi Sfânta Evanghelie, le-a spus la final preotul paroh, a fost despre cum să-ţi iubeşti vrăjmaşii, deşi pare cel mai greu lucru din lume. Iar preotul le-a şi explicat credincioşilor cum e posibil, cum să înveţi mai întâi să nu-i urăşti, cum să te rogi ca cei care ţi-au făcut rău să aibă mustrări de conştiinţă şi cum, din aproape în aproape, să ajungi să îndeplineşti porunca Domnului.

A venit, însă, şi momentul mobilizării pentru referendumul de peste o săptămână, iar credincioşii prezenţi au aflat, astfel, că „urmează nişte zile foarte importante. Este aproape o săptămână până când o să mergem la vot, votăm pentru familia creştină. Vă mărtuisesc că şi eu, prima dată când am auzit întrebarea care se pune la vot, am fost un pic derutat. Chiar n-am ştiut – măi, cum e mai bine să răspunzi, dacă tu eşti de partea asta, a familiei dumnezeieşti, răspundem cu Da sau cu Nu? Am fost derutat prima dată, n-am ştiut, am înţeles pe urmă. Am înţeles că asta era partea academică, să spunem aşa, a întrebării, că aşa trebuia pusă din punct de vedere constituţional, dar înţelesul este acesta: dacă răspundem cu DA suntem de acord cu modificarea în Constituţie care spune ca familia să fie denumită ca uniunea dintre un bărbat şi o femeie, aşa cum spune la Sfânta Scriptură. Familia dumnezeiască aşa cum a lăsat-o Dumzeu. Cine votează împotrivă, cu NU, acela nu este de partea aceasta. Îmi pare rău că s-a politizat foarte mult acest aspect. Nu trebuie politizat. Familia dumnezeiască este de la Dumnezu şi Dumnezeu este apolitic, nu-l putem politiza pe Dumnezeu. Urmăream şi la radio nişte emisiuni – dacă nu te duci, de ce nu te duci, dacă vrei să nu votezi, de ce nu votezi... Au intervenit unii oameni şi-au spus – eu mă duc. Erau unii de-o părere politică, şi alţii de altă părere politică, şi spuneau că se duc. Aspectul acesta al familiei nu trebuie politizat, este de la Dumnezeu. Ce s-antâmplat cu Sodoma şi Gomora în care se întâmplau păcatele de nedescris? Dumnezeu a pogorât peste ele foc, i-a ucis pe oamenii aceia. Se ridicase la Dumnezeu ceea ce făceau ei, se-auzise la Dumnezeu, păcate de vorbit şi de nedrescris. N-a mai îngăduit Dumnezeu să se întâmple păcatele alea“, a venit preotul parhoh cu argumente. Şi dacă nu sunt de ajuns, preotul i-a îndemnat pe cei familiarizaţi cu ultima tehnologie să caute spusele marilor preoţi şi pe Internet.

„Am urmărit şi pe Internet spusele părinţilor, să urmăriţi şi Dumneavoastră. Părintele Calistrat a vorbit foarte frumos despre acest Referendum, părintele Constantin Necula, mulţi, de la Sfântul Munte... E o datorie a noastră, a creştinilor, să mergem la vot şi să votăm cu familia, pentru că, cine ştie, dacă lucrurile iau o altă tunură, dacă suntem indiferenţi, cine ştie ce pedeapsă va veni asupra ţării noastre“, a venit şi ameninţarea.

„Acuma este momentul să dovedim că suntem creştini cu adevărat, adică nu numai că ne-am botezat. Să dovedim cu fapta, aceasta este fapta, să mergem acolo, să ne spunem punctul de vedere, este gestul nostru, treaba lor ce fac ceilalţi, dar dreptul nostru este să ne spunem punctul de vedere, ca popor creştin ce suntem! După masă va avea loc un miting, în frunte va merge chiar Preasfinţitul. Cu plecare de pe Esplanadă, de la ora 16,00, de la ora 4,00 după-amiază. Sunt invitaţi câţi mai mulţi oameni să participe la acest miting, ca s-arătăm şi noi că suntem popor creştin şi că dorim un anumit lucru. S-a-nfiinţat un cort de informare, şi noi, preoţii, vom face cu rândul, câte patru ore, câte patru pe schimb, vom avea materiale de-mpărţit ca oamenii care se duc să ştie cum votează unde se duc, voi fi şi eu acolo“, a mai informat parohul Bisericii „Sfânta Mina“.