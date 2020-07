Coronavirus la o clinică dentară din Slatina. „Am adoptat şi am respectat riguros toate normele de protecţie“

Femeia testată pozitiv este responsabilă de curăţenie la Clinica Dentară „Victoria“ din Slatina şi, conform anumitor surse, participa uneori şi la triajul epidemiologic al pacienţilor. Vestea că printre angajaţii clinicii există un caz pozitiv a apărut încă de ieri, când răspunsul Direcţiei de Sănătate Publică ar fi fost acela că vor fi adoptate măsuri suplimentare dacă mai apare vreun alt caz de infectare.

Reprezentanţii clinicii au postat miercuri, 8 iulie 2020, un anunţ oficial pe contul de Facebook, în care fac public faptul că a apărut un caz de coronavirus, însă îi asigură pe clienţi că s-au adoptat toate măsurile de prevenţie.

„Inca de la reluarea activitatii dupa ridicarea masurilor starii de urgenta impuse prin lege, am adoptat si am respectat riguros toate normele de protectie impotriva raspandirii virusului COVID 19.

Prin adoptarea tuturor masurilor de siguranta, in cadrul clinicii noastre, ne referim la:

- Solicitarea in momentul programarii telefonice a informatiilor exacte despre starea de sanatate actuala a pacientilor care urmeaza sa vizitele clinica si asigurarea ca nu au calatorit in ultimele 14 zile in zone de risc sau au intrat in contact cu persoane infectate sau suspecte cu COVID 19.

- Completarea in clinica cu informatii corecte si complete a Declaratiei pe proprie raspundere

- Pacientii nu pot intra insotiti de alte persoane, cu exceptia copiilor si a persoanelor cu dizabilitati

- La intrarea in clinica pacientilor li se masoara temperatura, apoi sunt rugati sa foloseasca dezinfectantul pentru maini si primesc echipament complet de protectie - masca, botosi, halat si casca

- Toate suprafetele din cabinetele dentare sunt dezinfectate dupa finalizarea tratamentului, dupa fiecare utilizare instrumentarul este sterilizat si folosim echipamente performante de sterilizare pentru distrugerea bacteriilor si virusilor din incaperi dupa fiecare tratament.

𝐈𝐧 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐬𝐮𝐫𝐢, 𝐟𝐞𝐦𝐞𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞, 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐢𝐯 𝐜𝐮 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬𝐮𝐥 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝟏𝟗. 𝐈𝐧 𝐭𝐨𝐭 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐚𝐭𝐚𝐭 𝐟𝐞𝐦𝐞𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐭 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐮 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐚𝐟𝐥𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐢𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐚𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐮 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐢, 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐢 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐞𝐧𝐢𝐞𝐢.

𝐒𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐯𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐦 𝐜𝐚 𝐩𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐥𝐨𝐜 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐧𝐨𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐭𝐢𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐭𝐞𝐚𝐳𝐚“, este anunţul.

Activitatea în cabinetele stomatologice a fost reluată odată cu ridicarea stării de urgenţă, anumite cabinete, care au implementat măsuri foarte drastice de prevenţie, fiind deschise chiar mai devreme, pentru a nu priva populaţia de un serviciu medical atât de important.

În judeţul Olt, în ultimele 24 ore au fost confirmate oficial 16 noi cazuri, numărul total al pacienţilor confirmaţi de la debutul pandemiei fiind de 317. Sunt în evoluţie mai multe focare, la societatea slătineană TMK Artrom apărând în ultima săptămână, cu o frecvenţă aproape zilnică, noi cazuri de îmbolnăvire. Se prezintă însă şi direct în unităţile spitaliceşti pacienţi cu simptomatologie specifică, testele arătând ulterior prezenţa virusului.