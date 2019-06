Coşmarul unei adolescente de 18 ani care a încheiat relaţia cu un coleg. Fotografiile nud ale tinerei, publicate pe conturi false: „A filmat totul cu o cameră ascunsă“

Fotografiile compromiţătoare care, spune fata, i le-ar fi trimis prietenului ei sub ameninţare

Tânăra, elevă în clasa a XI-a la un liceu teoretic din Slatina, a avut o relaţie de aproximativ 7 luni cu un băiat din clasa a XII-a, elev la acelaşi liceu. Eleva spune că a fost avertizată de colegi că băiatul nu e chiar demn de încredere şi că are la activ poveşti controversate.

O altă fată i-ar fi căzut victimă în trecut, după încheierea relaţiei băiatul publicând fotografii compromiţătoare cu aceasta, care ar fi făcut obiectul unui dosar înregistrat la Poliţie.

„Am fost avertizată, dar nu am luat în seamă. Din cele şapte luni, cred că cel mult două luni a fost OK, după care au început certurile. Era violent, îmi interzicea să mai vorbesc cu ai mei, trebuia să vorbesc tot timpul numai cu el la telefon“, a povestit tânăra.

În scurtă vreme, pentru că fata l-a anunţat că vrea să renunţe la relaţie, ar fi apărut şi ameninţările. „M-a ameninţat, inclusiv că mă omoară, că-mi omoară părinţii, m-a pus să-i trimit poze cu mine, iar aceste poze sunt acum transmise, după ce a făcut conturi false pe Facebook şi Instagram, la prietenii acelor conturi. Am reuşit să le închid, mi-am rugat prietenii să raporteze, acum a făcut unul nou. La ultima întâlnire m-a ameninţat şi sub ameninţări m-a obligat să… A filmat totul cu o cameră ascunsă. De-abia am reuşit să fug“, a povestit tânăra, care s-a adresat pentru prima dată poliţiei la sfârşitul lunii mai, în 24 mai, mai exact, imediat ce a putut părăsi apartamentul băiatului sunându-şi părinţii şi mergând împreună la poliţie.



Fata a acceptat ultima lor întâlnire de la domiciliul băiatului cu speranţa că va reuşi să liniştească lucrurile. Băiatul a bătut-o şi i-a reţinut telefonul mobil.

După prima plângere adresată poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina a urmat o altă, după ce pe Internet au apărut fotografiile, fata nerecuperându-şi nici până la acest moment telefonul, pe care la acel moment se aflau inclusiv mesajele de ameninţare pe care i le trimisese.



Tatăl fetei de 18 ani se arată nemulţumit de cum decurg lucrurile la poliţie şi a contactat un avocat.

„Fata a spus că i-a luat telefonul, iar poliţiştii au pus-o să-şi schimbe declaraţia, pe motiv că ce căuta la el acasă. Au înregistrat un dosar pentru loviri şi alte violenţe şi n-au putut să-i facă nimic, deşi e în evidenţe, a mai bătut o fată. El a intrat pe Facebook de pe telefonul ei şi a postat nişte fotografii, le-a trimis şi prietenilor… Fata nu a mai ieşit din casă o vreme, nu a mai mers nici la şcoală, de frică, pentru că prima dată a bătut-o în faţa şcolii, există martori, fata a sunat la 112, au venit poliţiştii şi i-au dat o amendă doar. Am vrut să cerem ordin de protecţie şi ne-au spus că nu se poate. Nu vreau să păţească neapărat ceva, nu le spun eu poliţiştilor ce să-i facă, vreau doar s-o lase în pace. Acum a creat un alt cont de Facebook, cu fotografia ei, dar cu un alt nume şi prenumele ei, şi intraţi să vedeţi ce a putut să posteze! A trimis mai întâi pe mesaj privat pozele la prieteni, iar acum a postat o poveste cu acele fotografii“, a declarat tatăl tinerei.

„I-a trimis soţiei mesaj că o duce în străinătate“

„Mi-a spus că mă duc degeaba la poliţie, că nu-i va face nimeni nimic lui. Acum chiar încep să-l cred, dacă el poate să facă în continuare asta şi nu poate fi oprit“, a mai spus tânăra, care a început să primească de la prieteni print-screen-uri cu mesajele primite de pe contul fals de Facebook.

Părinţii tinerei se tem de mult mai mult, pentru că tânărul i-a trimis, la un moment dat, mamei fetei un mesaj în care îi spunea că nu-l pot opri şi că, dacă vrea, poate s-o scoată din ţară, pentru că are 18 ani. „Mi-a zis şi mie să plecăm, să ne trăim viaţa, fericirea. Lam întrebat unde, ce să facem, şi-mi spunea că la prietenii lui din străinătate“, a mai spus fata.

Băiatul, însă, ar continua să o hărţuiască. „Vine dimineaţa la 5, la 6, cu maşina, claxonează ca nebunul… Le-am spus poliţitilor şi m-au întrebat de ce nu l-am filmat. Păi, stau să pun camere?! Le-am spus că situaţia e de nesuportat şi că ne vom adresa la Bucureşti şi m-a întrebat de ce m-am mai dus la ei“, a declarat mama fetei.



Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a confirmat că sunt două dosare în cercetare, unul pentru loviri şi alte violenţe şi un altul pentru violarea vieţii private şi acces ilegal la un sistem informatic, cercetările efectuându-se sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.



