COVID-19 bagă în scenariul roşu cea mai mare şcoală din judeţ. „Vor intra toate clasele de la gimnaziu şi liceu“

Decizia a fost adoptată după ce a apărut un nou caz de infectare în rândul dascălilor, în condiţiile în care un alt profesor era deja în carantină la domiciliu, soţia acestuia fiind testată pozitiv.

Profesorul Christian Ionescu, directorul unităţii de învăţământ, a declarat pentru 10 News Media că vor rămâne în scenariul faţă în faţă clasele de învăţământ primar.

„Am avut clasele a IX-a A şi a X-a B care erau în scenariul roşu, pentru că aici erau elevi testaţi pozitiv. De ieri (n. red. – sâmbătă, 10 octombrie), o profesoară a fost testată pozitiv. Ea a avut ore, vineri, la trei clase X C, X F şi XII B. Obligatoriu cele trei clase au intrat în carantină, primele două parţial, pentru că erau împărţite pe grupe, iar XII C integral. Problema este că noi mai avem un profesor care este în carantină, pentru că soţia este bolnavă de COVID-19, dar pe el nu l-au testat. Cu domnul profesor rezolvasem, cineva îi suplinea orele, iar el preda de acasă, online. Când a apărut şi al doilea caz nu mai am pe cine să pun, atunci am decis să intrăm mai bine în carantină 14 zile“, a declarat directorul, pentru sursa citată.

Profesorii care predau la clasele primare Religie, Limba Engleză şi Educaţie Fizică vor intra la ore de acasă. „În scenariul roşu vor intra toate clasele de la gimnaziu şi liceu, fără clasele din primar. Profesorii care au ore la primar vor face orele online, mă refer la religie, sport şi engleză. Noi am încercat să nu ajungem în acest scenariu, însă nu avem ce să facem”, a mai spus directorul de la CN „Ion Minulescu” Slatina, pentru 10 News Media.

